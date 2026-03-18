O naftě i pádu narkobarona. iDNES Premium na 2 měsíce na zkoušku

Proč u stojanů platí řidiči zbytečně moc? Který slavný řetězec kazí kávu polotučným mlékem? A jak nenápadná vila v Jablonci ukrývala centrálu drogového kartelu? Zpravodajský portál iDNES.cz odemyká pro své nejvěrnější čtenáře kompletní přístup k prémiovému obsahu. Nyní si tak můžete vyzkoušet službu iDNES Premium na 2 měsíce a pochopit souvislosti, které za tím vším stojí.
Dění kolem nás je často mnohem složitější a barvitější, než se na první pohled zdá. Už pohled na nejúspěšnější prémiové články posledních dnů ukazuje, že jít pod povrch událostí se vyplatí – ať jde o vaše peníze, bezpečnost, nebo jen o to, abyste si ranní kávu opravdu užili v té nejlepší kvalitě.

BYZNYS O ropu vůbec nejde. Proč nafta zdražuje víc než benzin

Řidiči jsou naštvaní a ekonomové zmatení. Cena nafty letí vzhůru mnohem rychleji než benzin a pumpaři zdražují dřív, než by podle vývoje ceny ropy měli. Šéf Unie nezávislých čerpadlářů Ivan Indráček však odhaluje překvapivou realitu.

Někdy mám pocit, že si lidé myslí, že na každou pumpu vede trubka s ropou. Jenže nafta s benzinem mají svůj vlastní trh a pumpy tak ropa v podstatě nezajímá.

Ivan IndráčekŠéf Unie nezávislých čerpadlářů

Ivan Indráček, prezident Unie nezávislých petrolejářů (22. srpna 2025)

Co dále najdou v článku předplatitelé iDNES Premium:

  • Jaký vliv na naše peněženky má Čína a Indie?
  • Proč čerpadláři nakupující za „týdenní průměr“ musí často zdražit okamžitě, aby neprodělali?
TEST Slavné kavárny pod lupou. Kdo prodává zatuchlou vodu?

Cestou do práce je káva do kelímku pro mnohé denní rutinou. Dvojnásobný český šampion v cup tastingu a profesionální barista vyrazili na test deseti známých řetězců. Výsledky přinesly šok.

Kávu připravují z polotučného mléka, za což by měl správný barista skončit v kavárenském pekle a vařit tam pouze turka do skla. Že si má zákazník sám říct o plnotučné mléko? To je podobné, jako bychom v hospodě hlásili, že chceme pivo s alkoholem.

Petr Holataporotce

Co dále najdou v článku předplatitelé iDNES Premium:

  • Kde na vás místo poctivého espressa čeká jen žluklá chuť a nečištěný kávovar?
  • Kterému podniku se raději velkým obloukem vyhnout a proč se paradoxně často vyplatí objednat si „obyčejnou“ překapávanou kávu?
KRIMI Miliardy a diplomatický pas neexistující organizace

Na první pohled fádní dům ve vilové čtvrti v Jablonci nad Nisou, na zahradě trampolína a dětské boby. Scéna jako z katalogu. Málokdo ze sousedů tušil, že právě odtud Vilém Kováč řídil jeden z největších drogových byznysů na světě.

Jeden z členů gangu mě dokonce pozval na kolaudaci svého domu pořízeného z prodeje drog. Dal mi tam i jeho polohu.

Richard Skýbasoudce

Co dále najdou v článku předplatitelé iDNES Premium:

  • Jak přesně fungoval Kováčův elitní logistický servis, který k pašování využíval dutiny žulových desek i konzervy s tuňákem?
  • Z jakého důvodu je jeho současný luxusní život na útěku podle lidí z podsvětí paradoxně mnohem nebezpečnější než česká cela?
GEOPOLITIKA Konec války na Blízkém východě? Rozhodne Amerika

Egyptolog a analytik Miroslav Bárta předpověděl řadu současných konfliktů už před deseti lety. Jeho aktuální pohled na krizi na Blízkém východě je však překvapivě střízlivý – vzdušná válka v regionu podle něj dlouho nepotrvá.

Válka nepotrvá dlouho, protože začali umírat Američané. Prezident, který nechá umírat americké vojáky mimo území Ameriky, ztrácí body.

Miroslav Bártao vlivu americké domácí politiky

Miroslav Bárta

Co dále najdou v článku předplatitelé iDNES Premium:

  • Proč podle experta na dlouhé časové řady selhávají jakékoliv snahy o zavedení západní demokracie v tomto regionu?
  • Jaký je podle teorie Sedmi zákonů hlavní předpoklad pro to, aby Česká republika v příštích dekádách vůbec obstála?

Tip z archivu: Jak se žije s výhrou čtvrt miliardy

Mimochodem, znáte nejúspěšnější prémiový článek všech dob? Díky iDNES Premium si teď můžete přečíst exkluzivní a zcela ojedinělý rozhovor s manželi, kterým se ze dne na den změnil život. Zjistěte, jak se žije výhercům čtvrtmiliardy ve Sportce, za co utráceli jako první, jaká na ně čekala úskalí a proč se rozhodli své obrovské bohatství před vlastním okolím i nadále pečlivě tajit.

Až 20 nových reaktorů. Česko čeká jedinečná jaderná expanze, říká nástupce Drábové

Nejčtenější

Chladný pohled a pevný stisk. Kim s dcerou na střelnici otestovali novou zbraň

Severokorejský vůdce Kim Čong&#8209;un navštívil továrnu na střelné zbraně, kde...

Fotografie zveřejněné ve čtvrtek ukazují severokorejského vůdce Kim Čong‑una při jeho návštěvě továrny na střelné zbraně. Přímo na střelnici si vyzkoušel novou pistoli nedávno uvedenou do...

Na festival Comic-Con v Praze dorazilo za tři dny rekordních 28 000 fanoušků

Sedmý ročník festivalu popkultury Comic-Con Prague (14. března 2026)

Festival popkultury Comic-Con Prague za tři dny přilákal přes 28 000 fanoušků, nejvíce za svoji sedmiletou existenci. Doposud rekordních 27 000 návštěvníků zaznamenal festival předloni. Letos se také...

Majitel domu určeného k demolici vylezl na střechu, odmítal slézt deset hodin

Majitel domu, který úřady nařídily zbourat, vylezl 12. března 2026 na střechu....

Situace kolem domu v Dobšicích na Znojemsku, který úřady nařídily zbourat, se vyhrotila. Jeho majitel vylezl na střechu domu, kde strávil deset hodin. Na místě byli policisté, kteří s ním...

Poslanci dorazili v lidových krojích, oblékli ho i Okamura a ministr Klempíř

Předseda Sněmovny a SPD Tomio Okamura, místopředseda ANO Radek Vondráček a...

Sněmovnu v úterý ovládl folklor. Několik desítek poslanců v úterý do práce dorazilo v lidových krojích. V dolní komoře parlamentu se z toho už stává každoroční tradice. Letos to byl už třetí ročník...

Novináři odhalili Banksyho tajemnou identitu. Ukrýval se všem na očích

Nové Banksyho dílo na soudní budově zpodobňuje soudce bijícího demonstranta....

Vyšetřování jako z detektivky podnikli novináři z agentury Reuters, aby vystopovali notoricky známého graffiti umělce, který vystupuje pod přezdívkou Banksy. Stopy je zavedly až na Ukrajinu. Novináři...

Tragédie ve firmě na Chomutovsku. Po úrazu zemřel dělník, druhý je vážně zraněný

Záchranáři startují z ostravského heliportu na let do Karviné pro těžce...

Tragédie se stala ráno v průmyslové zóně v Tušimicích na Chomutovsku. Jak zjistil server iDNES.cz, v jedné z firem tam na následky úrazu zemřel dělník. Jeho kolegu s vážnými zraněními transportoval...

18. března 2026  9:40,  aktualizováno  10:08

Zpět na provokativní začátek. Placebo přivezou do Prahy novou verzi debutu

Placebo dnes působí v dvojici Stefan Olsdal (vlevo) a Brian Molko

Britská kapela Placebo se vrací do Prahy. V neděli 15. listopadu vystoupí ve Sportovní hala Fortuna, kde připomene třicet let od vydání debutového alba z roku 1996. Skupina zároveň představuje...

18. března 2026  10:01

V New Order se smáli, že jsem dinosaurus a rocková relikvie, vzpomíná Peter Hook

Premium
Baskytarista Peter Hook

Baskytarista a zpěvák Peter Hook, bývalý člen kapel Joy Division a New Order, které svého času měnily tvář nezávislé rockové i elektronické hudby, přijede 23. března do Lucerna Music Baru. Odehraje...

18. března 2026

Vyrob vakcínu, zadal ChatuGPT a zachránil svého psa. Budoucnost medicíny, jásají vědci

Australský podnikatel Paul Conyngham se svou fenkou Rosie, pro kterou s pomocí...

Australský technologický podnikatel Paul Conyngham ukázal, kam až se může posunout využití umělé inteligence v medicíně. Když jeho osmileté fence jménem Rosie diagnostikovali agresivní rakovinu a...

18. března 2026

Ruch v posledním dole na Karvinsku. Staví tam speciální hráze, pak šachtu zasypou

Podzemí Dolu ČSM u Karviné ani po ukončení těžby černého uhlí zcela neutichlo....

S pytli plněnými speciální směsí nyní místo uhlí manipulují v podzemí Dolu ČSM na Karvinsku horníci dříve těžební společnosti OKD. Po lednovém konci těžby tak připravují definitivní ukončení provozu...

18. března 2026  9:53

Pavel zahájil návštěvu Středočeského kraje, prohlédne si FIFA Arénu i Škoda Muzeum

Prezident Petr Pavel s manželkou Evou ve středu a ve čtvrtek absolvují...

Prezident Petr Pavel ve středu zahájil dvoudenní návštěvu Středočeského kraje. Krátce před devátou hodinou dorazil do Leteckého muzea Metoděje Vlacha, kde ho přivítala hejtmanka Středočeského kraje...

18. března 2026  6:30,  aktualizováno  9:38

V zemích Zálivu útočíme kvůli přesunům amerických vojáků, hájí se Írán

Bezpilotní letoun zasáhl dubajskou luxusní čtvrť. (12. března 2026)

Írán zasahuje civilní oblasti v zemích Perského zálivu například kvůli přesunům amerických vojáků z vojenských základen do hotelů v centrech tamních měst. Uvedl to šéf íránské diplomacie Abbás...

18. března 2026  9:30

Exšéf České pošty Štěpán opustil záhy i Slovenskou poštu, píše se o alkoholu

Pověřený ředitel České pošty Miroslav Štěpán.

Letos v lednu odvolaný generální ředitel České pošty Miroslav Štěpán odešel po několika týdnech i z vedení Slovenské pošty. Koncem ledna nastoupil na post šéfa pobočkové sítě Slovenské pošty, minulý...

18. března 2026  9:22

Při srážce auta a sanitky se zranilo šest lidí, jednu ženu resuscitovali

U Lékařovy Lhoty na Českobudějovicku se ráno srazila dvě auta, šest lidí se...

U Lékařovy Lhoty na Českobudějovicku se po páté hodině ranní srazilo osobní auto se sanitou. Zranilo se šest lidí, z nich dva těžce. Jednu ženu na místě resuscitovali. Zasahoval také záchranářský...

18. března 2026  8:14,  aktualizováno  9:19

Soud předběžně zakázal televizní vysílání filmu Sbormistr v České republice

Kateřina Falbrová ve filmu Sbormistr (2025)

Obvodní soud pro Prahu 4 předběžným opatřením zakázal televizní vysílání filmu Sbormistr v České republice. Redakci iDNES.cz to sdělil Ivan David, advokát ženy, která na producenty snímku podala...

18. března 2026  8:10,  aktualizováno  9:10

Komplikace na D1 u Lipníka. Po dvojici nehod jsou tři zranění, tvoří se kolona

Záchranáři ve středu 30. dubna 2025 dopoledne zasahovali u dvou nehod na D2, v...

Dálnici D1 na Přerovsku okolo 292. kilometru dnes ráno na chvíli uzavřely dvě nehody ve směru na Prahu. Jednoho z celkem tří zraněných transportoval do nemocnice vrtulník. V oblasti se vytvořila...

18. března 2026  8:29,  aktualizováno  9:09

Bryan Adams se vrací do Brna, chystá minimalistickou show bez velké kapely

Koncert Bryana Adamse v O2 areně (16. prosince 2023)

Kanadský rockový zpěvák Bryan Adams, interpret mnoha světových hitů, odehraje 22. června akustický koncert v Janáčkově divadle v Brně. Písně zazní jen za doprovodu kytary či klavíru. Minimalistická...

18. března 2026  8:41

