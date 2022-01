iDNES Premium nabízí sledování olympiády nepřetržitě na pěti kanálech zdarma

Kompletní vysílací práva na přenosy z olympijských her patří až do roku 2024 společnosti Discovery, pod níž spadá Eurosport. Na rozdíl od nevýhradních vysílatelů, mezi nimiž je i Česká televize, má Eurosport jako jediný právo na neomezený počet přímých přenosů; k dispozici má navíc bohatý archiv se záznamy z minulých her.

Nepřeberné množství přenosů bude možné sledovat na jednom z pěti kanálů interaktivního Eurosport Playeru. Nikde jinde nebudou k vidění například atraktivní hokejové souboje Kanada – USA, Finsko – Švédsko či Švédsko – Slovensko. Na nadstandard se mohou těšit i milovníci krasobruslení či curlingu.

Členové klubu iDNES Premium získají přístup k Eurosport Playeru na měsíc zcela zdarma. Co je v nejbližší době čeká?

odvysílá ledové sporty jako rychlobruslení a krasobruslení. A nakonec Eurosport 5, který nabídne curlingové zápasy. I zde má Česko své zástupce, a to manžele Zuzanu a Tomáše Paulovy v soutěži smíšených dvojic.

Zimní olympijské hry v Pekingu začínají už 4. února a pro diváky v Česku budou výjimečné. Chystá se na ně rekordní česká výprava, v níž je poprvé v historii zimních her více než sto sportovců. Republika má své zastoupení ve všech patnácti sportech: premiéru pod pěti kruhy zažijí české hokejistky, skokanky na lyžích a dvojice curlerů.

Zlaté medaile bude v Pekingu obhajovat Ester Ledecká (alpské lyžování i snowboarding), k medailovým kandidátům patří vedle Ledecké také biatlonistka Markéta Davidová, rychlobruslařka Martina Sáblíková či hokejisté. Nejstarším sportovcem v české výpravě je v 36 letech hokejista Roman Červenka, nejmladší je sedmnáctiletá skokanka na lyžích Klára Ulrichová.

Přímo do dějiště olympiády vysílá iDNES.cz čtyřčlenný tým zkušených redaktorů, kteří vedle základního zpravodajství nabídnou čtenářům i velkou porci exkluzivních prémiových článků ze zákulisí her.

Reportérský tým povede Tomáš Macek, který se chystá na svoji 15. olympiádu. „Snad i tato olympiáda přinese dramatické sportovní souboje a nerozpadne se pod příliš velkým počtem pozitivních testů na covid,“ doufá Macek, jenž je držitelem Ceny Oty Pavla udělované ČOV za celoživotní propagaci sportu a šíření olympijských hodnot v publicistice. Spolu s ním do Číny odcestují také reportéři Karel Knap, Matěj Tomíček a Jan Daněk.