iDNES Premium a Max s HBO pohromadě. Sledujte The Last of Us jen za 690 Kč

Samotný tříměsíční přístup do služby Max obvykle vyjde na 657 korun, roční členství v iDNES Premium pak stojí standardně 890 korun. Dohromady by tedy obě služby vyšly na 1 547 korun. V rámci této mimořádné nabídky však mohou zájemci získat obě služby za pouhých 690 korun.

Čtenáři díky tomu získají neomezený přístup ke všem prémiovým článkům, speciálním obsahovým seriálům, e-knihám i audioknihám zdarma, přednostní nákupy vstupenek a možnost účastnit se exkluzivních soutěží o atraktivní ceny. Navíc budou moci na tři měsíce sledovat stovky filmů, seriálů a dokumentů, které nabízí služba Max.

První řada seriálu The Last of Us lámala rekordy sledovanosti a získala rekordních 24 nominací na televizní ceny Emmy, z nichž seriál proměnil osm v prestižní ocenění.

Druhá série startuje už v pondělí 14. dubna. Fanoušci videohry The Last of Us 2, která vyšla v roce 2020 a na níž je nová řada částečně založena, už vědí, co od pokračování čekat – ještě temnější a emocionálně silnější zážitek.

Streamovací služba Max spojuje obsah značek HBO, Warner Bros., Cartoon Network a mnoha dalších. Diváci zde najdou kompletní ságu Harryho Pottera, filmy a seriály z DC Universe, dokumenty a reality show od Discovery i spoustu dalšího. Nabídka zahrnuje nejnovější filmové hity, kultovní seriály, animované pořady pro celou rodinu i osvědčenou klasiku.

Kromě druhé série The Last of Us se diváci mohou těšit také na šestou řadu oceňovaného seriálu Příběh služebnice, komediální seriál Stále v kurzu nebo novou reality show Paul American, která nahlédne do života známých youtuberů Jaka a Logana Paulových.