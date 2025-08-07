Poslední šance: iDNES Premium s HBO Max za 149 Kč. Už jen pár dní

Kromě exkluzivních investigativních reportáží, rozhovorů s odborníky a zajímavých analýz na iDNES.cz i Lidovky.cz se předplatitelům otevřou dveře také k sekci Benefity. Každý měsíc lze stahovat e-knihy či audioknihy zdarma, soutěžit o atraktivní ceny nebo číst digitální verze MF DNES a magazínu Téma.
Zábavu však zajistí především bonus v podobě HBO Max. Oblíbená streamovací platforma nabízí stovky filmů, kultovních seriálů a nově i úspěšný hororový hit Nezvratný osud: Pokrevní linie. Film, který teprve nedávno plnil kinosály, patří nyní mezi nejsledovanější tituly služby. Známá zápletka, kdy se skupina lidí pokusí uniknout osudu, jenž je však dožene nečekanými způsoby, láká rekordní počty diváků.
Na HBO Max nechybí ani další aktuální seriálové hity jako The Last of Us, Bílý lotos nebo kinohity jako Minecraft či Hříšníci. Milovníci televizních klasik pak ocení kultovní seriály Přátelé, Hra o trůny nebo Teorie velkého třesku, ke kterým se diváci pravidelně rádi vracejí. Obsah je přitom snadno dostupný na telefonu, tabletu, chytré televizi nebo počítači, takže si ho může každý užít kdekoliv a kdykoliv.
Stačí kliknout na zlaté tlačítko níže, objednat tříměsíční předplatné iDNES Premium za 149 Kč a následně převzít svůj speciální kód pro HBO Max.
Neváhejte – tato mimořádná nabídka skončí už za pár dní!