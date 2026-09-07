iDNES.cz je nově bez překrývajících reklam. Stačí si pořídit iDNES Premium

Vyslyšeli jsme nejčastější přání z uživatelských průzkumů. Čistší a ničím nerušený prostor pro kvalitní čtení si od nynějška užije více než 100 tisíc stávajících předplatitelů, ale samozřejmě i všichni noví čtenáři, kteří se k předplatnému teprve připojí. Tento razantní řez v zobrazování inzerce na mobilních zařízeních je zároveň poděkováním čtenářům k sedmému výročí služby iDNES Premium, které oslavíme 17. září.
Více komfortu, cena se však nemění
Nejlepší zprávou je, že i přes toto výrazné vylepšení uživatelského komfortu se cena předplatného u žádného tarifu nijak nemění. Ceny iDNES Premium držíme dlouhodobě beze změny a pohodlnější čtení tak pro předplatitele neznamená vyšší cenu.
„Potřeby našich čtenářů jsou pro nás jedním z hlavních vodítek. Jsem rád, že si jako největší zpravodajská předplatitelská služba na trhu můžeme dovolit udělat další významný krok ve prospěch čtenářského komfortu, aniž bychom náklady přenášeli na předplatitele,“ říká šéfredaktor iDNES.cz Matyáš Kaiser a dodává, že do konce roku se služba rozšíří o další sportovní obsah a začátkem příštího roku přijdou i mobilní inovace.
V rozvoji iDNES Premium hodláme i nadále pokračovat podle přání a názorů našich čtenářů. Zpětná vazba nás posunuje kupředu, a proto budeme rádi, když se s námi podělíte o svůj pohled v dotazníku spokojenosti s iDNES Premium. Zabere to jen chvilku a vaše odpovědi nám pomohou utvářet budoucnost podle vašich představ.
Co dalšího iDNES Premium nabízí?
Kromě nově vyčištěného prostoru od překrývajících reklam získávají čtenáři s iDNES Premium mnohem více. Jádrem předplatného je neomezený přístup k autorským textům na iDNES.cz, mezi kterými nechybí unikátní investigativní kauzy, hloubkové rozhovory, detailní společenské i ekonomické analýzy či propracované spotřebitelské testy. Samozřejmostí je pak kompletní archiv článků a možnost zapojit se do čtenářských diskuzí.
V digitálním balíčku nechybí ani plný přístup k elektronické verzi deníku MF DNES a desítkám oblíbených časopisů, jako je Téma nebo Žena a život. Předplatitelé si mohou navíc bezplatně stahovat e-knihy a audioknihy, účastnit se pravidelných soutěží o hodnotné ceny nebo přednostních nákupů vstupenek.