Když se na displeji objeví neznámé číslo a volající oznámí výhru za desítky tisíc korun, nedůvěra je pochopitelná. Martin Synek měl navíc důvod hledat za telefonátem někoho ze svých známých. Zpráva totiž přišla právě na Martina.
„Když jste volal, tak jsem měl zrovna svátek, tak jsem si myslel, že mě kamarádi prankujou,“ vzpomíná na první reakci výherce, který žije v Praze a ve státním podniku pracuje jako senior technik radiokomunikační sítě.
Telefonát ale skutečně přinesl zprávu o výsledku soutěže iDNES Premium. Právě na Martina Synka se při slosování usmálo štěstí a získal první skládací telefon od Applu.
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Od iPhonu 6 ke skládací novince
Výhra přitom zamířila do rodiny, kde mají s telefony této značky dlouhé zkušenosti. Martin Synek začínal s iPhonem 6 a příznivci Applu jsou podle něj i jeho blízcí.
„Fanouškem iPhonu jsem já i celá rodina již dlouhá léta. Můj první telefon od Applu byl iPhone 6,“ uvedl. Před převzetím výhry zároveň přiznal, že skládací novinku dosud osobně nevyzkoušel: „Duo jsem zatím neměl ani v ruce, tak se docela těším.“
Model iPhone Duo vstoupil do prodeje 23. října. V zavřeném stavu funguje jako kompaktní telefon, po rozevření nabídne větší displej pro sledování videí, čtení nebo práci s více aplikacemi. Základní varianta stojí 54 990 korun. I přes takto vysokou cenu ale způsobil nákupní horečku a většina tuzemských distributorů hlásí, že další naskladnění proběhne možná až během ledna.
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Tři roky čtení, sportu a přednostních vstupenek
Předplatné iDNES Premium využívá výherce Martin Synek přibližně tři roky. Nejčastěji ho zajímá dění za hranicemi a sport. „Nejvíce čtu zpravodajství ze světa a sportovní články a z benefitů využívám nejvíce přednostní nákup vstupenek,“ popsal.
K výhodám, které už zná a pravidelně využívá, mu nyní přibyla i zkušenost s převzetím soutěžní ceny. Soutěže jsou jednou ze součástí iDNES Premium.
Předplatné dále odemyká prémiové články, rozhovory, reportáže, analýzy i archiv a na mobilních zařízeních umožňuje čtení bez reklam překrývajících obsah. Čtenáři mohou využívat digitální trafiku s nabídkou 20 titulů včetně MF DNES, Téma či Ženy a života, každý měsíc získat jednu e-knihu a jednu z vybraných audioknih zdarma nebo si přednostně koupit vstupenky na kulturní a sportovní akce.