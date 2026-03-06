Do Prahy míří špičky influencer marketingu. Influcon 2026 láká na světové i české hvězdy

  10:00
Do Prahy se v květnu opět sjedou odborníci na influencer marketing. Navíc se letos konference věnovaná influencerům Influcon dvojnásobně rozšiřuje. Influcon 2026 se tak mění v největší událost influencer marketingu v regionu střední a východní Evropy. Hlavní hvězdou letošního ročníku bude britský vizionář Gordon Glenister.
Influcon 2026 se mění v největší událost influencer marketingu v regionu střední a východní Evropy. | foto: Influcon 2026

Pořadatelé očekávají přes 800 návštěvníků i zahraničních hostů a klub SaSaZu se tak 28. května rozdělí na dopoledne pro odborníky a odpolední kreativní festival zakončený after party.

„Letošní ročník je pro Influcon přelomový. Rozhodli jsme se den koncepčně rozdělit do dvou částí, abychom v dopoledním Summitu mohli jít tematicky mnohem hlouběji do systémů, měření a AI, zatímco odpolední blok otevíráme širší veřejnosti. Tento krok nám dovoluje event organicky posouvat a růst spolu s trhem. Letos očekáváme dvojnásobnou návštěvnost a už teď jsme zvědaví, kam nás tato nová energie posune v příštím roce,“ uvedl Petr Srna, CEO agentury WOO, která Influcon organizuje.

Strategie pro ty, kteří trh vedou

Dopolední blok s názvem Influencer Marketing Summit je určen exkluzivně pro odbornou veřejnost. Hlavním tahákem je Gordon Glenister, autor bestselleru Influencer Marketing Strategy a zakladatel elitní globální komunity Influencer Strategists. Ta sdružuje horní procento celosvětových expertů, kteří neurčují pouze trendy, ale přímo definují standardy a etické rámce moderní creator economy. Účastníci summitu tak podle pořadatelů získají přístup k know-how, které se běžně sdílí pouze v nejužším kruhu nejvlivnějších globálních stratégů.

Glenister rovněž v Praze otevře témata budoucnosti: od vzestupu virtuálních influencerů až po etiku a budování důvěry v éře umělé inteligence. Sekundovat mu bude finská expertka Daria Belová, která poodhalí rostoucí fenomén B2B influencer marketingu. Lokální perspektivu a unikátní vhled do vývoje trhu přinese nejsledovanější český tvůrce Kovy.

Inspirace pro novou generaci tvůrců

Odpolední část, Influcon Festival Look, se naopak otevírá širší veřejnosti, studentům a začínajícím tvůrcům. Program se zaměří na zákulisí nejúspěšnějších digitálních projektů a tvůrců současnosti. O své zkušenosti se podělí například Viktor Raškovský, obsahový stratég stojící za virálním úspěchem show jako Zrádci, Mikýřova úžasná pouť internetem (MÚPI) nebo StarDance. Pohled z druhé strany tvůrce nabídne David Vaníček (@dvatatove).

Influcon letos poprvé cílí i na zahraniční publikum a expaty žijící v Praze. Celý program bude plně tlumočen, anglické přednášky do češtiny a české do angličtiny. SaSaZu se tak koncem května promění v hub, kde se nahrávají live podcasty, probíhá speed networking mezi značkami a tvůrci a kde se tvoří budoucnost oboru.

Vyvrcholením dne bude velkolepá After Party, místo pro neformální networking všech účastníků.

Témata: Influencer

