Na hlavní scéně vystoupí Mayra Alcántara, jedna z nejvlivnějších žen světového marketingu, která stojí za kampaněmi pro filmy Barbie, seriál Rod draka nebo Bílý Lotus. Z USA přijede Dominika Skirlo ze společnosti Meta, která se zaměřuje na nalezení nových způsobů, jak značky mohou spolupracovat s tvůrci.
Francouzský politik a expert na digitální regulaci Stéphane Vojetta zase otevře téma odpovědnosti influencerů a nastavení správné legislativy, kterou sám pro Francii nastavoval.
Českou scénu doplní mimo jiné Samuel Samake, který se věnuje autenticitě v kampaních, Jiří Procházka z Groupe SEB s příkladem spolupráce značky Tefal a Denisa Hejlová z Univerzity Karlovy, která se dlouhodobě zabývá komunikací na sociálních sítích. Celým programem návštěvníky provede moderátorka Natálie Schejbalová alias tady_tali.
Novinkou letošního ročníku budou praktické workshopy – od citlivého obsahu na sítích (s týmem TV Óčko) až po rady, jak správně vybírat agentury nebo vyhodnocovat úspěšnost kampaní. Akce nabídne i prostor pro networking s globálními značkami, influencery a agenturami.
Den zakončí tradiční after party v Moon Club Prague, kde vystoupí mimo jiných i rapperka Sharlota.
Konference se koná za podpory komerčních partnerů Heineken, Tefal, Heroes of Online, Moon Club Prague, L’Oréal, Mattoni a Warehouse #1. Mezi mediální partnery patří Radio Wave, Marketing & Media, TV Nova a Óčko, podporu poskytla i Asociace komunikačních agentur (AKA).