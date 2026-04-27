„Rok 2025 potvrdil, že marketingový trh po slabším období znovu nabírá dynamiku. Zároveň ale stále zůstává tlak na cenu, stejně jako efektivitu, odbornost a schopnost propojovat kreativitu, data a reálný byznysový dopad,“ popsala výkonná ředitelka AKA Radana Čechová.
„Přestože se trh zvedá, výhled na rok 2026 provází určitá nejistota,“ připojila Lucie Vlčková z ResSolution Group.
Doplnila, že růst trhu mohou znovu zpomalit geopolitické napětí a možné dopady globálních volebních cyklů. „Zadavatelé proto vstupují do roku 2026 obezřetněji s očima upřenýma na světovou geopolitickou situaci,“ vysvětlila Vlčková.
Růst českého trhu marketingové komunikace loni táhly nejen mediální, ale výrazně také nemediální kanály, mezi které patří například online a mobilní podpora, eventy, věrnostní programy, direct marketing, interní komunikace a podobně.
Právě tyto oblasti v roce 2025 doháněly podle tiskové zprávy AKA slabší dynamiku předchozích let. Meziročně rostly o 7,9 procenta, zatímco mediální výdaje zaznamenaly meziroční růst zhruba poloviční.
Zpráva AKA o reklamě za rok 2025 zároveň ukazuje, že český reklamní trh kopíruje širší proměny oboru. Mezi hlavní trendy patří další zapojování umělé inteligence do marketingových procesů, rostoucí tlak na měřitelnost a návratnost investic, důraz na autenticitu a důvěryhodnost značek i práci s pozorností publika.
„Zpráva o reklamě má ambici nabídnout trhu společný datový základ. V českém prostředí stále chybí jednotný pohled na některé části marketingové komunikace, zejména mimo klasické mediální kanály. Právě proto považujeme toto dlouhodobé mapování trhu ve spolupráci s ResSolution Group za nezbytné,“ uzavřela Čechová.
Stěžejní částí Zprávy o reklamě je každoročně výzkum čistých výdajů do marketingu. Na tomto šetření spolupracují AKA, Asociace mediálních agentur (ASMEA) a ResSolution Group a letos se uskutečnilo již podesáté v řadě. Respondenty průzkumu jsou lidé, kteří mají rozhodovací pravomoci jak co do výše marketingového rozpočtu, tak jeho rozdělení do jednotlivých mediálních kanálů.