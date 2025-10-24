Čtení na prodloužený víkend a dalších 12 měsíců. Rok iDNES Premium jen za 690 Kč

Ověřené informace ze zákulisí domácí politiky, analytický pohled na dění ve světě, komentáře, rozhovory i spousta dalších benefitů — to vše nyní můžete získat za mimořádně výhodnou cenu. Předplatné iDNES Premium je totiž možné získat na celý rok za cenu 690 korun místo obvyklých 989 Kč.
Služba iDNES Premium vznikla s cílem nabídnout čtenářům něco, co ve zpravodajství na internetu nebývá samozřejmostí: čas a prostor pro kvalitní novinářskou práci. Díky podpoře předplatitelů vznikají obsáhlé reportáže, analýzy, investigativní texty i rozhovory s lidmi, kteří ovlivňují dění v Česku i ve světě.

Ať to byla v poslední době kauza Filipa Turka, kdy jsme mluvili se svědky, kteří si s ním psali, mapování sestavování vlády, ale i společenské věci jako poslední rozhovor nedávno zesnulého DJ Trávy.

Předplatitelé mají přístup k ověřeným informacím v době, kdy je veřejný prostor zahlcený dezinformacemi a povrchními zprávami. iDNES Premium zároveň nabízí spotřebitelský obsah, který pomáhá v každodenním životě — od praktických rad, přes testy produktů až po inspirativní příběhy.

Součástí předplatného je i digitální přístup k deníku MF DNES a desítkám časopisů vydavatelství Mafra včetně magazínů Téma či Žena a život, které si lze číst pohodlně na počítači i v mobilu. Předplatitelé mají také možnost stáhnout si z rozsáhlé nabídky jednu audioknihu a e-knihu měsíčně, redakce pro ně připravuje exkluzivní soutěže o hodnotné ceny, jakou byly například nové telefony iPhone 17, a v prémiové nabídce je také přístup k přednostnímu nákupu vstupenek. Nyní lze získat také dva měsíce internetové televize Telly úplně zdarma.

Využít tuto výhodnou nabídku je možné po velmi omezený čas, akce končí s koncem prodlouženého víkendu.

Demograf: Počet osmdesátníků skokově naroste kvůli odsunu sudetských Němců

Spanilá jízda veteránů, Motoristé i Chlad. Turek ve Varech velkolepě oslavil jubileum

Čestný prezident strany Motoristé sobě Filip Turek ve středu oslavil čtyřicáté narozeniny. Životní jubileum se rozhodl opět prožít o víkendu v luxusním Grandhotelu Pupp v Karlových Varech. Na akci...

Sultánka z Prahy zazářila na oslavách narozenin svého manžela Muhammada V.

Češka Jana Jakoubková (37), známá v Malajsii jako Sultanah Núr Diana Petra Abdullah, se po delší době objevila na veřejnosti. Po boku o osmnáct let staršího manžela Muhammada V. Kelantanského...

Výstřih do pasu, ženy bez hidžábů. Íránský činitel sklízí kritiku za dceřinu svatbu

Uniklé video ze svatby dcery admirála Alího Šamcháního, jednoho z nejmocnějších mužů íránského režimu, vyvolalo v zemi pobouření. Záznam západně laděné ceremonie totiž ostře kontrastuje s veřejným...

Krvavý lynč v Budapešti. Agenta pověsili na strom a umlátili, líčil fotograf

Vždy v říjnu se srdce každého maďarského vlastence rozbuší jako o závod. Vzpomíná na hrdinné povstání z roku 1956, tragicky rozdrcené pásy sovětských tanků... Revoluce ovšem měla i své ošklivé...

Štěně na pět hodin ochromilo provoz metra A, fenky se ujme trojský útulek

Zaběhnuté štěně vlčáka asi na pět hodin zastavilo provoz pražského metra na lince A. Psa, který si vysloužil přezdívku Metrouš, asi od 9. hodiny naháněli hasiči, policisté i odchytová služba. Všechno...

Lidé často platí za iluzi. Nekupujte diamanty na internetu, radí gemolog

Laboratorní diamanty se stávají masovou komoditou. V indických továrnách se jich dokonce vyrábí víc za týden, než příroda vytvoří za rok. „Ceny tím šly dolů nejen u syntetických, ale i u přírodních...

24. října 2025

Natáčejí vlogy i unboxing ústavy. Poslanci z generace Z sdílí politiku na Instagramu

Zatímco starší poslanci se drží tiskových zpráv a formálních projevů, nová generace vtrhla do Sněmovny s mobilem v ruce. Na sociálních sítích ukazují, jak vypadá první den poslance, co skrývá uvítací...

24. října 2025

Brusel uzavírá kohoutky s ruským plynem. Naplánoval, kdy přijde definitivní konec

Rada Evropské unie přijala ve čtvrtek 19. balíček protiruských sankcí. Opatření cílí na klíčová odvětví, která podle Bruselu podporují ruskou invazi na Ukrajinu, včetně energetiky, financí a...

24. října 2025

Předěláme vám pohlaví a levně, láká cizince Írán. Doopravdy jde o něco jiného

Kdo by to čekal zrovna od Íránu? Země prudérních ajatolláhů, kteří se děsí i neposlušného pramínku ženských vlasů nezbedně vykukujícího zpod šátku, je dnes vedle Thajska jedním z hlavních světových...

24. října 2025

Koridor Praha - Brno je neprůjezdný. Na vině je porucha trakčního vedení

Mezi Skalicemi nad Svitavou a Letovicemi na Blanensku je neprůjezdný železniční koridor mezi Prahou a Brnem kvůli podezření na poškození trakčního vedení. Železničáři dostali hlášení o zkratu,...

23. října 2025  21:24,  aktualizováno  23:04

Unie odložila na prosinec rozhodnutí o využití ruských aktiv na pomoc Ukrajině

Unijní prezidenti a premiéři odložili do prosince rozhodnutí o tom, zda mají být zmrazená ruská aktiva použita na pomoc Ukrajině. Vyplývá to ze závěrů dnešního summitu EU v Bruselu.

23. října 2025  23:02

Experty uznávaná, při posvícení teta. Pavel a další si připomněli Danu Drábovou

Dlouholetou předsedkyni Státního úřadu pro jadernou bezpečnost (SÚJB) Danu Drábovou si ve čtvrtek večer v pražském Foru Karlín připomněli její přátelé a příznivci. Na akci Dano, děkujem! – Drábová...

23. října 2025  13:27,  aktualizováno  22:47

Policie pátrá po patnáctiletém Danielovi z Votic. Nevrátil se ze školy domů

Středočeští policisté hledají patnáctiletého Daniela Remšíka z Votic, který se ve čtvrtek nevrátil ze školy domů. Chlapec potřebuje pravidelně užívat léky na ředění krve, které u sebe nyní nemá....

23. října 2025  22:25

Nejsem v žádném přestupkovém řízení kvůli odměnám z PRE Holding, říká Hřib

Náměstek primátora Zdeněk Hřib na schůzi pražského zastupitelstva uvedl, že proti němu není vedeno žádné přestupkové řízení kvůli odměnám, které několik měsíců neoprávněně pobíral za členství v...

23. října 2025  21:51

Jdu do toho. Kupka se rozhodl, že bude kandidovat na předsedu ODS

Ministr dopravy v končící vládě Martin Kupka bude kandidovat na šéfa ODS. „Ano, přijal jsem nominaci a jdu do toho,“ napsal iDNES.cz Kupka. Premiér Petr Fiala chce v čele ODS skončit po lednovém...

23. října 2025  21:09,  aktualizováno  21:35

Východní křídlo Bílého domu šlo kvůli Trumpově tančírně celé k zemi

Východní křídlo Bílého domu bylo ve čtvrtek zcela zdemolováno, aby ustoupilo plánům amerického prezidenta Donalda Trumpa na výstavbu rozlehlého tanečního sálu. Trump dříve tvrdil, že projekt budovu...

23. října 2025  12:27,  aktualizováno  21:34

