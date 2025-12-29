Poslední šance roku. iDNES Premium je v silvestrovské akci jen za 490 Kč

Autor:
  11:00
Konec roku bývá spojen s bilancováním a plány na ten další. Redakce iDNES.cz připravila pro nové čtenáře příležitost, jak vstoupit do roku 2026 s náskokem a kvalitními informacemi. V rámci limitované silvestrovské nabídky klesla cena ročního členství iDNES Premium na historické minimum. Akce však trvá pouze do silvestrovské půlnoci.

Ilustrační obrázek | foto: iDNES.cz

VSTUPTE ZA 490 KČ

Zatímco běžná cena ročního přístupu činí 989 korun, v těchto dnech jej lze pořídit za pouhých 490 korun. Jde o mimořádnou slevu ve výši padesáti procent, která je určena výhradně pro nové uživatele nebo pro ty, kteří své členství v minulosti přerušili a nyní zvažují návrat. To ale není vše. Součástí balíčku je nyní i tříměsíční přístup ke streamovací službě HBO Max zdarma – jen za ní by se zaplatilo 777 Kč.

Noví předplatitelé tak za 490 Kč získají balíček služeb, jehož reálná hodnota mnohonásobně převyšuje zaplacenou částku.

S úderem půlnoci nabídka končí

Tato akce je koncipována jako „last minute“ příležitost roku 2025. Platí pouze do 31. prosince. S příchodem Nového roku speciální cena zmizí a předplatné se vrátí na standardní částku. Pro zájemce to znamená jediné: neváhat. Za cenu jednoho oběda pro dva si zajistí přísun ověřených informací, zábavy a benefitů na celých dvanáct měsíců.

Investice do kvalitního čtení

Za 490 korun, což v přepočtu vychází na zhruba 40 korun měsíčně, získají předplatitelé klíč k obsahu, který jde pod povrch.

Roční členství v iDNES Premium otevírá přístup k tisícům článků, které vznikají mimo denní zpravodajský rytmus. Patří mezi ně analytické texty, rozsáhlé reportáže, komentáře, investigace či zahraniční analýzy. Předplatitelé mají k dispozici i spotřebitelský servis, praktické návody, testy produktů nebo inspirativní příběhy z domova i ze světa.

Články v iDNES Premium

Součástí předplatného je také digitální přístup k deníku MF DNES a k desítkám časopisů vydavatelství Mafra včetně titulů Téma, TV Magazín nebo Žena a život. V rámci předplatného je možné každý měsíc stáhnout jednu audioknihu a e-knihu z vybrané nabídky.

Pro předplatitele jsou pravidelně připravovány také exkluzivní soutěže o hodnotné ceny, výjimečné akce a možnost přednostního nákupu vstupenek na koncerty, představení a další kulturní události.

HBO Max: Zlatá vstupenka na olympiádu i do Západozemí

Svátky se službou HBO Max

Načasování dárku v podobě HBO Max nemohlo být lepší. Už v únoru 2026 startují Zimní olympijské hry Milán–Cortina a služba odvysílá všechny přímé přenosy. Zatímco v televizi diváci uvidí jen vybrané momenty, na HBO Max si budou moci sami zvolit jakýkoli závod. Fanoušky čeká 19 dní sportu a jistota, že jim neunikne jediný český úspěch.

Seriálová nabídka nezůstává pozadu. Hned v lednu 2026 se diváci vrátí do Západozemí v novém spinoffu Hry o trůny s názvem Rytíř Sedmi království. Příběh rytíře Dunka a jeho panoše Egga slibuje být jednou z největších událostí roku. Lékařské drama zase nabídne druhá řada seriálu Urgent.

VSTUPTE ZA 490 KČ
Témata: Hra o trůny

Ani vražda, ani sebevražda. Badatel rozkrývá smrt Jana Masaryka

Nejčtenější

„Nejvíc se pilo v pondělí.“ Tchán vytáhl staré fotky z vojny a já nestačil zírat

Jan Hausenblas: Fotografie ze základní vojenské služby v Michalovcích (1976 až...

Sedmdesátá léta, východní Slovensko. U Zemplínské Šíravy roste betonová ozdravovna ministerstva obrany, na stavbě pracují hlavně branci. Jedním z nich byl Jan Hausenblas, můj tchán. Na vojnu si tehdy...

Čína otevřela nejdelší dálniční tunel na světě, protnul pohoří Ťan-šan

Nejdelší dálniční tunel na světě Tchienshan Shengli, se nachází se v...

Čína v pátek otevřela nejdelší dálniční tunel na světě. Nachází se na dálnici Urumči-Juli v autonomní oblasti Sin-ťiang a protíná pohoří Ťan-šan. Měří 22 kilometrů a zkracuje cestu, která dříve...

Terminátorka z Ústí. Osmnáctiletá Nela se po ztrátě ruky učí ovládat robotickou paži

Osmnáctiletá Nela se po ztrátě ruky učí ovládat robotickou paži, na kterou se...

Ve dveřích mě vítá štíhlá tmavovlasá dívka. Podává mi pravou ruku. Následuje stisk, za který by se nemusel stydět ani legendární silák Gustav Frištenský. Ruka drtí moji dlaň a dřív, než uslyším...

Vémola a kolotočář. Jak se bojovník MMA stal právoplatným členem podsvětí

Premium
Razie u domu Karlose Vémoly.

Už několik týdnů se pražským podsvětím nesla zpráva, že policie v posledních měsících udělala obrovský kus práce a spousta lidí z polosvěta promluvila. A že přijdou akce, které zasáhnou vlivné...

Vémola šel do vazby, hrozí mu až 18 let. Může zkolabovat, varoval advokát

Karlos „Terminátor“ Vémola oslaví 40.narozeniny na velkolepé akci Noc s...

Zápasník Karel „Karlos“ Vémola zamířil do vazby. Ve čtvrtek o tom rozhodl Obvodní soud pro Prahu 1. Redakci iDNES.cz to potvrdil zdroj blízký vyšetřování. Vémola je obviněný z organizované drogové...

Mapa zákazu pyrotechniky zbarvila Česko doruda. Sem se může už jen s prskavkou

Mapa Brna s vyznačenými zákazy pyrotechniky

Už od prvního prosince platí přísnější pravidla pro nákup a používání pyrotechniky. Mapa, kterou vydalo ministerstvo životního prostředí, ukazuje místa, kde je nově povolena jen pyrotechnika nejméně...

29. prosince 2025  11:50

Postapo Praha děsí i fascinuje. Grafik mění známá místa metropole v apokalypsu

Postapo. Post-apokalyptická Praha vytvořená grafikem za pomocí umělé...

Post-apokalyptická Praha. Zničené Háje, Černý Most, Anděl. Opuštěné ulice i mrazivá atmosféra známých míst. Grafický designer Václav Krejčí, stojící za projektem Postapo Praha, pomocí umělé...

29. prosince 2025  11:48

Macinka trvá na Turkovi jako ministrovi. Nejde o vládu Petra Pavla, prohlásil

Programová jednání ANO, SPD a Motoristů. Filip Turek (Motoristé sobě). (24....

Předseda Motoristů Petr Macinka nadále předpokládá, že premiér Andrej Babiš navrhne poslance Filipa Turka na ministra životního prostředí. Turek podle Macinky zůstává jediným kandidátem na šéfa...

29. prosince 2025  11:45

Zásah proti Islámskému státu v Turecku skončil přestřelkou, tři policisté zemřeli

Policie blokuje silnici vedoucí k místu, kde turecká policie zahájila operaci v...

Při zásahu proti údajným členům teroristické organizace Islámský stát zemřeli v Turecku tři policisté a dalších devět jich bylo zraněno. Při operaci bylo také zabito šest podezřelých. Na tiskové...

29. prosince 2025  9:38,  aktualizováno  11:32

Zloděje ujíždějící před policií lapila slepá ulice, jeden se pak schovával u popelnic

ilustrační snímek

Nepříliš šťastnou únikovou trasu zvolili dva muži, kteří o víkendu vykradli trafiku na Brněnsku. Když jejich auto s lupem dostihli policisté, snažil se je řidič setřást, jenže zabočil do slepé ulice....

29. prosince 2025  11:30

Svět se posouvá k diplomatickému řešení války, řekl Macinka a ocenil Trumpovo úsilí

Petr Macinka (Motoristé) odpovídá novinářům na dotazy po skončení schůzky s...

Svět se posouvá k diplomatickému řešení války na Ukrajině, které podporuje i česká vláda. Uvedl to ministr zahraničí Petr Macinka v reakci na jednání ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského s...

29. prosince 2025  11:24

Zelenskyj o mírové dohodě: bezpečnostní záruky na 15 let, rozhodnout má referendum

Sledujeme online
Snímky ze setkání prezidentů Donalda Trumpa a Volodymyra Zelenského v Palm...

Chystaný mírový plán počítá s americkými bezpečnostními zárukami pro Ukrajinu na dobu 15 let, řekl ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Amerického protějška požádal o bezpečnostní záruky až na...

29. prosince 2025  11:05

Naletěli na zprávu o dědictví, v cizině je chytili s kufry drog. Policie zmínila případy

Internetoví podvodníci vábí na snové cesty do ciziny. Oběti neúmyslně pašují...

Přibývá obětí internetových podvodů, které mohou vést až k nevědomému pašování drog. Nejdříve přijde elektronicky zpráva o zázračném dědictví, výhře, možnosti rychlého výdělku nebo navázání vztahu....

29. prosince 2025  10:58

Bezvládný lyžař ležel uprostřed sjezdovky na Ještědu, k záchraně pomohla náhoda

Na libereckých sjezdovkách varují lyžaře před příliš rychlou jízdou zábrany i...

O obrovském štěstí může mluvit lyžař, který vyrazil v neděli na Ještěd. Na svahu se zranil a zůstal bezvládně ležet. Pomohli mu členové horské služby, kteří se zrovna vraceli s jiným ošetřeným...

29. prosince 2025  9:40,  aktualizováno  10:57

VIDEA ROKU: Obří výpadek proudu, pes v metru a rozjásaný vítěz voleb Andrej Babiš

Prahu a další části České republiky postihl rozsáhlý výpadek proudu. Na většině...

Česko i letos zažilo události, které si stojí na konci roku připomenout. Kdo by si třeba nepamatoval na masivní výpadek elektrického proudu napříč téměř celou republikou. Nejezdila městská hromadná...

29. prosince 2025  10:53

Sledujte Adventní kalendář 2025 a vyhrajte každý den nový dárek
Sledujte Adventní kalendář 2025 a vyhrajte každý den nový dárek

Oslavte letošní svátky s eMiminem. Přichystali jsme pro vás na každý den nové výhry, kterými můžete rozmazlit sebe nebo je nachystat pod stromeček...

Čína zahájila vojenské manévry u Tchaj-wanu, pohrozila jeho spojencům

Čína spustila vojenské cvičení v okolí Tchaj-wanu. (29. prosince 2025)

Vojenské manévry v blízkosti Tchaj-wanu dnes oznámila Čína, jeho spojence varovala před vměšováním. Ostrov dlouhodobě považuje za svou vzbouřenou provincii. Podle Pekingu na cvičení v úterý naváže...

29. prosince 2025  6:28,  aktualizováno  10:26

Pes běžel za nutrií na tenký led a propadl se do rybníka

Hasiči zachraňovali psa, který se v Kosicích na Hradecku propadl v ledu do...

Hasiči o víkendu zachraňovali z ledové vody psa, pod kterým se na rybníku u Kosic na Hradecku prolomil led. Australský ovčák Bruno při procházce zahlédl nutrii a běžel za ní až na zamrzlý rybník....

29. prosince 2025  10:16

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.