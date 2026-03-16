iDNES.cz má novou rubriku Spotřebitel. Přináší srovnávač cen, letáky a praktické rady

Každodenní rozhodování českých domácností je často plné kompromisů a skrytých chytáků. Zda se vyplatí oprava starého spotřebiče, jak vybrat první elektrokolo, aniž by člověk vyhodil desítky tisíc korun, nebo jakými chybami při skladování potravin v lednici rodina zbytečně přichází o peníze. Přesně na tyto každodenní situace se nová rubrika iDNES Spotřebitel zaměřuje.
Cílem je nabídnout čtenářům spolehlivého rádce, který jim pomůže zorientovat se na trhu, vyhnout se zbytečným chybám a efektivně hospodařit s penězi.
„Vnímáme, že naši čtenáři na iDNES.cz nehledají už jen rychlé zpravodajství, ale stále častěji i praktické a ověřené rady pro běžný život. Ekonomická situace nutí domácnosti více přemýšlet o výdajích a my jim chceme dát do ruky nástroj, díky kterému ušetří nejen peníze, ale i čas,“ říká k nové rubrice šéfredaktor iDNES.cz Matyáš Kaiser. „Ať už jde o výběr rostlinného mléka, správné čištění ucpaného dřezu nebo údržbu klimatizace v autě, chceme přinášet texty, které mají okamžité a praktické využití.“
Srovnávač cen i akční letáky na jednom místě
Kromě redakčního obsahu plného tipů a rad přináší iDNES Spotřebitel také užitečné nástroje pro každodenní nákupy. Součástí nové sekce je integrovaný srovnávač cen, který uživatelům umožní bleskově porovnat nabídky konkrétních produktů napříč různými obchody a prodejními řetězci.
Další výraznou novinkou je přehled akčních letáků. Čtenáři tak mohou na jednom místě pohodlně listovat aktuálními slevovými nabídkami tuzemských obchodních řetězců, aniž by museli opouštět zpravodajský portál.
Plány do budoucna: Testy i kalkulačky energií
Spuštěním rubriky rozvoj iDNES Spotřebitel nekončí. Redakce již nyní připravuje další funkce, které čtenářům usnadní správu financí a výběr služeb. V dohledné době se rubrika rozšíří o:
- Praktické kalkulačky: Nástroje pro rychlé srovnání cen plynu, elektřiny a dalších pravidelných výdajů domácností.
- Redakční testování produktů: Nezávislé recenze a testy zboží denní potřeby, které odhalí skutečnou kvalitu produktů dostupných na českém trhu.
Nová rubrika je již nyní plně dostupná všem návštěvníkům webu na adrese idnes.cz/spotrebitel.