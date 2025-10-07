Získejte ověřené informace o vyjednávání vlády. iDNES Premium nyní za 690 Kč

Politická jednání po volbách se rozjela naplno a rozhoduje se o tom, kdo povede zemi v příštích letech. Vítěz voleb Andrej Babiš již naznačil, jak by mohlo vypadat složení vlády, a naznačil i možné rozdělení klíčových postů. Redakce iDNES.cz získala jako první exkluzivní povolební rozhovor, ve kterém mluví o jednání se zástupci SPD i Motoristů, schůzce u prezidenta i o tom, kterých ministerstev se rozhodně nevzdá.
Zákulisí povolebních jednání je tradičně uzavřené a klíčové informace se na veřejnost dostávají jen postupně. Právě tady přichází na řadu iDNES Premium – předplatitelé mají přístup k rozhovorům s hlavními aktéry, podrobným analýzám vyjednávacích strategií a komentářům zkušených politických analytiků.
Exkluzivní obsah zahrnuje nejen rozhovory s hlavními politickými lídry, ale také pohled do zákulisí vznikající Poslanecké sněmovny a formující se vlády. Unikátní vhled do tohoto procesu nabídl například rozhovor miliardářem Richardem Chladem, který stál za zrodem Motoristů, a teď naznačuje, jaké budou jejich další kroky.
|
Chlad: Beze mě by nebyli Motoristé ani Turek. Chce 180 km/h na dálnici v noci
Podrobné analýzy variant budoucí vlády, jako například rozbor scénářů po volebním triumfu hnutí ANO, jsou dostupné právě předplatitelům iDNES Premium. Ti získávají přehled o tom, kdo má šanci usednout ve Strakově akademii, jaké jsou možnosti koalic a kde se vedou nejdůležitější jednání.
Výhodné roční členství se slevou
Nyní je ideální příležitost stát se součástí komunity čtenářů iDNES Premium. Roční předplatné je k dispozici za zvýhodněnou cenu 690 Kč namísto běžných 989 Kč – to znamená pět měsíců zdarma oproti měsíční platbě. Čtenáři tak získají přístup k nejaktuálnějším informacím z politického zákulisí i stovkám dalších exkluzivních textů po celý rok.
Kromě zákulisních informací a analýz z politiky přináší iDNES Premium přístup k digitálním verzím deníku MF DNES a řadě časopisů jako je Téma a další, e-knihy a audioknihy zdarma, pravidelné soutěže o atraktivní ceny, přednostní vstupenky na koncerty a kulturní akce i další benefity od partnerů.