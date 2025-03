Korupce ve FIFA či vzestup Lakers. Sportovní pořady s iDNES Premium za 49 Kč

Z dokumentu Co zabilo Maradonu | foto: Max

Dvoudílný dokument Ti, co prodali fotbalové mistrovství se divá do zákulisí udělování pořadatelství mistrovství světa ve fotbale, které je zamořeno úplatkářstvím, korupcí a globální politikou. Fanoušky fotbalu jistě zaujme i dokument Co zabilo Maradonu, který zkoumá okolnosti, jež přispěly ke konci jednoho z nejslavnějších fotbalistů světa. Sir Alex Ferguson zase zachycuje osobní i profesní život jednoho z nejlepších fotbalových manažerů a trenérů fotbalové historie.

Ze seriálu Lakers: Vzestup dynastie Z dokumentu Ti, co prodali fotbalové mistrovství

Seriál Lakers: Vzestup dynastie je hraným dramatem, které se vrací do 80. let a mapuje legendární basketbalový tým Los Angeles Lakers, kteří se stali symbolem své doby. V nabídce je i spousta sportovních filmů jako Moneyball s Bradem Pittem o tom, jak matematika pomohla malému baseballovému týmu dostat se až na vrchol, kompletní série Rocky nebo hraný film o životě Mika Tysona.

Za menší příplatek je možné k účtu přidat i Max Sport, který nabízí sledování programů Eurosport 1 a 2 a řady živých přenosů z cyklistiky, tenisů, zimních sportů, PGA TOUR a řady dalších.

Předplatitelé se mohou těšit i na přednostní nákup vstupenek na vybrané kulturní akce nebo digitální předplatné novin a časopisů, jako jsou MF DNES, časopis Téma a další, opět včetně archivních vydání.

Filmové hity a seriálové lahůdky

Ze seriálu Last of Us

Na streamovací službě Max na diváky čekají stovky filmů a seriálů, mezi nimi například novinka Urgent z prostředí americké pohotovosti, která v 15 epizodách sleduje patnáctihodinovou směnu v reálném čase. Pozornost budí i dokumentární série Diddyho pád, zaměřená na obvinění slavného rapera ze závažných trestných činů.

Mezi nejsledovanější seriály patří v současnosti třetí řada Bílého lotosu, v dubnu se pak na scénu vrátí i fenomenální Last of Us s druhou řadou. A právě díky této nabídce můžete být u toho za výhodnou cenu!