Půl roku iDNES Premium a tři měsíce HBO Max za 349 Kč. Zábava i čtení pohromadě

Zimní večery si přímo říkají o dobrou knihu, zajímavý článek nebo filmový maraton. S novým akčním tarifem nemusí čtenáři volit kompromisy. Za jednorázovou platbu 349 Kč si zajistí informační náskok na šest měsíců dopředu a k tomu zábavu na celou zimu.
iDNES Premium: Hlubší pohled na svět
Základem balíčku je půlroční předplatné iDNES Premium, které otevírá přístup k tisícům článků vznikajících nad rámec běžného zpravodajství. Patří mezi ně analytické texty, rozsáhlé reportáže, komentáře, investigace či zahraniční analýzy. Předplatitelé mají k dispozici i spotřebitelský servis, praktické návody, testy produktů nebo inspirativní příběhy z domova i ze světa.
Součástí předplatného je také digitální přístup k deníku MF DNES a k desítkám časopisů vydavatelství Mafra včetně titulů Téma, TV Magazín nebo Žena a život. V rámci předplatného je možné každý měsíc stáhnout jednu audioknihu a e-knihu z vybrané nabídky.
Pro předplatitele jsou pravidelně připravovány také exkluzivní soutěže o hodnotné ceny, výjimečné akce a možnost přednostního nákupu vstupenek na koncerty, představení a další kulturní události.
Zlatá vstupenka na olympiádu i do Západozemí
Jako dárek k tomuto tarifu získají noví uživatelé kód na 3 měsíce sledování HBO Max zdarma. Běžná cena čtvrtletního přístupu by činila 777 korun, v rámci nabízeného balíčku je však zahrnuta v ceně. A načasování nemohlo být lepší.
Letošní sezóna na HBO Max bude přelomová. Už v únoru 2026 startují Zimní olympijské hry Milán–Cortina a předplatitelé HBO Max budou mít v rukou „zlatou vstupenku“. Služba totiž odvysílá všechny přímé přenosy ze všech disciplín. Zatímco v televizi diváci uvidí jen vybrané momenty, na HBO Max si budou moci sami zvolit jakýkoli závod, zápas či jízdu. Fanoušky čeká 19 dní sportu, 116 medailových disciplín a jistota, že jim neunikne jediný český úspěch.
Seriálová nabídka nezůstává pozadu. Hned na nový rok se vrátí diváci do Západozemí v nové sérii ze světa Hry o trůny s názvem Rytíř Sedmi království. Příběh rytíře Dunka a jeho panoše Egga slibuje být jednou z největších událostí roku. A pokud někdo dává přednost lékařskému dramatu, potěší ho novoroční vydání druhé řady nečekaného hitu Urgent.
Vánoční klasiky a rodinná zábava
S blížícími se svátky přijde vhod kompletní knihovna kultovních titulů. Kdy jindy si udělat maraton celé ságy Harry Potter, ponořit se do Středozemě s Pánem prstenů a Hobitem, nebo si pustit všechny díly Přátel a Teorie velkého třesku? Pro náročnější diváky je připravena kompletní Hra o trůny a Rod draka, pro filmové nadšence pak kinohity jako Hříšníci, V zajetí démonů 4, Minecraft, Superman či Oppenheimer.
Nabídka je časově omezená a platí pro nové a vracející se uživatele služby iDNES Premium.