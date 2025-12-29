Poslední šance roku. iDNES Premium je v silvestrovské akci jen za 490 Kč

Zatímco běžná cena ročního přístupu činí 989 korun, v těchto dnech jej lze pořídit za pouhých 490 korun. Jde o mimořádnou slevu ve výši padesáti procent, která je určena výhradně pro nové uživatele nebo pro ty, kteří své členství v minulosti přerušili a nyní zvažují návrat. To ale není vše. Součástí balíčku je nyní i tříměsíční přístup ke streamovací službě HBO Max zdarma – jen za ní by se zaplatilo 777 Kč.
Noví předplatitelé tak za 490 Kč získají balíček služeb, jehož reálná hodnota mnohonásobně převyšuje zaplacenou částku.
S úderem půlnoci nabídka končí
Tato akce je koncipována jako „last minute“ příležitost roku 2025. Platí pouze do 31. prosince. S příchodem Nového roku speciální cena zmizí a předplatné se vrátí na standardní částku. Pro zájemce to znamená jediné: neváhat. Za cenu jednoho oběda pro dva si zajistí přísun ověřených informací, zábavy a benefitů na celých dvanáct měsíců.
Investice do kvalitního čtení
Za 490 korun, což v přepočtu vychází na zhruba 40 korun měsíčně, získají předplatitelé klíč k obsahu, který jde pod povrch.
Roční členství v iDNES Premium otevírá přístup k tisícům článků, které vznikají mimo denní zpravodajský rytmus. Patří mezi ně analytické texty, rozsáhlé reportáže, komentáře, investigace či zahraniční analýzy. Předplatitelé mají k dispozici i spotřebitelský servis, praktické návody, testy produktů nebo inspirativní příběhy z domova i ze světa.
Součástí předplatného je také digitální přístup k deníku MF DNES a k desítkám časopisů vydavatelství Mafra včetně titulů Téma, TV Magazín nebo Žena a život. V rámci předplatného je možné každý měsíc stáhnout jednu audioknihu a e-knihu z vybrané nabídky.
Pro předplatitele jsou pravidelně připravovány také exkluzivní soutěže o hodnotné ceny, výjimečné akce a možnost přednostního nákupu vstupenek na koncerty, představení a další kulturní události.
HBO Max: Zlatá vstupenka na olympiádu i do Západozemí
Načasování dárku v podobě HBO Max nemohlo být lepší. Už v únoru 2026 startují Zimní olympijské hry Milán–Cortina a služba odvysílá všechny přímé přenosy. Zatímco v televizi diváci uvidí jen vybrané momenty, na HBO Max si budou moci sami zvolit jakýkoli závod. Fanoušky čeká 19 dní sportu a jistota, že jim neunikne jediný český úspěch.
Seriálová nabídka nezůstává pozadu. Hned v lednu 2026 se diváci vrátí do Západozemí v novém spinoffu Hry o trůny s názvem Rytíř Sedmi království. Příběh rytíře Dunka a jeho panoše Egga slibuje být jednou z největších událostí roku. Lékařské drama zase nabídne druhá řada seriálu Urgent.