Zpříjemněte si konec léta s iDNES Premium a HBO Max jen za 149 Kč

Autor:
Prázdniny brzy skončí, ale zábava nemusí. Na září přichází speciální sleva: iDNES Premium a HBO Max na tři měsíce za 149 Kč. Čekají vás neomezené články, e-knihy a soutěže, k tomu filmy a seriály včetně novinky TO: Vítejte v Derry. Balíček čtení i zábavy Bezkonkurenční za cenu jedné kávy.
Ilustrační obrázek

Ilustrační obrázek | foto: redakce s využitím AI, Midjourney

iDNES Premium a HBO Max se slevou
Nový seriál rozšíří hororový svět TO od Stephena Kinga
Z filmu Nezvratný osud: Pokrevní linie
Ilustrační obrázek
5 fotografií
VSTUPTE

S koncem léta začíná nový školní i pracovní rytmus, ale všichni se chceme i po prázdninách dobře bavit. A od toho je tady zářijová nabídka iDNES Premium, která k předplatnému všech článků na webech iDNES.cz i Lidovky.cz přidává také tříměsíční přístup na streamovací službu HBO Max — to vše za čtvrtletní sazbu 149 Kč. Bezkonkurenční nabídka kvalitních služeb v ceně, která na měsíc vyjde zhruba na tolik jako jeden šálek kávy.

iDNES Premium poskytuje exkluzivní texty, analytické články, rozhovory, komentáře, publicistiku nebo investigativní zjištění — a to vše včetně sekce Benefity, kde si můžete stáhnout e-knihu či audioknihu zdarma každý měsíc, účastnit se soutěží a číst digitální vydání novin a časopisů jako MF DNES a magazín Téma.

iDNES Premium a HBO Max se slevou

HBO Max na podzimní večery

Nový seriál rozšíří hororový svět TO od Stephena Kinga

Když se dny zkracují, začíná čas pro pohodlné večery doma. HBO Max nabízí širokou paletu obsahu pro každou náladu — od filmů přes dokumenty, od nostalgických oblíbených klasik po novinky. A v říjnu se můžete těšit na jedno z nejočekávanějších seriálových děl roku: TO: Vítejte v Derry, prequel k legendárnímu hororovému příběhu TO, který rozšiřuje svět Stephena Kinga. Atmosférou připomíná úspěšné Stranger Things a slibuje, že se stane hitem letošního podzimu.

Kromě toho katalog nabízí i osvědčené tituly jako The Last of Us, Bílý lotos, Přátelé nebo Hra o trůny. Z filmových hitů pak například Minecraft či Hříšníci. Vše lze sledovat na telefonu, tabletu, chytré televizi i počítači – bez ohledu na to, zda jste doma, nebo na cestách.

Jedna platba, dva světy obsahu

Speciální sleva na konec prázdnin spojuje to nejlepší z obou světů. Přes den exkluzivní články a analýzy, večer film nebo seriál. To vše za cenu, která nemá na českém trhu konkurenci.

VSTUPTE
