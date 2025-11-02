Programátor z Třince i věrný soutěžící. Čtyři členové iDNES Premium vyhráli nové iPhony

Čtyři předplatitelé iDNES Premium převzali vyhrané telefony z řady iPhone 17, které věnovala do soutěže TSBOHEMIA.CZ. Programátor, marketingový specialista, finanční manažer i soutěžní veterán z Královéhradeckého kraje – každý má jiný příběh, ale spojuje je jedno: štěstí ve velké podzimní soutěži. Kdo tentokrát nevyhrál, může zkusit štěstí znovu – právě startuje soutěž o Samsung Galaxy Z Flip7.
Výherci soutěže o iPhony 17

Výherci soutěže o iPhony 17 | foto: iDNES.cz

Výherce soutěže o iPhony 17 Michal Samek
Výherce soutěže o iPhony 17 Michal Samek
Výherce soutěže o iPhony 17 Michal Mach
Výherce soutěže o iPhony 17 Jan Kvasnička
Vítězem iPhonu 17 Pro Max se stal Michal Samek (49) z Třince, programátor a technický konzultant pro průmyslové informační systémy. Apple respektuje pro kvalitu i cenu, sám jej dosud nepoužíval: „Musím si promyslet, jestli si telefon nechám, nebo jej věnuji.“ Členem iDNES Premium je „čtyři až pět let“, pravidelně sleduje zpravodajství, Technet a Bydlení, a s úsměvem dodává, že „diskuse pod články jsou nejlepší humorná vsuvka na iDNESu“. Soutěží často: „Kdo nesoutěží, nic nevyhraje.“ A už má jasno: „Tohle je zatím moje nejhodnotnější výhra.“

Výherce soutěže o iPhony 17 Michal Samek

Marketingový specialista z Prahy a 15 let s iPhonem

iPhone 17 Pro převzal Michal Mach (40) z Prahy, marketingový specialista v české technologické firmě. „iPhone používám asi 15 let od modelu 3GS.“ Paradoxně si před dvěma týdny koupil „sedmnáctku“, tu soutěžní proto nejspíš věnuje. V iDNES Premium je zhruba rok: čte prémiové články ze všech sekcí, z výhod využil HBO Max na tři měsíce zdarma, lákají ho i e-booky. „Ale s malou dcerou je těžké si na čtení najít čas,“ řekl nám. Soutěží se účastní, když ho zaujme cena. „Upřímně mě překvapilo, že jsem vyhrál.“

Vyhrajte skládačku od Samsungu. Galaxy Z Flip7 může být váš

Výherce iPhone Air má už druhý zářez

Výherce soutěže o iPhony 17 Jan Kvasnička

iPhone 17 Air si odnesl Jan Kvasnička, padesátník z Královéhradeckého kraje. Patří mezi aktivní soutěžící iDNES Premium – v minulosti vyhrál palivovou kartu nabitou na 50 000 Kč. „Telefony Apple se mi líbí a těší mě, že jej budu díky výhře používat.“ Předplatitelem je „už několik let“, nejčastěji kvůli zpravodajství a benefitům. Soutěží opravdu hodně a jak vidno, vyplatí se to.

Tomáš Hudec (40) z Prahy, finanční manažer, používá iPhone zhruba devět let a nově vyhraný iPhone 17 je jeho „asi čtvrtý“ v řadě, jehož bude majitelem. V iDNES Premium je „prakticky od začátku“ a nejvíce oceňuje přednostní nákupy vstupenek. Soutěží jen občas, dříve vyhrál na iDNES.cz vstupenky na koncert na Seala a scénář k filmu Skřítek.

Nové iPhony 17 levněji? Exkluzivní sleva 500 Kč pro členy iDNES Premium

Šanci máte i vy – soutěž o novinku od Samsungu

Ti, kdo v soutěži nevyhráli, nemusejí dlouho truchlit. Akorát byla spuštěna soutěž o nový skládací telefon od Samsungu - Galaxy Z Flip7.

Kdo také nevyhrál, využít může exkluzivní slevu 500 Kč na modely iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro a iPhone 17 Pro Max u TS Bohemia.

Možná nám archiv ještě odhalí okolnosti smrti Jana Masaryka, říká historička

