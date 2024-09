Sami si zvolíte benefit. K iDNES Premium jsou zdarma foodora PRO, AlzaPlus nebo Telly

Nabídka je připravena pro všechny čtenáře, kteří si koupí roční předplatné. Nejen pro nové zákazníky, ale také pro všechny stávající, kteří si změní tarif nebo si předplatné o rok prodlouží.

Každý si může zvolit benefit podle svých preferencí. Pro milovníky dobrého jídla je v nabídce služba foodora PRO, sportovní či seriálový fanoušek ocení internetovou televizi Telly a ten, kdo často nakupuje online, sáhne po AlzaPlus. Stačí si jen vybrat.

Jde o výhody v hodnotě přesahující samotné zlevněné roční členství v iDNES Premium, které je nyní místo obvyklých 890 Kč v prodeji za 690 Kč.

Kdo zvolí foodora PRO, může se těšit na pohodlné doručení jídla a nákupů domů. Služba funguje ve více než 200 městech a výběr je široký – od pokrmů z oblíbené restaurace až po květiny na poslední chvíli. Navíc každý nákup nad 800 korun bude s PRO předplatným levnější o stovku.

S volbou AlzaPlus+ předplatitelé získávají dopravu zdarma do Alzaboxů, a to po celý rok. Běžně doručení stojí 49 korun, ale se službou AlzaPlus+ se z těchto poplatků stanou jen nákladné vzpomínky. Členové si tak mohou dopřávat pravidelné nákupy bez starostí – a třeba objednávat několikrát denně, aniž by to zatížilo jejich peněženku.

Další možností je přístup na 90 dní ke Střednímu a Red balíčku internetové televize Telly, který nabízí 112 programů, z toho 81 v HD kvalitě. K dispozici jsou filmové a dokumentární kanály, zprávy, dětské programy i bezpečně zajištěné erotické stanice. Sportovní fanoušci mají přístup k 15 sportovním kanálům včetně Eurosportu, Nova Sport, Premier Sport či stanic Sport 1 a Sport 2.

Rok iDNES Premium za výhodnou cenu

Kromě jedné z těchto výhod získají členové iDNES Premium přístup k řadě dalších benefitů, které předplatné nabízí. Například možnost číst tisíce prémiových článků na iDNES.cz, Lidovky.cz a Expres.cz, exkluzivní obsahové seriály a přístup k soutěžím o hodnotné ceny. Právě teď je například možné soutěžit o nový iPhone 16 Pro. Předplatitelé také mohou zdarma stahovat audioknihy, e-knihy a mnoho dalšího. To vše za výhodnou cenu 690 korun za celý rok.