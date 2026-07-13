iDNES Premium jen za 19 Kč na 3 měsíce. Odemkněte si celé léto za cenu balené vody

Služba iDNES Premium vznikla s jasným cílem: nabídnout čtenářům něco, co ve zpravodajství na internetu nebývá samozřejmostí – čas a prostor pro kvalitní novinářskou práci, která jde pod povrch.
Co přesně se vám s iDNES Premium otevře? Především získáte neomezený přístup k uzamčeným prémiovým článkům na iDNES.cz. Můžete se těšit na exkluzivní rozhovory, detailní reportáže, unikátní investigativní kauzy i praktické spotřebitelské testy. Zkrátka obsah, který vám nabídne mnohem víc než jen rychlý přehled denních zpráv.
Co všechno se vám okamžitě odemkne?
Z dlouhodobých průzkumů mezi našimi čtenáři víme, že samotný přístup k uzamčeným textům je často jen začátek. S aktivním předplatným iDNES Premium za 19 Kč získáte přístup k výhodám a funkcím, které vám zásadně zpříjemní každodenní čtení:
- Kompletní archiv. Získáte okamžitý a neomezený přístup k naprosto všem článkům iDNES Premium, které na portálu historicky vyšly.
- Diskuze bez omezení. Přispívejte svými názory do diskuzí i pod prémiovými texty. Díky předplatnému nepřijdete o možnost debatovat o závažných tématech, která nastolují exkluzivní články.
- Funkce „Přečíst později“. Ideální společník na dovolenou. Uložte si dlouhý článek nebo rozhovor jedním kliknutím a vraťte se k němu na pláži nebo na chalupě, až budete mít naprostý klid.
- Věnujte odemčený článek. Narazili jste na text, který by si měli přečíst vaši blízcí? Jako předplatitelé jim ho můžete jednoduše odemknout a poslat přes speciální odkaz.
Elektronický tisk i zábava na léto
Součástí balíčku zůstávají i nadále bohaté digitální benefity. Členové mají k dispozici elektronickou verzi deníku MF DNES a přístup k desítkám časopisů vydavatelství Mafra, včetně titulů jako Téma nebo Žena a život. Mohou také stahovat zdarma e-knihy a audioknihy nebo se účastnit exkluzivních soutěží.
Tato speciální letní nabídka je určena výhradně pro nové uživatele, kteří ještě nikdy neměli přístup do iDNES Premium. Nenechte si ujít jedinečnou šanci získat neomezené čtení na celé léto za pouhých 19 Kč.