Získejte ověřené informace o vyjednávání vlády. iDNES Premium nyní za 690 Kč

  6:00
Věděli jste, že první velký rozhovor s Andrejem Babišem po volebách vyšel na iDNES Premium? A další zásadní články, o kterých se bude mluvit, vznikají možná právě teď. Čtenářům iDNES.cz se předplatné vyplácí. Jako první se dozvídají o povolebním vyjednávání, dostávají ověřené informace i exkluzivní rozhovory. V době skládání nové vlády se informace z první ruky vyplatí; teď jsou navíc k dispozici za zvýhodněnou roční cenu 690 Kč místo obvyklých 989 Kč.
Politická jednání po volbách se rozjela naplno a rozhoduje se o tom, kdo povede zemi v příštích letech. Vítěz voleb Andrej Babiš již naznačil, jak by mohlo vypadat složení vlády, a naznačil i možné rozdělení klíčových postů. Redakce iDNES.cz získala jako první exkluzivní povolební rozhovor, ve kterém mluví o jednání se zástupci SPD i Motoristů, schůzce u prezidenta i o tom, kterých ministerstev se rozhodně nevzdá.

Zákulisí povolebních jednání je tradičně uzavřené a klíčové informace se na veřejnost dostávají jen postupně. Právě tady přichází na řadu iDNES Premium – předplatitelé mají přístup k rozhovorům s hlavními aktéry, podrobným analýzám vyjednávacích strategií a komentářům zkušených politických analytiků.

Exkluzivní obsah zahrnuje nejen rozhovory s hlavními politickými lídry, ale také pohled do zákulisí vznikající Poslanecké sněmovny a formující se vlády. Unikátní vhled do tohoto procesu nabídl například rozhovor miliardářem Richardem Chladem, který stál za zrodem Motoristů, a teď naznačuje, jaké budou jejich další kroky.

Chlad: Beze mě by nebyli Motoristé ani Turek. Chce 180 km/h na dálnici v noci

Podrobné analýzy variant budoucí vlády, jako například rozbor scénářů po volebním triumfu hnutí ANO, jsou dostupné právě předplatitelům iDNES Premium. Ti získávají přehled o tom, kdo má šanci usednout ve Strakově akademii, jaké jsou možnosti koalic a kde se vedou nejdůležitější jednání.

Nyní je ideální příležitost stát se součástí komunity čtenářů iDNES Premium. Roční předplatné je k dispozici za zvýhodněnou cenu 690 Kč namísto běžných 989 Kč – to znamená pět měsíců zdarma oproti měsíční platbě. Čtenáři tak získají přístup k nejaktuálnějším informacím z politického zákulisí i stovkám dalších exkluzivních textů po celý rok.

Kromě zákulisních informací a analýz z politiky přináší iDNES Premium přístup k digitálním verzím deníku MF DNES a řadě časopisů jako je Téma a další, e-knihy a audioknihy zdarma, pravidelné soutěže o atraktivní ceny, přednostní vstupenky na koncerty a kulturní akce i další benefity od partnerů.

Visingr: Čínská armáda dokazuje světu, že se Peking chystá na válku nové éry

Volby ovládlo ANO, uspěli i Motoristé. Piráti předstihli SPD, Stačilo! pohořelo

Parlamentní volby po sečtení všech okrsků vyhrálo ANO se svým zatím nejvyšším ziskem 34,51 procenta hlasů, druhá koalice SPOLU získala 23,36 %. Andrej Babiš prohlásil, že preferuje jednobarevnou...

Tramvajačka v lijáku zápasila s výhybkou, promoklá fotka okouzlila Česko

Liják v centru Prahy, tramvajačka stojící po kotníky ve vodě a fotograf, který neváhal promoknout do poslední nitky. Snímek Michala Růžičky z Czech Press Photo 2019 ukazuje, jak i z obyčejné...

Kde je ta humanitární pomoc? Izraelci prohledali lodě Thunbergové, nic nenašli

Kde je ta humanitární pomoc, kterou údajně vezli aktivisté v čele s Gretou Thunbergovou do Pásma Gazy v konvoji lodí? Izraelská armáda prohledala všechna zadržená plavidla, ale žádnou pomoc prý...

Jsem bez zranění. Jen hodinky a oblek mám od krve, řekl Turek po napadení

Nově zvolený poslanec Filip Turek se v sobotu v noci stal terčem útoku v jednom z barů v centru Prahy. Podle informací iDNES.cz musela zasáhnout jeho soukromá ochranka. Politik v podniku slavil...

U Gibraltaru se vynořila ruská ponorka. Prozradil ji únik paliva, hrozila exploze

U Gibraltaru se koncem září vynořila jedna z ponorek ruské Černomořské flotily. Plavidlo mělo údajně závažné technické problémy a hrozila jeho exploze. Otázkou zůstává: co dieselelektrický stroj...

Trump chce k protlačení nasazení Národní gardy využít 200 let starý zákon

Americký prezident Donald Trump v pondělí řekl, že by mohl použít zákon o povstání z roku 1807, pokud soudy budou blokovat jeho rozhodnutí o nasazení příslušníků Národní gardy v různých městech....

7. října 2025  6:38

Náměstek Vopěnka po překvapivém zvolení nemohl usnout. Chce zvládnout obě funkce

Věděl sice, že figuruje na kandidátce hnutí ANO na Vysočině na volitelném místě, nicméně ve skutečnosti s poslaneckou lavicí ve Sněmovně vůbec nepočítal. Jenže osmapadesátiletý Otto Vopěnka se v...

7. října 2025  5:45

Nová vláda přehledně. Kdo by mohl za SPD na vnitro a u jakých resortů Babiš váhá

Jednání o budoucí koalici se od volebního víkendu posunula a pomalu se už začíná rýsovat půdorys budoucí vlády Andreje Babiše (ANO) s Motoristy a SPD. Redakce iDNES.cz na základě informací od zdrojů...

7. října 2025

Elektronická evidence tržeb se vrací. Nová verze slibuje méně byrokracie

Pravděpodobná nová ministryně financí Alena Schillerová plánuje znovu oživit projekt elektronické evidence tržeb. Po dvou letech, kdy v Česku EET nefungovalo, se nyní chystá jeho modernizovaná verze,...

7. října 2025

Místo aut obrněná vozidla. Automobilky v krizi zvažují fúzi s obranným průmyslem

Tradiční evropské automobilky jsou kvůli potížím s přechodem na elektromobilitu v problémech. V Německu se kvůli tomu zavírají továrny, o práci už přišly tisíce lidí, hlavně u dodavatelských firem...

7. října 2025

Jídlo pro Gazu funguje, svět říká opak. Propagandistickou válku Izrael prohrává

Od naší spolupracovnice v Izraeli Uplynuly přesně dva roky od začátku současného konfliktu v Pásmu Gazy. Zatímco Izrael dokázal zlikvidovat většinu strůjců největšího masakru Židů od holokaustu, v informační a propagandistické válce...

7. října 2025

Řidič v Lysé nad Labem nepřežil srážku s vlakem. Na přejezd vjel, když svítila světla

V Lysé nad Labem odpoledne zemřel řidič osobního auta, které se na přejezdu srazilo s vlakem. Hasiči Správy železnic z vlaku evakuovali 450 cestujících. Na místě zasahoval vrtulník záchranné služby....

6. října 2025  18:04,  aktualizováno 

Slovensko pošle Ukrajině další pomoc. Hlavně ženijní a odminovací techniku

Slovensko připravuje nový 14. balík pomoci Ukrajině, zahrnující ženijní podporu a odminovávání. Podle agentury Interfax-Ukrajina to v pondělí na mezinárodním fóru obranného průmyslu v Kyjevě oznámil...

6. října 2025  21:41

Daní se i příjmy z prostituce, rozhodl NSS. Úřad po ženě chce 1,8 milionu

Příjmy získané z prostituce se mají podle právního názoru Nejvyššího správního soudu (NSS) danit, konkrétně podléhají zdanění podle zákona o daních z příjmů. NSS rozhodoval o kasační stížnosti kvůli...

6. října 2025  21:33

Hvězda Zeman, oranžové tsunami i nové jméno. Vzestup a pád sociální demokracie

Za tři roky by měla sociální demokracie oslavit sto padesáté narozeniny. Tedy, pokud se toho strana se slavnou minulostí a nejistou budoucností dožije. České republice dala pět premiérů a bezpočet...

6. října 2025  21:13

Zástavu na kampaň pokryjí příspěvky, říká Stačilo! Sterzik promluvil o penězích

Předseda hnutí Stačilo! Daniel Sterzik, známý jako Vidlák, v neděli po neúspěchu ve volbách na sociální síti zveřejnil příspěvek, kde žádá o finanční pomoc. Mimo jiné na elektřinu či hodiny klavíru...

6. října 2025  20:30

