Internetová televize Telly na 60 dní zdarma pro všechny členy iDNES Premium

  6:00
Přístup k více než stovce televizních kanálů včetně sportovních a filmových přináší nový benefit, který je určen všem předplatitelům iDNES Premium. Po dobu 60 dnů mohou zdarma využívat nabídku Televize Telly, a to konkrétně její Střední balíček a balíček Telly Red v celkové hodnotě 1 430 korun. Nabídka platí pro všechny prémiové uživatele, ať už mají měsíční nebo roční členství.
foto: redakce s využitím AI, Seedream

Živé vysílání na Telly
Fotbalový přenos na Telly
Internetová televize Telly
Televize Telly je nyní na 60 dní bezplatnou součástí každého předplatného iDNES Premium. Přináší více než sto televizních kanálů včetně sportovních přenosů, filmů, seriálů, dokumentů i dětských pořadů.

Samozřejmostí je sedmidenní archiv, možnost přetáčení (s výjimkou vybraných stanic) a sledování až na šesti zařízeních současně.

Díky aplikacím pro chytré televize, mobily, počítače nebo konzole Xbox si tak diváci mohou vychutnat své oblíbené pořady kdykoli a kdekoli. Součástí nabídky je i balíček Telly Red s 12 kanály pro dospělé, které jsou chráněné PINem.

Spousta sportovních kanálů

Sportovní nabídka Telly zahrnuje pestrý mix od fotbalu až po motorsport. Na Sport 1 a Sport 2 diváci uvidí zápasy Evropské ligy a Konferenční ligy, italskou Serii A či slovenskou hokejovou extraligu.

Nova Sport 1 přidává hokejovou NHL, basketbalovou NBA, americký fotbal NFL i galavečery Bellator MMA. Sportovní svět v celé jeho šíři pokrývají stanice Eurosport 1 a 2 a domácí ČT Sport.

Stanley Cup už je nad hlavami hráčů Floridy. A jak někteří znázorňují prsty, už podruhé za sebou.

Nabídku doplňují stanice Premier Sport 1 a 2, kde se vysílají přenosy z tenisového okruhu ATP, ženského fotbalu WSL nebo European League of Football.

Kdo hledá fotbalové lahůdky z Nizozemska, Rakouska či Portugalska, najde je na Arena Sport 1 a 2, zatímco Sporty TV dává prostor i českým soutěžím a méně obvyklým sportům.

Výhody iDNES Premium se ale neomezují jen na Telly. Členové získávají přístup k stovkám exkluzivních článků a obsahových seriálů, které jsou dostupné jen v placené sekci webů iDNES.cz a Lidovky.cz. Prémiové články přinášejí podrobné analýzy, rozhovory, investigativní texty i inspirativní příběhy, které jinde nenajdete.

Součástí členství jsou také digitální předplatné novin a časopisů jako MF DNES nebo Téma, pravidelné soutěže o atraktivní ceny, e-knihy a audioknihy zdarma, přednostní nákupy vstupenek a řada dalšího.

