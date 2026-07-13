iDNES Premium jen za 19 Kč na 3 měsíce. Odemkněte si celé léto za cenu balené vody

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Ilustrační obrázek | foto: redakce s využitím AI

Redaktoři iDNES Premium - Václav Janouš (krimi, investigativa), Mirka Spáčilová...
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Redaktor Tomáš Macek
Redaktor Tomáš Macek
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Horké letní dny si žádají důsledný pitný režim, ale zapomínat by se nemělo ani na kvalitní informace. iDNES.cz proto přichází s mimořádnou letní nabídkou. Za jednorázový poplatek pouhých 19 korun získáte prémiové čtení na celé tři měsíce. Místo standardních 297 korun tak získáte celé léto v souvislostech za cenu jedné jediné balené vody.
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Co přesně se vám s iDNES Premium otevře? Především získáte neomezený přístup k uzamčeným prémiovým článkům na iDNES.cz. Můžete se těšit na exkluzivní rozhovory, detailní reportáže, unikátní investigativní kauzy i praktické spotřebitelské testy. Zkrátka obsah, který vám nabídne mnohem víc než jen rychlý přehled denních zpráv.

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Z dlouhodobých průzkumů mezi našimi čtenáři víme, že samotný přístup k uzamčeným textům je často jen začátek. S aktivním předplatným iDNES Premium za 19 Kč získáte přístup k výhodám a funkcím, které vám zásadně zpříjemní každodenní čtení:

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Tato speciální letní nabídka je určena výhradně pro nové uživatele, kteří ještě nikdy neměli přístup do iDNES Premium. Nenechte si ujít jedinečnou šanci získat neomezené čtení na celé léto za pouhých 19 Kč.

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