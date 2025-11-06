Rok v iDNES Premium jen za 690 Kč a k tomu dovolené snů za 400 tisíc Kč

  14:40
Láká vás orientální Istanbul, prosluněná Malta, luxusní Dubaj nebo exotický Mauricius? Všechny tyto destinace mají na dosah noví předplatitelé iDNES Premium. Stačí si pořídit nebo prodloužit roční předplatné za zvýhodněnou cenu 690 korun a tím vstoupit do soutěže o čtyři dovolené v celkové hodnotě téměř 400 tisíc korun. Každý roční předplatitel navíc získá slevu 750 Kč na levné letenky nebo 1 250 korun na dovolené.
Každý, kdo se stane od 6. listopadu ročním předplatitelem iDNES Premium, případně si své předplatné o rok prodlouží, se po odsouhlasení soutěžních podmínek automaticky dostává do slosování o čtyři luxusní dovolené.

Losování probíhá každý čtvrtek, takže tady platí jednoduché pravidlo: čím dříve se do soutěže zapojíte, tím více šancí na výhru získáte. Kdo se přihlásí jednou, automaticky se účastní i všech následujících kol.

První losování se uskuteční 13. listopadu a výherce čeká pětihvězdičkový pobyt v Istanbulu pro dvě osoby.

O týden později se bude hrát o čtyřhvězdičkový pobyt na Maltě, který zahrnuje výlet na ostrov Gozo. Třetí výhra přinese luxusní dovolenou v Dubaji v hodnotě 100 tisíc korun s ubytováním v plážovém hotelu, polopenzí a výletem na pouštní safari.

V závěrečném losování se rozhodne o hlavní ceně – sedmidenním pobytu na Mauriciu v hodnotě 170 tisíc korun, který zahrnuje ubytování ve čtyřhvězdičkovém hotelu, letenky s prémiovými aerolinkami a polopenzi.

Čtyři výhry, čtyři destinace, čtyři šance

O co se soutěží?

  • 13. 11. – Istanbul (výhra v hodnotě 50 000 Kč)

Luxusní 5★ pobyt pro 2 osoby na 3 noci v Istanbulu, letenky z Prahy/Vídně, transfer a snídaně

  • 20. 11. – Malta (výhra v hodnotě 50 000 Kč)

4★ hotel na 3 noci pro 2 osoby, odlet z Prahy/Vídně, soukromý transfer, snídaně a výlet na Gozo

  • 27. 11. – Dubaj (výhra v hodnotě 100 000 Kč)

Luxusní plážový hotel na 5 nocí s polopenzí a výletem na pouštní safari

  • 4. 12. – Hlavní cena: Mauricius (výhra v hodnotě 170 000 Kč)

4★ hotel na 7 nocí s polopenzí a letenkami z Prahy/Vídně

Hotel Sunrise Attitude na Mauriciu

Další výhody v hodnotě 2 000 Kč

Každý nový roční předplatitel iDNES Premium navíc získává další výhodu – slevu 1 250 Kč na dovolenou v Dubaji nebo na Mauriciu, případně slevu 750 Kč na letenky zakoupené přes cestovatelský portál Pelikan.cz. Tato nabídka platí i na zlevněné letenky, takže se lze snadno dostat kamkoli po Evropě za pár stovek.

Pět měsíců předplatného zdarma

Roční předplatné je k dispozici za zvýhodněnou cenu 690 Kč namísto běžných 989 Kč – to znamená pět měsíců zdarma oproti měsíčním platbám. Čtenáři tak získají přístup k nejaktuálnějším informacím z politického zákulisí i stovkám dalších exkluzivních textů na celý rok.

Součástí předplatného je také digitální přístup k deníku MF DNES a desítkám časopisů vydavatelství Mafra včetně magazínů Téma či Žena a život, které si lze číst pohodlně na počítači i v mobilu.

Předplatitelé mají také možnost stáhnout si z rozsáhlé nabídky jednu audioknihu a e-knihu měsíčně, redakce pro ně připravuje exkluzivní soutěže o hodnotné ceny a v prémiové nabídce je také přístup k přednostnímu nákupu vstupenek.

Nyní lze získat také dva měsíce internetové televize Telly úplně zdarma.

Možná nám archiv ještě odhalí okolnosti smrti Jana Masaryka, říká historička

Nejčtenější

Na prodej je vila po Petru Kellnerovi od slavného architekta. Nahlédněte dovnitř

Vila ve Vraném nad Vltavou od Josefa Pleskota pro Petra Kellnera.

Realitní kancelář WIN & WIN reality inzeruje na svém webu vilu, která se dostala do učebnic architektury. Podle zápisu v katastru nemovitostí je jejím vlastníkem podnikatelka Renáta Kellnerová....

Jak se nakupuje v nizozemské „matce“ českého Alberta. Ceny někdy překvapí

Řetězci Albert Heijn patří zhruba třetina nizozemského maloobchodního trhu s...

Řetězci Albert Heijn patří zhruba třetina nizozemského maloobchodního trhu s potravinami. V Česku provozuje přes tři stovky supermarketů pod značkou Albert. Jak to vypadá v Albertově „mateřské zemi“...

Při masivní razii ve favelách Ria zemřelo přes sto lidí. OSN je zděšená

Při rozsáhlé policejní operaci ve favelách v Riu de Janeiro v úterý zemřelo...

Při úterní policejní operaci v Riu de Janeiro zemřelo 132 lidí, informoval úřad veřejného ochránce práv v tomto brazilském státě. Vláda v tomto brazilském státě podle médií později potvrdila 119...

Česko má po 13 letech světovou Miss Earth. Korunku získala Natálie Puškinová

Natálie Puškinová zvítězila na Filipínách v soutěži krásy Miss Earth. Stala se...

Česko má další světovou královnu krásy. Mezinárodní soutěž Miss Earth 2025 vyhrála ve filipínské Manile studentka Natálie Puškinová (21). Je druhou českou nositelkou tohoto titulu.

Tři roky odříkání. Vágner se pochlubil úlovkem největší ryby vltavské kaskády

Jakub Vágner ulovil největší rybu orlické přehrady. (2. listopadu 2025)

V nedělním dešti se z orlické přehrady přihlásil rybář Jakub Vágner s dalším významným úlovkem. Ve videu popisuje příběh, jak o vylovení obřího sumce usiloval tři roky spolu se svým kamarádem....

Další požár v domě plném harampádí, kde zemřel muž. Tentokrát ve sklepě

Hasiči ve středu 5. listopadu 2025 ve Veverské Bítýšce na Brněnsku likvidovali...

Hasiči stále zasahují v rodinném domě ve Veverské Bítýšce na Brněnsku, kde ve středu odpoledne vypukl požár. Dnes ráno likvidovali nové ohnisko ve sklepě, poté ještě stabilizovali štítovou zeď. Do...

6. listopadu 2025  11:06,  aktualizováno  15:15

Přestaňte hrozit použitím jaderných zbraní, vyzvala EU Rusko

Ursula von der Leyenová (29. srpna 2025)

Evropská unie ve čtvrtek vyzvala Rusko, aby přestalo používat jaderné hrozby a varovala všechny zúčastněné aktéry před kroky, které by mohly zažehnout nové závody ve zbrojení. Brusel se tak vyjádřil...

6. listopadu 2025  15:04

RECENZE: Otec bomby Oppenheimer už zase nese tíhu lidstva na svých bedrech

Martina Krátká, Kateřina Hrdinová, Jan Teplý a Lucie Michálková v divadelním...

Aktuální téma, zajímavé nápady a celkově působivý švih nabízí Projekt Manhattan v pražském Divadle pod Palmovkou. Příběh z počátku atomového věku zde však vyprávějí příliš rozmáchle a diváka tak...

6. listopadu 2025  14:59

Desítky zvířat žily mezi odpadky, hrůzné podmínky u chovatelky odhalil požár

Veterináři odebrali chovatelce z Tachovska přes 50 zvířat. Takhle vypadá dům,...

Veterináři odebrali ženě ze Starého Sedliště na Tachovsku více než padesát zvířat. Jednalo se o psy včetně štěňat, kocoura, králíky, morčata a další zvířata, která žila v otřesných podmínkách. V domě...

6. listopadu 2025  14:57

Udeříme na infrastrukturu Hizballáhu, oznámil Izrael. Obyvatele vyzval k evakuaci

Truchlící nesou rakev jednoho z pěti bojovníků Hizballáhu zabitých při...

Izraelská armáda ve čtvrtek odpoledne oznámila, že brzy zaútočí na vojenskou infrastrukturu militantního hnutí Hizballáh na jihu Libanonu. Vojáci zároveň zveřejnili mapu cílů, na které udeří, ve...

6. listopadu 2025  14:54

Sázka na stabilitu. ČNB ponechala základní úrokovou sazbu na 3,5 procenta

Česká národní banka (ilustrační foto)

Bankovní rada České národní banky nechala základní úrokovou sazbu beze změny na 3,5 procenta. Rozhodnutí odpovídá očekávání finančního trhu. Základní úroková sazba je na nynější úrovni od začátku...

6. listopadu 2025  14:51

Vláda rozhodla o demisi, premiér Fiala ji osobně odnese na Hrad prezidentovi

Premiér Petr Fiala po jednání vlády oznámil, že vláda podá demisi. (6....

Končící vláda premiéra Petra Fialy rozhodla o demisi. „Předám ji osobně v 16 hodin,“ řekl po jednání kabinetu. Podle Ústavy České republiky to musí udělat po ustavující schůzi nově zvolené Poslanecké...

6. listopadu 2025  5:47,  aktualizováno  14:45

Generálny štrajk i firemní volna. Slováci uctí „všední“ 17. listopad navzdory Ficovi

Oslavy výročí sametové revoluce v Bratislavě (17. listopadu 2024)

Slováci letos poprvé nebudou mít na výročí sametové revoluce volno. Vláda Roberta Fica totiž svátku 17. listopadu vzala status dne pracovního klidu a tvrdí, že to přinese peníze do státního rozpočtu....

6. listopadu 2025  14:44

VIDEO: Šlehající plameny a oblaka kouře. Děsivé záběry ukázaly nehodu letounu

Nákladní letoun UPS se při startu zřítil v Kentucky. Nejméně sedm lidí zemřelo

Dramatické video ukazuje úterní nehodu letounu McDonnell-Douglas MD-11 společnosti UPS, který havaroval na cestě z mezinárodního letiště Muhammada Aliho. Stroj směřoval do Honolulu na Havaj, zřítil...

6. listopadu 2025  14:38

Polární záři bude možné vidět i z Česka. Kde budete mít největší šanci?

Panoramatický snímek nazvaný Oblouk polární záře nad Mikulovem pořídil...

Dnes večer a zřejmě i v dalších dnech bude možné v Česku pozorovat polární záři, následek silných slunečních erupcí. Pozorování může zkomplikovat mlha, nízká oblačnost a jasný měsíc, uvedl Český...

6. listopadu 2025  14:23

Soud po více než 40 letech potvrdil podmínky bývalým členům StB za šikanu rodiny Hyblerových

Obžalovaný bývalý příslušník StB Milan Kopinec u Obvodního soudu pro Prahu 1...

Odvolací Městský soud v Praze ve čtvrtek rozhodl o potvrzení dvouletých podmíněných trestů třem bývalým příslušníkům Státní bezpečnosti (StB). Ti podle obžaloby na počátku 80. let minulého století...

6. listopadu 2025  14:08

