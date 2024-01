Předplatitelé si loni vybírali z 550 benefitů. Nejvíce táhl Ed Sheeran. A nový iPhone

Pod hlavičkou iDNES Premium vyšlo téměř dvanáct tisíc článků. Vedle toho čtenáři mohli čerpat až 550 různých benefitů. Mezi oblíbené patřily exkluzivní soutěže, přednostní nákupy vstupenek a bezplatné e-knihy či audioknihy. K hitům uplynulého roku patřil také prémiový přístup k internetovým televizím a streamovacím službám bez placení.

Exkluzivní soutěže Všichni chtěli nový iPhone

V minulém roce proběhla rovná stovka soutěží o hodnotné ceny. Některé z nich svým výhercům změnily život. Ten nejšťastnější se mohl na půl roku odstěhovat do luxusního bytu v centru Prahy. Další cestovali zdarma zapůjčeným obytným vozem po Evropě, jiní se zase vypravili na závody formule 1.

Výherce nového telefonu Z Flip od Samsungu z řad členů iDNES Premium Výherce nového Z Flip telefonu od Samsungu z řad členů iDNES Premium

V nejpopulárnější soutěži roku 2023 svedli čtenáři souboj o nejnovější telefon od Apple. O iPhone 15 Pro Max se hrálo od prvního okamžiku, kdy výrobce svoji novinku představil, a do soutěže se zapojilo více než 50 procent všech členů iDNES Premium!

Soutěžilo se také o bazén a vířivku nebo o nové skládací telefony od Samsungu.

Každý správný hráč má ve svých oblíbených složkách v počítači přímý odkaz do sekce Soutěže, kde vždy najde všechny novinky.

Marian Sedlář, výherce telefonu iPhone 15 Pro Max Slavnostní předání klíčů od bytu. Tedy, kartičky od bytu...

Vstupenky dříve Anglická popová superstar

Nejlepší vstupenky je možné si díky členství v iDNES Premium zakoupit ještě dříve, než jdou velké i malé koncerty do veřejného prodeje. V roce 2023 byl jednoznačným hitem koncert Eda Sheerana, který vystoupí v létě v areálu Park 360 u Hradce Králové.

Velkou oblibu mezi čtenáři má rocková a metalová hudba, takže k dalším trhákům patřila kapela Judas Priest, která vystoupí tento rok v O2 areně. Značný úspěch mělo také turné kapely Team s Pavolem Haberou.

Další exkluzivní nabídky se už chystají, najdete je na stránce přednostního předprodeje.

Z turné Mathematics Tour zpěváka Eda Sheerana Britská kapela Judas Priest

Televize Seriály i sportovní přenosy

Seriál The Last of Us

Skylink, SledovaniTV nebo Telly. To jsou ukázky internetových televizí, ke kterým měli v průběhu roku členové iDNES Premium přístup zdarma. Ke SledovaniTV byla i možnost získat také přístup na HBO Max, a to v době, kdy se tam vysílal jejich největší hit roku – seriál The Last of Us.

Nabízené internetové televize rovněž potěšily sportovní fanoušky, kteří měli přístup k zápasům Sparty a Slavie v Evropské lize, k zápasům Ligy mistrů, k Premiere League či k závodům formule 1. Prémiové členství pomohlo také ke sledování přenosů NHL a k velkému zápasu bojovníka MMA Jiřího Procházky v UFC.

Audioknihy a e-knihy Videohry hrají prim

Audioknihou roku mezi předplatiteli iDNES Premium se stalo sci-fi Metro 2033, jehož autorem je Dmitrij Gluchovskij (knihu proslavila i videoherní adaptace). Zajímavé je, že nejoblíbenější e-knihou byl Cyberpunk: Znovuzrození, který se odehrává ve světě videohry Cyberpunk 2077 (knihu lze stále získat, je již ve standardní nabídce).

Metro 2033 Cyberpunk

Mezi e-knihami jsou stále populární také Rumový deník, v jehož filmové adaptaci se objevil Johnny Depp (a při natáčení došlo k jeho osudnému seznámení s Amber Heard), nebo Bird Box, podle kterého natočil Netflix film se Sandrou Bullock.

Další oblíbenými audioknihami byly historický román Karel IV: Císař a císařovna nebo krimi od autora Sběratele kostí s názvem Tanečník.

Předplatitelé iDNES Premium mají každý měsíc možnost stáhnout si jednu e-knihu a jednu audioknihu zcela zdarma. A k nim získat i obsáhlou řadu dalších titulů s obrovskými slevami. Kompletní nabídku přináší sekce Audiknihy a e-knihy.

Sport Vstup na Spartu, Slavii i na Oktagon

Tak jako jsou prémioví čtenáři zvyklí na exkluzivní sportovní články, stejně se naučili čerpat i sportovní výhody. Pravidelně soutěží o vstupenky na fotbalové zápasy Slavie, Sparty i české reprezentace.

Velký zájem je také o všechny turnaje Oktagonu, tuzemské i zahraniční. Čtenáři si mohou vybírat, zda si nakoupí vstupenky v přednostním prodeji či o ně budou soutěžit, případně si mohou zvolit přístup ke streamovaným přímým přenosům.

Tohle je jen velmi skromný výčet toho, co mohou členové iDNES Premium získat. Kompletní nabídku najdete v sekci Benefity.