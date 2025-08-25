Zpříjemněte si konec léta s iDNES Premium a HBO Max jen za 149 Kč

S koncem léta začíná nový školní i pracovní rytmus, ale všichni se chceme i po prázdninách dobře bavit. A od toho je tady zářijová nabídka iDNES Premium, která k předplatnému všech článků na webech iDNES.cz i Lidovky.cz přidává také tříměsíční přístup na streamovací službu HBO Max — to vše za čtvrtletní sazbu 149 Kč. Bezkonkurenční nabídka kvalitních služeb v ceně, která na měsíc vyjde zhruba na tolik jako jeden šálek kávy.
iDNES Premium poskytuje exkluzivní texty, analytické články, rozhovory, komentáře, publicistiku nebo investigativní zjištění — a to vše včetně sekce Benefity, kde si můžete stáhnout e-knihu či audioknihu zdarma každý měsíc, účastnit se soutěží a číst digitální vydání novin a časopisů jako MF DNES a magazín Téma.
HBO Max na podzimní večery
Když se dny zkracují, začíná čas pro pohodlné večery doma. HBO Max nabízí širokou paletu obsahu pro každou náladu — od filmů přes dokumenty, od nostalgických oblíbených klasik po novinky. A v říjnu se můžete těšit na jedno z nejočekávanějších seriálových děl roku: TO: Vítejte v Derry, prequel k legendárnímu hororovému příběhu TO, který rozšiřuje svět Stephena Kinga. Atmosférou připomíná úspěšné Stranger Things a slibuje, že se stane hitem letošního podzimu.
Kromě toho katalog nabízí i osvědčené tituly jako The Last of Us, Bílý lotos, Přátelé nebo Hra o trůny. Z filmových hitů pak například Minecraft či Hříšníci. Vše lze sledovat na telefonu, tabletu, chytré televizi i počítači – bez ohledu na to, zda jste doma, nebo na cestách.
Jedna platba, dva světy obsahu
Speciální sleva na konec prázdnin spojuje to nejlepší z obou světů. Přes den exkluzivní články a analýzy, večer film nebo seriál. To vše za cenu, která nemá na českém trhu konkurenci.