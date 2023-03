Televize chystají k inauguraci nového prezidenta speciální vysílání

Přímý přenos na TV Nova se bude vysílat od 13:30 do 15:30 a budou ho komentovat Michaela Indráková a Michal Kratochvíl. Přímý přenos na TN Live začne v 11:00 a poběží až do zahájení vysílání Televizních novin.

Diváci se mohou kromě ceremoniální části těšit také na komentáře Lenky Zlámalové a Lukáše Jelínka, kteří budou společně s moderátorem Novy Lukášem Richtárem ve venkovním studiu na třetím nádvoří Pražského hradu u katedrály svatého Víta, Václava a Vojtěcha.

„TV Nova se volbě nového prezidenta věnovala v kampani s názvem Cesta na Hrad. A nyní jsme na Hrad nedošli pouze pomyslně, ale i fyzicky. Diváci se mohou těšit na studio postavené přímo před katedrálou, která je pro většinu obyvatel České republiky jedním ze symbolů naší země. Bude to velmi důstojné. Zároveň jsem si jistý, že přineseme velké množství zajímavých zákulisních informací,“ popsal ředitel zpravodajství TV Nova Kamil Houska.

ČT odvysílá rozhovor s novým prezidentem

Z Pražského hradu bude diváky informovat i ČT24, kde čtvrteční speciál k inauguraci Petra Pavla začne minutu před šestou hodinou ranní. Veřejnoprávní stanice bude mít na Hradě trojici přenosových a pětici satelitních vozidel, přičemž jmenování hlavy státu bude snímat nejméně šestadvacet kamer a diváky jím provede celkem devět moderátorů České televize (ČT), uvedla televize v tiskové zprávě.

Samotnou inauguraci pak bude ČT živě přenášet z Vladislavského sálu od 14:00 hodin. Celodenní vysílání doplní rozhovory s politiky, historiky a ústavními právníky, rozšířené o praktické informace k organizaci celé události. Od 18:00 hodin pak ČT24 nabídne přímý přenos společné modlitby a Te Deum z Katedrály svatého Víta, na kterém se letos vůbec poprvé bude podílet také náboženská redakce ČT.

Večerní vysílání začne ve 20:10 hodin exkluzivním rozhovorem s nově jmenovaným prezidentem Petrem Pavlem, a to z Vladislavského sálu Pražského hradu. Na něj navážou Události, komentáře Speciál, jež nabídnou interview s předsedou Senátu Milošem Vystrčilem nebo předsedkyní Poslanecké sněmovny Markétou Pekarovou Adamovou.

Pozvání do vysílání České televize, které bude mít speciální studio v Lobkowiczkém paláci, přijal také bývalý prezident Václav Klaus, slovenský premiér Eduard Heger nebo expremiér Vladimír Špidla a vicepremiér Vít Rakušan. Průběh celého dne zhodnotí a očekávání od nové hlavy státu doplní novináři Sabina Slonková, David Klimeš nebo Jaroslav Spurný. Svůj pohled nabídnou také osobnosti veřejného života, například herec Jan Hrušínský.

CNN Prima NEWS bez reklam

Speciální vysílání odstartuje na CNN Prima NEWS už NOVÝM DNEM a pokračovat bude až do večera. Dopoledním programem diváky provedou moderátoři Terezie Tománková a Petr Suchoň spolu s několika reportéry přímo na Pražském hradě. Odpolední část budou mít pod taktovkou moderátoři Lucie Ptáčková a Petr Převrátil.

Ceremoniál z Vladislavského sálu bude CNN Prima NEWS přenášet živě s komentářem bývalého hradního protokoláře Miroslava Sklenáře a dalších odborníků. Chybět nebudou ani komentáře současných i bývalých politiků.

Celé dopolední i odpolední speciální vysílání, včetně přímého přenosu z Vladislavského sálu, nabídne stanice mimořádně bez reklam.

Už ve středu 8. března od 9:00 do 12:00 nabídne CNN Prima NEWS speciální vysílání ke konci funkčního období Miloše Zemana. Politologové, komentátoři i bývalí politici zhodnotí, co všechno se odcházejícímu prezidentovi povedlo, a co se mu nepodařilo či jak moc se za jeho vlády změnilo Česko. Hostem pořadu K VĚCI ve 12:30 pak bude bývalý český prezident Václav Klaus.