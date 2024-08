Mimořádná nabídka platí pouze dnes! Roční předplatné iDNES Premium za 490 korun

Pouze do dnešní půlnoci, tedy do 30. srpna, platí exkluzivní nabídka na roční předplatné iDNES Premium za pouhých 490 korun. Uživatelé získají přístup k uzamčeným prémiovým článkům, ale také k řadě benefitů. Navíc se mohou zapojit i do stále probíhající soutěže o dovolenou za 10 tisíc korun.