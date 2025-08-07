Poslední šance: iDNES Premium s HBO Max za 149 Kč. Už jen pár dní

Autor:
  18:00
Čas běží – populární nabídka iDNES Premium v kombinaci s HBO Max za pouhých 149 Kč končí už za pár dní. Čtenáři, kteří ještě váhají, mají nyní poslední možnost získat tříměsíční přístup k prémiovému obsahu a navíc streamovací službě HBO Max, což představuje úsporu téměř 1 000 korun.
Ilustrační obrázek

Ilustrační obrázek | foto: Midjourneyredakce s využitím AI, Midjourney

iDNES Premium a HBO Max se slevou
Z filmu Nezvratný osud: Pokrevní linie
Z filmu Nezvratný osud: Pokrevní linie
Ilustrační obrázek
7 fotografií
VSTUPTE

Kromě exkluzivních investigativních reportáží, rozhovorů s odborníky a zajímavých analýz na iDNES.cz i Lidovky.cz se předplatitelům otevřou dveře také k sekci Benefity. Každý měsíc lze stahovat e-knihy či audioknihy zdarma, soutěžit o atraktivní ceny nebo číst digitální verze MF DNES a magazínu Téma.

Z filmu Nezvratný osud: Pokrevní linie

Zábavu však zajistí především bonus v podobě HBO Max. Oblíbená streamovací platforma nabízí stovky filmů, kultovních seriálů a nově i úspěšný hororový hit Nezvratný osud: Pokrevní linie. Film, který teprve nedávno plnil kinosály, patří nyní mezi nejsledovanější tituly služby. Známá zápletka, kdy se skupina lidí pokusí uniknout osudu, jenž je však dožene nečekanými způsoby, láká rekordní počty diváků.

iDNES Premium a HBO Max se slevou

Na HBO Max nechybí ani další aktuální seriálové hity jako The Last of Us, Bílý lotos nebo kinohity jako Minecraft či Hříšníci. Milovníci televizních klasik pak ocení kultovní seriály Přátelé, Hra o trůny nebo Teorie velkého třesku, ke kterým se diváci pravidelně rádi vracejí. Obsah je přitom snadno dostupný na telefonu, tabletu, chytré televizi nebo počítači, takže si ho může každý užít kdekoliv a kdykoliv.

Stačí kliknout na zlaté tlačítko níže, objednat tříměsíční předplatné iDNES Premium za 149 Kč a následně převzít svůj speciální kód pro HBO Max.

Neváhejte – tato mimořádná nabídka skončí už za pár dní!

VSTUPTE

Odbory ztrácí trpělivost: Češi dřou, platy bídné a vláda nás uráží, říká Ďurčo

Nejčtenější

A na zádech nesl mrtvého brášku... Kluk z Nagasaki fotografovi způsobil noční můry

Neplakal. Nemluvil. V naprosté tichosti donesl na zádech mrtvého bratra ke krematoriu, aby mohlo být jeho tělo zpopelněno. Snímek, který pořídil v Nagasaki americký armádní fotograf Joe O’Donnell...

Tak vypadá vila v Praze za čtvrt miliardy. Zbavuje se jí známý podnikatel

Realitní kancelář Svoboda & Williams inzeruje na svém webu vilu z roku 1906 na pražských Vinohradech. Historická nemovitost se zahradou, venkovním bazénem a vířivkou se prodává za 250 milionů korun....

Kamčatku postihlo zemětřesení o síle 8,8, patří mezi největší v historii

Jedno z deseti nejsilnějších zemětřesení měřené historie v noci zasáhlo oblast u pobřeží ruského poloostrova Kamčatka. Otřesy o síle 8,8 vyvolaly tsunami, jejíž výška na ruském Dálném východě dosáhla...

Janek Rubeš ukázal „turistickou past“ v centru Prahy. Teď ho čeká soud

Videobloger Janek Rubeš, který se se svým kolegou Janem Mikulkou na kanálu Kluci z Prahy dlouhodobě věnuje takzvaným turistickým pastím v centru hlavního města, čelí žalobě od majitelky jedné z...

Kodaň odstraní “velkou sestru” Malé mořské víly, její poprsí budí emoce

V Dánsku se v posledních měsících odehrála vášnivá debata o osudu sochy Velké mořské panny v Kodani. Zatímco někteří se domnívají, že umělecké dílo je ošklivé a vulgární, podle jiných jeho kritika...

Poslední šance: iDNES Premium s HBO Max za 149 Kč. Už jen pár dní

Čas běží – populární nabídka iDNES Premium v kombinaci s HBO Max za pouhých 149 Kč končí už za pár dní. Čtenáři, kteří ještě váhají, mají nyní poslední možnost získat tříměsíční přístup k prémiovému...

7. srpna 2025

Chceme vojenskou kontrolu nad celým Pásmem Gazy, řekl Netanjahu

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu řekl, že Izrael má v plánu převzít vojenskou kontrolu nad Pásmem Gazy, ale nechce si jej ponechat. Plánuje ji předat arabským ozbrojeným složkám, které budou...

7. srpna 2025  17:25,  aktualizováno  17:44

Když chceš zábavu více než dvě minuty. Džemfest opět provokuje plakátem

Festival Džemfest opět způsobil pozdvižení, když na letošní ročník vyrobil tradičně lechtivou upoutávku. Akce je spojena s kapelou O5 a Radeček a už po pětadvacáté se letos 17. října koná v...

7. srpna 2025  17:38

Jako sedět v první řadě kina. Řidič v Bardejově natočil dechberoucí záběry na silnici

Byla to běžná cesta z práce autem po silnici kolem slovenského Bardejova. A stal se z ní zážitek, kterým žije celé Slovensko. Spolujezdci se totiž podařilo natočit asi dvacetičlenné stádo jelenů na...

7. srpna 2025  17:37

Komplikace před Prahou. Na D1 se po nehodě kamionů vysypaly přepravky s pivem

Ve čtvrtek před dvanáctou hodinou došlo na 3,5. kilometru dálnice D1 ve směru do Prahy k dopravní nehodě dvou kamionů. Z jednoho z nich následně vypadaly přepravky s pivem a lahve se rozkutálely po...

7. srpna 2025  13:15,  aktualizováno  17:05

ANALÝZA: Trump kráčí do Putinovy pasti, schůzka křísí vzpomínky na fiasko s Kimem

Premium

Do dvou týdnů by se měla uskutečnit schůzka Donalda Trumpa a Vladimira Putina. Zatímco Rusové se radují, že jim nevyzpytatelný prezident po čase opět ukázal přívětivější tvář, v Kyjevě je patrné...

7. srpna 2025  16:35

Ústavní soud odmítl stížnost Lichtenštejnů ve sporu o zámky v Lednici a Valticích

Ústavní soud odmítl stížnost Lichtenštejnů ve sporu o někdejší rodový majetek na Břeclavsku včetně zámků v Lednici a Valticích, které jsou na seznamu světového kulturního dědictví UNESCO. Nárok na...

7. srpna 2025  16:23

Státní zástupce podal obžalobu na Okamuru a SPD za podněcování k nenávisti

Státní zástupce podal obžalobu na Tomia Okamuru a hnutí SPD za podněcování k nenávisti. Kauza souvisí s dvěma loňskými předvolebními plakáty, na kterých se objevovaly fotomontáže lidí černé pleti s...

7. srpna 2025  15:05,  aktualizováno  16:10

Obchoďák jako úkryt? Ne vždy bezpečné, hodnotí expert příručku ministerstva

Ministerstvo vnitra zveřejnilo příručku 72 hodin, která lidem radí, co dělat v případě katastrofy, blackoutu nebo války. Popisuje, co mít doma i jak komunikovat. A jako příklad úkrytu zmiňuje...

7. srpna 2025  16:03

„S tím jsme se ještě nesetkali.“ Prazdroj prověřuje restauraci z videa Janka Rubeše

Spor mezi youtuberem Jankem Rubešem a majitelkou restaurace v centru Prahy nově řeší i Plzeňský Prazdroj. Žena si stěžuje, že video na Rubešově kanále Kluci z Prahy poškozuje její podnik a žádá...

7. srpna 2025  12:51,  aktualizováno  15:52

Německý senior jel natankovat do Česka. Tři ženy mě tu unesly a napadly, tvrdí

Kriminalisté z bavorského města Tirschenreuth pátrají po okolnostech přepadení německého seniora, který si koncem července zajel do Česka pro levnější palivo. Podle jeho výpovědi ho cestou zpět domů...

7. srpna 2025  15:46

Nejsem proti setkání se Zelenským, zatím k tomu ale nejsou podmínky, řekl Putin

Sledujeme online

Ruský prezident Vladimir Putin nevyloučil setkání se svým ukrajinským protějškem Volodymyrem Zelenským, musí být k tomu ale nejdříve vytvořené podmínky. Řekl také, že Spojené arabské emiráty by mohly...

7. srpna 2025  15:19,  aktualizováno  15:38

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.