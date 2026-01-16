Nová Hra o trůny je hit. Sledujte ji s půlročním iDNES Premium jen za 349 Kč

Návrat do Západozemí se vydařil nad očekávání. Nový seriál Rytíř Sedmi království sbírá nadšené recenze kritiků. Pokud si chcete tento fantasy hit užít a neplatit plnou cenu za streamovací služby, máme pro vás řešení. K půlročnímu předplatnému iDNES Premium nyní získáte tříměsíční přístup k HBO Max jako bonus. Celý balíček vyjde na pouhých 349 korun.
Ze seriálu Rytíř Sedmi království

Matematika je v tomto případě neúprosná. Samotné tříměsíční předplatné HBO Max by vás běžně stálo 777 korun. V rámci této speciální akce však zaplatíte méně než polovinu a získáte k tomu informační náskok na půl roku dopředu.

Hlavním lákadlem na HBO Max je aktuálně seriál Rytíř Sedmi království, který má premiéru v pondělí 19. ledna. Děj se odehrává sto let před událostmi Hry o trůny a nabízí úplně jiný pohled na svět George R. R. Martina. Zapomeňte na politické intriky králů. Toto je příběh potulného rytíře Dunka a jeho malého panoše Egga, kteří putují Západozemím.

Kritici: „Nejlepší adaptace dekády“

Zahraniční recenzenti se vzácně shodují – tohle je trefa do černého. Prestižní server RogerEbert.com seriál neváhal označit za „nejlepší fantasy adaptaci dekády“, která dokazuje, že větší neznamená vždy lepší. Magazín Empire vyzdvihuje, že jde o „sladce zábavnou alternativu k velkolepým předchůdcům“, a chemii ústřední dvojice přirovnává k populárnímu Mandalorianovi. Podle serveru Slashfilm pak jde o „pokorný a velmi vítaný návrat do Západozemí“, který sází na lidskost a humor místo digitálních armád.

Dexter Sol Ansell v seriálu Rytíř Sedmi království
Peter Claffey v seriálu Rytíř Sedmi království

Kompletní zimní olympiáda

HBO Max však není jen o jednom seriálu. S blížícím se únorem získává předplatné na hodnotě díky Zimním olympijským hrám v Miláně a Cortině. Platforma odvysílá kompletní program her – každou jízdu, každý zápas, každou medaili. Zatímco televizní vysílání musí vybírat, diváci si na HBO Max pustí přesně to, co je zajímá. K tomu připočtěte filmové trháky nebo druhou řadu oceňovaného seriálu Urgent.

Vzhled studií Winter Wonderland, ze kterých bude vysílání na zimních olympijských hrách na HBO Max

iDNES Premium: Půl roku bez zamykání

iDNES Premium

Základem balíčku za 349 Kč zůstává kvalitní obsah. Půlroční členství iDNES Premium otevírá přístup k tisícům článků, které jdou pod povrch běžného zpravodajství, ať už jde o hloubkové analýzy, reportáže, rozhovory nebo komentáře. Součástí služby je také kompletní digitální trafika, díky níž mohou čtenáři listovat elektronickou verzí deníku MF DNES a desítkami časopisů včetně titulů Téma či Žena a život. Bonusem je pak možnost každý měsíc si zdarma stáhnout jednu e-knihu a audioknihu z vybrané nabídky.

