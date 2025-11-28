Roční iDNES Premium za původních 490 Kč. Výhodnější už to nebude

Vybraní předplatitelé mají nyní možnost prodloužit si členství za cenu, kterou platili v loňském roce. Pro stávající členy je připravena speciální akce, díky které se vyhnou zdražování. Kromě aktuální slevy získají i garanci výhodnější ceny pro další období.
V době, kdy ceny služeb a zboží na trhu rostou, přichází iDNES Premium s krokem vstříc svým věrným čtenářům. Ti, kterým se blíží obnova ročního předplatného, nemusí přecházet na novou, vyšší ceníkovou částku. Místo toho mají možnost zachovat si stávající cenu 490 korun na celý další rok.

Běžná cena ročního předplatného je 989 Kč, tato nabídka tak představuje úsporu v řádu stovek korun. Cílem je ocenit dlouhodobou přízeň čtenářů, kteří vyhledávají kvalitní zpravodajství a publicistiku.

Garance výhodné ceny do budoucna

Nabídka má ještě jeden podstatný benefit, který se týká dlouhodobého horizontu. Předplatitelé, kteří využijí tuto akci, si zafixují zvýhodněné podmínky i pro další obnovu členství. Následující opakovaná platba tak neproběhne za plnou cenu, ale za garantovaných 690 korun. Čtenáři tak mají jistotu, že i v budoucnu budou čerpat prémiový obsah výhodněji než noví zákazníci.

iDNES Premium

Ověřené informace a hlubší kontext

Služba iDNES Premium staví především na obsahu, který jde pod povrch běžného zpravodajství. Díky podpoře předplatitelů mohou vznikat náročné formáty, jako jsou investigativní texty, hloubkové analýzy politického dění nebo rozsáhlé rozhovory s osobnostmi, které ovlivňují život v Česku i v zahraničí.

Součástí balíčku zůstávají i nadále digitální benefity. Členové mají k dispozici elektronickou verzi deníku MF DNES a přístup k desítkám časopisů vydavatelství Mafra, včetně titulů jako Téma nebo Žena a život. Mohou také stahovat zdarma e-knihy a audioknihy nebo se účastnit exkluzivních soutěží.

