Vybrat dárek, který neskončí zapomenutý ve skříni, bývá každoroční výzva. Pokud máte mezi blízkými někoho, kdo sleduje dění kolem sebe, rád čte nebo poslouchá audioknihy, digitální předplatné je sázkou na jistotu. Na rozdíl od běžných dárků se neokouká – nový obsah i výhody totiž přináší každý den po celý následující rok.
Dárek, který nečeká na kurýra
Velkou předností dárkového předplatného je rychlost a pohodlí. Nemusíte se prodírat předvánočními davy v nákupních centrech ani trnout, zda balíček stihne dorazit včas pod stromeček. Po dokončení objednávky vám obratem přijde na e-mail vánoční dárkový certifikát s unikátním aktivačním kódem a jednoduchým návodem.
Certifikát stačí vytisknout a vložit do obálky, případně ho můžete poslat elektronicky. Skvěle tak poslouží jak těm, kteří mají dárky vyřešené s předstihem, tak jako elegantní záchrana na poslední chvíli.
Čtení bez překrývajících reklam i bohaté benefity
Roční předplatné iDNES Premium odemyká mnohem víc než jen zpravodajské články. Obdarovaný získá kompletní balíček výhod pro každodenní čtení i volný čas:
- Tisíce exkluzivních textů a archiv: Přístup ke všem novým prémiovým článkům i k celému archivu hloubkových analýz, investigativních kauz, otevřených rozhovorů, historických seriálů či nezávislých spotřebitelských testů.
- Na telefonu bez překrývajících reklam: Na displejích chytrých telefonů zmizí rušivé inzertní formáty, které překrývají text článků – a to na webech iDNES.cz, Lidovky.cz i Expres.cz.
- E-knihy, audioknihy a digitální trafika: Každý měsíc si předplatitel může zdarma stáhnout jednu e-knihu a jednu audioknihu podle vlastního výběru. K tomu získá elektronické verze deníku MF DNES a dvacítky oblíbených časopisů včetně titulů Téma či Žena a život.
- Přednostní nákupy, slevy a soutěže: Členství otevírá dveře k exkluzivním předprodejům vstupenek na velké koncerty, slevám na výstavy a kulturní akce i k pravidelným čtenářským soutěžím o hodnotné ceny.
Vánoční cena 690 Kč a snadná aktivace
V rámci předvánoční akce vyjde celý rok prémiového čtení a benefitů na 690 korun místo standardních 989 korun.
Samotné uplatnění dárku zvládne obdarovaný během chvíle. Stačí na speciální webové stránce zadat kód z certifikátu, dokončit krátkou registraci a veškerý prémiový obsah i členské výhody se mu okamžitě zpřístupní na celých 365 dní.