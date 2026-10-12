Zůstaňte s námi. Roční iDNES Premium máte za 490 Kč, ušetříte tak více než 50 %

Během uplynulých deseti měsíců měli zapojení čtenáři dostatek času zjistit, jaké výhody jim iDNES Premium denně přináší. S blížícím se koncem zvýhodněného období od Alza.cz nyní přichází možnost plynule pokračovat na celý další rok za exkluzivních 490 korun. V přepočtu tak nerušené čtení vyjde uživatele na pouhých 41 korun měsíčně, což je méně, než kolik běžně stojí jedna káva v kavárně.
Prémiové články zůstanou odemčené
Rozhovory, investigativní texty, analýzy, reportáže i podrobné spotřebitelské testy. S aktivním předplatným mohou čtenáři dál číst veškerý prémiový obsah v plném rozsahu a neomezeně se vracet i k textům v archivu. Jakmile ale členství vyprší, prémiové články se znovu zamknou. Prodloužením si naopak udrží přístup k oblíbeným autorům a hlubším souvislostem, na které v běžném zpravodajství nezbývá prostor.
Bez reklam přes obsah, s výhodami navíc
K předplatnému nově patří pohodlnější čtení na mobilních zařízeních. Na iDNES.cz, Lidovky.cz a Expres.cz se předplatitelům nezobrazují reklamní formáty překrývající obsah. Po skončení členství se tyto rušivé reklamy mohou znovu objevit.
Součástí iDNES Premium je také plný digitální přístup k deníku MF DNES a oblíbeným časopisům, jako je Téma nebo Žena a život. I nadále si tak předplatitelé mohou stahovat e-knihy a audioknihy zdarma, zapojovat se do exkluzivních soutěží o hodnotné ceny nebo využívat slevy a přednostní nákupy vstupenek. Přístup ke všem těmto benefitům je vázán výhradně na aktivní předplatné.
Další rok se slevou přes 50 %
Nabídka je určena vybraným čtenářům z akce od Alza.cz. Za 490 Kč získají dalších 12 měsíců iDNES Premium a oproti běžné roční ceně 989 Kč ušetří 499 korun. Prémiové čtení, pohodlí na mobilu i další předplatitelské výhody jim tak zůstanou dostupné po celý další rok.