Kodex influencera chce pomoci spotřebitelům i influencerům

„Naším cílem je edukovat a dělat osvětu,“ vysvětlil na tiskové konferenci vznik kodexu Ivo Veselý z agentury Peppermint.

Práce na kodexu, ke kterému se měli možnost vyjádřit i samotní influenceři, zahájila platforma v roce 2017.

„Za mě je skvělé, že něco takového vzniká a spousta lidí, kteří tvoří na internetu mohla být součástí tohoto projektu. Je skvělé, že se sešla parta lidí, která jim pomůže nedělat špatné věci,“ uvedl ke kodexu influencer Johny Machette.



Kodex například uvádí, že hned na začátku příspěvku by měla zaznít informace o placeném partnerství a měla by na obrazovce zůstat tak dlouho, aby si to každý mohl přečíst.

„Od kodexu si slibujeme, že se stane jednoznačným vodítkem pro navigaci na trhu influencer marketingu a odliší ty, kteří se rozhodli jednat transparentně směrem ke spotřebiteli,“ uvedla Tereza Tůmová ze Sdružení pro internetový rozvoj (SPIR).

SPIR se bude podle ní věnovat případům nedodržování kodexu, které uživatelé nahlásí, a vyzve influencera k nápravě.

Podle kodexu by rovněž informace o tom, že jde o obchodní spolupráci, měla být v příspěvku uvedena vizuálně či slovně, a to jednoznačně a srozumitelně tak, aby byl každý schopen rozpoznat, že se jedná o placenou reklamu.

Influencer rovněž musí přizpůsobit formu sdělení své cílové skupině a nesmí o svých zkušenostech se službou či produktem lhát či je zamlčovat.

Doporučená pravidla shrnuje web Férový influencer.cz.

Dosud se ke kodexu připojilo 15 subjektů, influencerů i zadavatelů reklamy.