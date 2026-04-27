AKA: Marketingový trh v Česku roste, letošek ale přináší nejistotu

Autor:
  15:00
Investice do reklamy a marketingu loni podle odhadu Asociace komunikačních agentur (AKA) stouply o deset procent na 164,8 miliardy korun. Letos experti očekávají růst, ale v mírnějším tempu, o 5,5 procenta na téměř 174 miliard korun.

„Rok 2025 potvrdil, že marketingový trh po slabším období znovu nabírá dynamiku. Zároveň ale stále zůstává tlak na cenu, stejně jako efektivitu, odbornost a schopnost propojovat kreativitu, data a reálný byznysový dopad,“ popsala výkonná ředitelka AKA Radana Čechová.

„Přestože se trh zvedá, výhled na rok 2026 provází určitá nejistota,“ připojila Lucie Vlčková z ResSolution Group.

Doplnila, že růst trhu mohou znovu zpomalit geopolitické napětí a možné dopady globálních volebních cyklů. „Zadavatelé proto vstupují do roku 2026 obezřetněji s očima upřenýma na světovou geopolitickou situaci,“ vysvětlila Vlčková.

Růst českého trhu marketingové komunikace loni táhly nejen mediální, ale výrazně také nemediální kanály, mezi které patří například online a mobilní podpora, eventy, věrnostní programy, direct marketing, interní komunikace a podobně.

Právě tyto oblasti v roce 2025 doháněly podle tiskové zprávy AKA slabší dynamiku předchozích let. Meziročně rostly o 7,9 procenta, zatímco mediální výdaje zaznamenaly meziroční růst zhruba poloviční.

Zpráva AKA o reklamě za rok 2025 zároveň ukazuje, že český reklamní trh kopíruje širší proměny oboru. Mezi hlavní trendy patří další zapojování umělé inteligence do marketingových procesů, rostoucí tlak na měřitelnost a návratnost investic, důraz na autenticitu a důvěryhodnost značek i práci s pozorností publika.

„Zpráva o reklamě má ambici nabídnout trhu společný datový základ. V českém prostředí stále chybí jednotný pohled na některé části marketingové komunikace, zejména mimo klasické mediální kanály. Právě proto považujeme toto dlouhodobé mapování trhu ve spolupráci s ResSolution Group za nezbytné,“ uzavřela Čechová.

Stěžejní částí Zprávy o reklamě je každoročně výzkum čistých výdajů do marketingu. Na tomto šetření spolupracují AKA, Asociace mediálních agentur (ASMEA) a ResSolution Group a letos se uskutečnilo již podesáté v řadě. Respondenty průzkumu jsou lidé, kteří mají rozhodovací pravomoci jak co do výše marketingového rozpočtu, tak jeho rozdělení do jednotlivých mediálních kanálů.

Vstoupit do diskuse

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.