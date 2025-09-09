Jako první rozdáváme všechny nové telefony iPhone 17. Vstupte do iDNES Premium

Autor:
  19:00
Čtyři nové modely iPhonu 17 a čtyři samostatné soutěže. Předplatitelé iDNES Premium mají šanci získat zbrusu nové telefony Apple v hodnotě desítek tisíc korun. A to vše v rámci speciální nabídky, kdy první měsíc předplatného stojí jen 49 korun.
Nové modely telefonů iPhone 17

Nové modely telefonů iPhone 17 | foto: archiv

Zadní strana telefonu iPhone 17 Pro Max
Základní model iPhone 17
iPhone 17 Air
iPhone 17 Pro modely
34 fotografií
VSTUPTE

Za cenu jedné kávy se otevírá svět, kde se prémiové čtení propojuje se soutěžemi, e-knihami a dalšími výhodami.

Předplatitelé iDNES Premium se dostanou nejen k exkluzivním článkům, rozhovorům, komentářům a analýzám, ale také do sekce Benefity. Tam každý měsíc čekají nové e-knihy a audioknihy zdarma nebo prémiové soutěže, které se jinde nenajdou.

Právě k jedné takové mají exkluzivní přístup pouze členové iDNES Premium – vyhrát lze všechny čtyři právě oznámené modely nových telefonů iPhone od Apple.

Apple představil čtyři nové modely iPhonu 17 a iDNES Premium připravilo soutěže o všechny z nich.

iPhone 17 Air, nejtenčí telefon v historii společnosti Apple

Ukázka barevných variant u iPhone 17 Pro modelů

Základní iPhone 17 s jemnějším displejem, elegantní ultratenký iPhone 17 Air, výkonný iPhone 17 Pro i největší a nejdražší z celé řady – iPhone 17 Pro Max. O ty všechny může hrát každý, kdo se připojí do iDNES Premium, což lze učinit již za 49 korun na měsíc.

Stačí použít tlačítko Vstupte, zaregistrovat se, stát se předplatitelem iDNES Premium a na konci procesu se objeví čtenáři na rozcestníku se všemi soutěžemi.

VSTUPTE
Témata: Apple iPhone, Apple

Letiště Praha plánuje Airport City: ve hře je i národní fotbalový stadion

Nejčtenější

Deset tisíc vojáků na přehlídce v Číně. Si, Putin a Kim se prošli po červeném koberci

V čínském Pekingu se v noci z úterý na středu uskutečnila vojenská přehlídka u příležitosti 80. výročí kapitulace císařského Japonska na konci druhé světové války. Přehlídky se dle odhadů účastnilo...

„Fantom“ ve formuli se proháněl po D4. Řidiče policisté dohnali doma, syn ho brání

Po dálnici D4 se v neděli ráno proháněla formule. Jednapadesátiletého řidiče se policistům podařilo zastavit v obci Buk, odkud jej odvezli na výslech do Příbrami, kde se k věci odmítl vyjádřit. S...

V Lisabonu vykolejila slavná lanovka. Vůz se roztříštil o dům u trati, zahynulo 16 lidí

V Lisabonu vykolejila a havarovala lanovka Glória, která patří mezi oblíbené turistické atrakce. Počet úmrtí vzrostl na šestnáct, v nemocnici jsou dvě desítky lidí. Příčina nehody je zatím...

Lékaři mi radí klid, ruším program, vzkázal Babiš po napadení na mítinku

Předsedu hnutí ANO Andreje Babiše napadl muž berlí. K incidentu došlo na setkání s voliči v Dobré na Frýdecko-Místecku. Podle různých svědectví ho zasáhl do hlavy či krku. Policie na místě pachatele...

Ulice slaví 20 let od premiéry. Jak šel čas s hrdiny nekonečného seriálu

Je to přesně 20 let od premiéry prvního dílu nováckého seriálu Ulice. Za tu dobu „nekonečným“ seriálem prošla řada herců. Někteří už nejsou mezi námi, jiní odešli, aby se pak zase vrátili, další...

Tvůrci mají další prostor, The Mag spouští platformu Komunita

The Mag spouští digitální platformu Komunita. Mezi prvními, kteří publikují svůj obsah na této platformě, jsou Mikýř, Ondřej Novotný, Majk Spirit, Lišák, David Luu, Willy Cao nebo také Vladimír...

9. září 2025

Jako první rozdáváme všechny nové telefony iPhone 17. Vstupte do iDNES Premium

Čtyři nové modely iPhonu 17 a čtyři samostatné soutěže. Předplatitelé iDNES Premium mají šanci získat zbrusu nové telefony Apple v hodnotě desítek tisíc korun. A to vše v rámci speciální nabídky, kdy...

9. září 2025

Zaplavené ulice i sklepy. Západ Německa a Lucembursko zasáhly vydatné lijáky

Západ Německa v noci na dnešek a v následujících hodinách zasáhly silné lijáky, po kterých zůstaly zaplavené ulice i sklepy. Několik desítek lidí muselo opustit své domovy. S vydatnými dešti se...

9. září 2025  18:57

Izraelská armáda zaútočila na vedení Hamásu přímo v katarském Dauhá

Izraelská armáda v úterý oznámila, že v katarském Dauhá zaútočila na členy vedení palestinské teroristické organizace Hamás. Při úderu zemřel šéf politického křídla Hamásu a jeho hlavní vyjednávač...

9. září 2025  15:33,  aktualizováno  18:46

Ministryně spravedlnosti Decroix věří, že bitcoinová kauza je uzavřenou kapitolou

Ministryně spravedlnosti Eva Decroix (ODS) soudí, že bitcoinová kauza je uzavřenou kapitolou. Nic podle ní nebylo zameteno pod koberec. Ve svém vystoupení v úvodu patrně poslední předvolební řádné...

9. září 2025  18:18,  aktualizováno  18:35

Etiopie zprovoznila největší hydroelektrárnu v Africe. Egypt protestuje

Na řece Modrý Nil Etiopie v úterý otevřela vodní dílo s názvem Velká přehrada etiopského znovuzrození (GERD). Jeho součástí je i největší hydroelektrárna v Africe. Už od svého začátku projekt...

9. září 2025  18:33

Konec boje proti uhlí. Beskydská obec získala pozemky těžařů, důlní věže se promění

Po takřka půl století hrozby proměny podhorské krajiny v hornickou si lidé v Beskydech mohou definitivně oddychnout. Podpisem tří smluv se státní pozemky bývalého černouhelného Dolu Frenštát...

9. září 2025  18:09

Ambiente dnes zavřelo třicítku svých restaurací. Zaměstnanci dostali volno

Skupina podniků Ambiente v úterý 9. září slaví třicet let od svého vzniku. Toto jubileum si chtějí zaměstnanci řádně připomenout, jak informovali na svém webu. Všechny restaurace, kavárny, pekárny i...

9. září 2025  17:48

Nejvíce žen v Praze kandiduje za Přísahu, ANO posílá do voleb nejméně mladých

Jana Maláčová, Markéta Šichtařová a Jana Černochová. V Praze vedou ženy do voleb tři uskupení z osmi, o kterých se předpokládá, že mohou uspět. Nejvíce žen má však na pražské kandidátce Přísaha....

9. září 2025  17:40

Autobus na Mělnicku narazil do kolony aut, zdravotníci ošetřili 11 lidí

Nehoda autobusu a pěti osobních aut v úterý odpoledne uzavřela silnici I/9 u Kojetic na Mělnicku. Autobusu zřejmě přestaly fungovat brzdy a narazil zezadu do kolony vozidel, vyplývá z informací...

9. září 2025  16:11,  aktualizováno  17:30

OBRAZEM: Soňa Červená stoletá. Slavnou zpěvačku uctili bustou ve Státní opeře

Přesně v den, kdy by slavná operní pěvkyně a herečka Soňa Červená oslavila své sté narozeniny, uctilo Národní divadlo její památku odhalením busty ve Státní opeře. Dcera známého prvorepublikového...

9. září 2025  17:20

Zásah NCOZ na plzeňském hejtmanství. Policie zadržela exstarostu Domažlic

Detektivové z Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) v úterý zasahovali na plzeňském krajském úřadě. Předmětem je krajská firma Kulturní centrum, která má na starost i opravu městských...

9. září 2025  10:39,  aktualizováno  17:14

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.