Půl roku iDNES Premium a tři měsíce HBO Max za 349 Kč. Zábava i čtení pohromadě

Kombinace kvalitních informací a špičkové zábavy nebyla nikdy dostupnější. K půlročnímu předplatnému iDNES Premium můžete nyní získat jako bonus tříměsíční přístup ke streamovací službě HBO Max. Celý tento balíček stojí pouhých 349 korun, což je méně než polovina běžné ceny samotné služby HBO Max.
iDNES Premium a HBO Max se slevou

iDNES Premium a HBO Max se slevou | foto: iDNES.cz

10 fotografií
Zimní večery si přímo říkají o dobrou knihu, zajímavý článek nebo filmový maraton. S novým akčním tarifem nemusí čtenáři volit kompromisy. Za jednorázovou platbu 349 Kč si zajistí informační náskok na šest měsíců dopředu a k tomu zábavu na celou zimu.

iDNES Premium: Hlubší pohled na svět

Základem balíčku je půlroční předplatné iDNES Premium, které otevírá přístup k tisícům článků vznikajících nad rámec běžného zpravodajství. Patří mezi ně analytické texty, rozsáhlé reportáže, komentáře, investigace či zahraniční analýzy. Předplatitelé mají k dispozici i spotřebitelský servis, praktické návody, testy produktů nebo inspirativní příběhy z domova i ze světa.

iDNES Premium

Součástí předplatného je také digitální přístup k deníku MF DNES a k desítkám časopisů vydavatelství Mafra včetně titulů Téma, TV Magazín nebo Žena a život. V rámci předplatného je možné každý měsíc stáhnout jednu audioknihu a e-knihu z vybrané nabídky.

Pro předplatitele jsou pravidelně připravovány také exkluzivní soutěže o hodnotné ceny, výjimečné akce a možnost přednostního nákupu vstupenek na koncerty, představení a další kulturní události.

Zlatá vstupenka na olympiádu i do Západozemí

Jako dárek k tomuto tarifu získají noví uživatelé kód na 3 měsíce sledování HBO Max zdarma. Běžná cena čtvrtletního přístupu by činila 777 korun, v rámci nabízeného balíčku je však zahrnuta v ceně. A načasování nemohlo být lepší.

Letošní sezóna na HBO Max bude přelomová. Už v únoru 2026 startují Zimní olympijské hry Milán–Cortina a předplatitelé HBO Max budou mít v rukou „zlatou vstupenku“. Služba totiž odvysílá všechny přímé přenosy ze všech disciplín. Zatímco v televizi diváci uvidí jen vybrané momenty, na HBO Max si budou moci sami zvolit jakýkoli závod, zápas či jízdu. Fanoušky čeká 19 dní sportu, 116 medailových disciplín a jistota, že jim neunikne jediný český úspěch.

Ze seriálu Rytíř Sedmi království

Seriálová nabídka nezůstává pozadu. Hned na nový rok se vrátí diváci do Západozemí v nové sérii ze světa Hry o trůny s názvem Rytíř Sedmi království. Příběh rytíře Dunka a jeho panoše Egga slibuje být jednou z největších událostí roku. A pokud někdo dává přednost lékařskému dramatu, potěší ho novoroční vydání druhé řady nečekaného hitu Urgent.

Vánoční klasiky a rodinná zábava

S blížícími se svátky přijde vhod kompletní knihovna kultovních titulů. Kdy jindy si udělat maraton celé ságy Harry Potter, ponořit se do Středozemě s Pánem prstenů a Hobitem, nebo si pustit všechny díly Přátel a Teorie velkého třesku? Pro náročnější diváky je připravena kompletní Hra o trůny a Rod draka, pro filmové nadšence pak kinohity jako Hříšníci, V zajetí démonů 4, Minecraft, Superman či Oppenheimer.

Nabídka je časově omezená a platí pro nové a vracející se uživatele služby iDNES Premium.

Z ODS neodcházím, říká Bém, který bude pro Babiše koordinovat drogovou oblast

Zemřel Patrik Hezucký, moderátor, bavič a Marešův parťák z Ranní show

Patrik Hezucký

Ve věku 55 let zemřel Patrik Hezucký. Moderátor, bavič, ale především dlouholetý hlas Ranní show Evropy 2, kde dělal kolegu Leoši Marešovi, se poslední měsíce potýkal s vážnými zdravotními problémy....

Nejmocnější v Evropě je Trump. Dvojka v žebříčku Politica překvapí, uspěl i Babiš

Americký prezident Donald Trump se stal prvním držitelem nové Ceny míru, kterou...

Americký prezident Donald Trump je podle bruselského portálu Politico nejmocnějším člověkem Evropy. Sestavený žebříček popisuje 28 osobností, které budou v nadcházejícím roce 2026 kontinent významně...

Mareš strávil další noc u Hezuckého, situaci nazval setrvalým stavem

Patrik Hezucký byl v dobré náladě, vtipkoval, ukázal svůj pokoj i ledničku...

Leoš Mareš strávil druhou noc v řadě opět na křesle v nemocničním pokoji se svým kolegou a kamarádem Patrikem Hezuckým. Ve čtvrteční Ranní show však nechyběl. Do rádia přijel rovnou z benešovské...

Lennon vášnivě objal Yoko Ono, o pár hodin později ho zastřelil závistivý lůzr

Slavný portrét Johna Lennona a Yoko Ono od fotografky Annie Leibovitz je ve...

Nejen hudební svět si připomíná pětačtyřicet let od smrti Johna Lennona. Jen pár hodin před atentátem ho s jeho manželkou zachytila fotografka Annie Leibovitzová, nebyl to však jeho úplně poslední...

Zneklidňující pohled do Epsteinova světa. K vidění jsou neznámé fotky z jeho sídla

Demokratičtí kongresmani zveřejnili fotografie z Epsteinova soukromého ostrova....

Skupina amerických demokratických kongresmanů zveřejnila sérii fotografií a videí sídla sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina na jeho soukromém ostrově v Karibiku. Snímky zachycují exteriér i...

Hromadná nehoda na D56 u Ostravy. Srazila se tam tři osobní auta a náklaďák

Na obchvatu u Frýdku-Místku se stala hromadná nehoda. Srazilo se tam deset aut...

Na dálnici D56 ve směru na Ostravu došlo k vážné dopravní nehodě. U Paskova se srazila tři osobní auta a jedno nákladní, provoz je v obou směrech uzavřen. Policie informovala, že na místě jsou...

11. prosince 2025  6:33,  aktualizováno  6:50

Prezident Pavel zavítá do města bižuterie, v Ralsku navštíví výrobce autodílů

Prezident Petr Pavel s manželkou Evou Pavlovou navštívili Liberecký kraj,...

Prezident Petr Pavel ve čtvrtek pokračuje v návštěvě Libereckého kraje. Zavítá na jablonecký magistrát, poté se přesune na debatu se studenty Střední školy řemesel a služeb. V Jablonci nad Nisou se...

11. prosince 2025  6:27

Ukrajinci poslali do Washingtonu poslední verzi plánu na ukončení války

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vystupuje na zasedání Valného...

Kyjev do Washingtonu poslal svou poslední aktualizaci plánu na ukončení války s Ruskem. Uvedl to nejmenovaný vysoký ukrajinský představitel, aniž by poskytl další podrobnosti. Agentuře AFP to...

11. prosince 2025  6:23

USA zabavily u Venezuely ropný tanker. A dějí se další věci, řekl Trump

Ropný tanker v distribučním terminálu Petrobras nedaleko S&#227;o Paula v...

Spojené státy zabavily u pobřeží Venezuely tanker, oznámil americký prezident Donald Trump. Podle USA šlo o tanker využívaný k přepravě ropy z Venezuely a Íránu, na kterou platí americké sankce. Dá...

10. prosince 2025  22:23,  aktualizováno  11. 12. 6:10

Jako šestipatrový dům nebo čtyři žirafy na sobě. Charbin má superobřího sněhuláka

V čínském Charbinu odhalili obřího sněhuláka vysokého přes 20 metrů.

Úsměv od ucha k uchu, červená šála, klobouček se sněhovými vločkami a gesto palce nahoru. Sněhulák v nadživotní velikosti se stal hlavním lákadlem největší výstavy sněhových soch na světě.

11. prosince 2025

Město se roky pře s krajem o peníze ze sbírky po bouři. Komu připadnou miliony?

Stebno na Lounsku. Nová autobusová zastávka se místním nelíbí, protože...

Neobvyklá přetahovaná o humanitární peníze se strhla mezi městem Kryry na Lounsku a Ústeckým krajem. Stranyi se přou o 9,2 milionu korun. Jde o nevyčerpaný zůstatek sbírky, v níž lidé posílali peníze...

11. prosince 2025

Půjčka na dárky zatíží rozpočet na roky. Přitom stačí rozumné plánování

ilustrační snímek

Vánoce svádějí k impulzivním nákupům. Někdo chce dostát své roli živitele, jiný nechce ochudit své děti. Zadlužit se na roky dopředu je ale zbytečný risk. Stačí rozumné plánování a realistická...

11. prosince 2025

Výpovědi z práce mají nová pravidla. Ne všichni zaměstnanci je však ocení

Premium
Mgr. Jakub Chvátal, advokát z kanceláře Spring Walk

Úkol takzvané flexinovely zákoníku práce byl jasný – zpružnit pracovní trh. Přinesla proto několik zásadních legislativních změn, a to zejména v oblasti ukončování pracovněprávních vztahů. Jaká...

11. prosince 2025

Klempíř nastínil, jak se můžou změnit televizní poplatky. Na Turkovi trváme, říká

Premium
Oto Klempíř

Babišova vláda se chystá na změnu financování veřejnoprávních médií. Budoucí ministr kultury Oto Klempíř (za Motoristy) by sice nejraději zachoval stávající podobu koncesionářských poplatků, vnímá...

11. prosince 2025

Prošlé jídlo rozsvěcí domovy. Jak se vyrábí energie ze zkažených melounů

Premium
Technický ředitel EFG Pavel Bureš, který dříve stavěl bioplynové stanice v...

Část průmyslové haly na samotném konci Vyškova zabírají desítky hnědých velkoobjemových kontejnerů. Vyrovnané v řadách na sobě nesou nápisy jako „Prošlé potraviny“ nebo „Ovoce a zelenina – suroviny...

11. prosince 2025

Jak přežít advent bez útoku podvodníků a zlodějů na vaši peněženku či účet

podvody na internetu

Plánované výdaje nejen za dárky, ale i výlety na trhy, výstavy a jiné akce jsou lákadlem pro zloděje v době adventu. A jak ukazují bankovní i policejní statistiky, bezpečno není nikde. V online...

11. prosince 2025

