Rusové ovlivňující volby a další dokumenty zdarma. S iDNES Premium za 49 Kč

iDNES Premium a streamovací služba Max s HBO na tři měsíce jen za 49 korun – to je jedinečná nabídka, kterou lze po omezenou dobu využít. Na čtvrt roku se tak čtenářům otevře cesta ke všem prémiovým článkům a výhodám, mezi kterými je i streamovací služba s rozsáhlou knihovnou zpravodajského obsahu.

Co lze v nabídce najít? Například dokumentární sérii Agenti chaosu, která zkoumá ruskou snahu o ovlivnění amerických prezidentských voleb z roku 2016. Film Bostonský maraton: Atentát líčí prostřednictvím zážitků jednotlivců, jak do jejich životů zasáhl dramatický příběh teroristického útoku. Co když válka zítra skončí? vypráví příběhy žen, které přežily ruskou invazi na Ukrajinu a je očitým svědectvím krutosti války.

Z dokumentu Agenti chaosu Z dokumentu Co když válka zítra skončí?

Pátrání po bin Ládinovi z dílny HBO je film i bouřlivém honu na vůdce al-Káidy; cenami ověnčený dokument Navalnyj zas mapuje pátrání ruského opozičního vůdce Alexeje Navalného po tom, kdo jej otrávil.

Kromě mnoha dalších nabídek umožňuje streamovací služba Max také přístup k mezinárodnímu vysílání CNN.

Obvykle by kombinované předplatné těchto dvou služeb stálo 924 korun na tři měsíce. Nyní si ho však mohou čtenáři iDNES.cz pořídit za zlomek této částky – pouhých 49 korun.

Po uplynutí této akční lhůty bude předplatné pokračovat jako měsíční členství v iDNES Premium, které však lze kdykoli zrušit bez dalších závazků.

Z dokumentu Pátrání po bin Ládinovi

Prémiový obsah a exkluzivní výhody

S touto nabídkou získáte nejen přístup ke všem prémiovým článkům iDNES Premium, včetně rozsáhlého archivu s tisíci texty, ale také možnost účastnit se unikátních soutěží či stahovat audioknihy a e-knihy zdarma. Předplatitelé se mohou těšit i na přednostní nákup vstupenek na vybrané kulturní akce nebo digitální předplatné novin a časopisů, jako jsou MF DNES, časopis Téma a další, opět včetně archivních vydání.

Filmové hity a seriálové lahůdky

Z dokumentu Bostonský maraton

Na streamovací službě Max na diváky čekají stovky filmů a seriálů, mezi nimi například novinka Urgent z prostředí americké pohotovosti, která v 15 epizodách sleduje patnáctihodinovou směnu v reálném čase. Pozornost budí i dokumentární série Diddyho pád, zaměřená na obvinění slavného rapera ze závažných trestných činů.

Mezi nejsledovanější seriály patří v současnosti třetí řada Bílého lotosu, v dubnu se pak na scénu vrátí i fenomenální Last of Us s druhou řadou. A právě díky této nabídce můžete být u toho za výhodnou cenu!