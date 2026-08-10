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Mimořádná akce:
jen za 490 Kč/rok

Roční iDNES Premium zlevňuje na 490 Kč. Čtenáři navíc získají 1 000 Kč na dovolenou

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Ilustrační obrázek | foto: redakce s využitím AI, Midjourney

Sezona velkých letních dovolených pomalu končí, ale zkušení cestovatelé už plánují další výpravy. S novou nabídkou iDNES Premium mohou uspořit v rozpočtu a ještě získat zajímavé čtení. Mimořádné akce přináší roční předplatné za 490 korun místo obvyklých 989 korun a k tomu navíc přidává poukaz v hodnotě 1 000 Kč na nákup pobytu nebo zážitku přes portál Travelking.cz.
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Služba iDNES Premium je dlouhodobě zaměřena na čtenáře, kteří se nespokojí s rychlými titulky a vyhledávají širší souvislosti. V placeném obsahu je prostor pro časově náročnější novinářské formáty, detailní reportáže, exkluzivní rozhovory i rozsáhlé spotřebitelské testy. Předplatitelé získávají neomezený přístup k uzamčeným textům a kompletnímu archivu.

Léto sice končí, dovolená ale ještě nemusí

K tomuto exkluzivnímu obsahu nyní služba u ročního tarifu přidává ještě atraktivní cestovatelský bonus. Ačkoliv hlavní prázdninové měsíce pomalu končí, sezona výletů zdaleka ne. Získaný voucher v hodnotě 1 000 Kč lze uplatnit na širokou nabídku portálu Travelking, který aktuálně zprostředkovává více než tisícovku hotelů v desítce evropských zemí.

Čtenáři mohou vyrazit za prodlouženým létem na prosluněná pobřeží Chorvatska a Itálie, případně zvolit blížící se podzimní wellness a relaxaci v ověřených lázeňských resortech či útulných horských penzionech.

Pláž Pasjača u vesničky Popoviči v chorvatské opčině Konvle

Kromě klasických pobytových balíčků se nabídka rozrostla také o unikátní zážitkové výlety. K ubytování je totiž možné rovnou pořídit vstupenky na známé evropské atrakce.

Cestovatelé tak mohou vybírat z rodinných výletů do německého Legolandu, prohlídky legendárních londýnských ateliérů Harryho Pottera nebo návštěvy irských studií zasvěcených populárnímu seriálu Hra o trůny.

Digitální předplatné i chystané novinky

Samotný přístup k uzamčeným textům je pro čtenáře často jen začátek. Aktivní předplatné iDNES Premium přináší i řadu praktických funkcí, které zásadně zpříjemňují každodenní konzumaci obsahu.

Uživatelé mohou například bez omezení debatovat i v diskuzích pod prémiovými texty, ukládat si delší reportáže na pozdější přečtení nebo vybrané články jednoduše odemknout a darovat svým blízkým prostřednictvím speciálního odkazu.

Digitální předplatné s iDNES Premium

Trvalou součástí balíčku navíc zůstávají bohaté digitální benefity. Členové mají plně k dispozici elektronickou verzi deníku MF DNES i přístup k desítkám oblíbených časopisů vydavatelství MAFRA, včetně titulů jako Téma nebo Žena a život.

Nechybí ani možnost bezplatného stahování vybraných e-knih a audioknih, šance účastnit se exkluzivních čtenářských soutěží o hodnotné ceny nebo přístup zdarma k internetové televizi Telly v hodnotě téměř 1 500 Kč.

Pro nadcházející období se chystá také hned několik dalších atraktivních novinek. Ty jsou zatím zahaleny tajemstvím, ale uživatelé s předplaceným rokem k nim automaticky získají přístup také.

Mimořádná nabídka platí jak pro nové uživatele, tak pro bývalé předplatitele, kterým v minulosti členství již vypršelo.

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Roční iDNES Premium zlevňuje na 490 Kč. Čtenáři navíc získají 1 000 Kč na dovolenou

Ilustrační obrázek

Cestovatelé mohou uspořit v rozpočtu a ještě získat zajímavé čtení na celý rok.

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