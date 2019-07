Indická vláda neinzeruje u třech vydavatelů. Je to msta, tvrdí opozice

Mediální konglomeráty, které mají dohromady více než 26 milionů čtenářů, uvedly, že jim indická vláda odepírá zakázky na vládní reklamu v hodnotě několika milionu rupií. Reklamní embargo podle nich začalo už předtím, než Naréndra Módí v květnu podruhé zasedl v čele vlády.

Podle neoficiálního zdroje z vedení společnosti Bennett, Coleman & Co, pod kterou spadají nejčtenější anglicky psané noviny Times of India nebo The Economic Times, vláda kompletně zastavila zadávání reklam. Vládní zakázky tvořily 15 procent z reklamních příjmů.

Podle dvou činitelů z mediální skupiny ABP, která vydává například k Módímu kritický The Telegraph, společnost zaznamenala 15procentní pokles příjmů poté, co jí vláda před šesti měsíci přestala zadávat reklamy.

Mluvčí vládnoucí Indické lidové strany (BJP) uvedl, že média jsou v Indii naprosto svobodná. „Nařčení, že BJP omezuje svobodu médií, je směšné,“ uvedl mluvčí. Řekl ale také, že noviny a televize jsou plné kritiky k vládní straně.

Pokles vládních reklamních zakázek zaznamenala i mediální skupina, která vydává anglicky psané The Hindu. Podle společnosti se tak stalo poté, co na jejich stránkách vyšla investigativní reportáž týkající se vládního nákupu stíhaček z Francie. Reportáž následně využila ve volební kampani opoziční strana jako důkaz neschopnosti vlády.

Lídr opoziční strany Indický národní kongres v parlamentu uvedl, že omezením reklamy vysílá vláda médiím jasnou zprávu, aby byla poslušná.

Indie se v letošním žebříčku Reportérů bez hranic sledujícím svobodu médií umístila na 140. místě ze 180 sledovaných zemí. Předběhly ji země jako Afghánistán, Barma nebo Filipíny. V roce 2002, kdy vyšel první Index svobody médií, byla na 80. místě ze 139 zemí.