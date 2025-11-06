Rok v iDNES Premium jen za 690 Kč a k tomu dovolené snů za 400 tisíc Kč

Každý, kdo se stane od 6. listopadu ročním předplatitelem iDNES Premium, případně si své předplatné o rok prodlouží, se po odsouhlasení soutěžních podmínek automaticky dostává do slosování o čtyři luxusní dovolené.
Partnerem soutěže je Pelikan.cz
Pelikan.cz je jeden z největších cestovatelských portálů ve střední a východní Evropě. Každoročně najde vyhledávač Pelikána letenku či pobyt 400 tisícům cestovatelů v šesti regionech. Nabízí letenky od více než 800 tradičních a nízkonákladových aerolinií, kompletní balíčky dovolených od domácích i zahraničních cestovních kanceláří spolu s ostatními doplňkovými cestovatelskými produkty.
Losování probíhá každý čtvrtek, takže tady platí jednoduché pravidlo: čím dříve se do soutěže zapojíte, tím více šancí na výhru získáte. Kdo se přihlásí jednou, automaticky se účastní i všech následujících kol.
První losování se uskuteční 13. listopadu a výherce čeká pětihvězdičkový pobyt v Istanbulu pro dvě osoby.
O týden později se bude hrát o čtyřhvězdičkový pobyt na Maltě, který zahrnuje výlet na ostrov Gozo. Třetí výhra přinese luxusní dovolenou v Dubaji v hodnotě 100 tisíc korun s ubytováním v plážovém hotelu, polopenzí a výletem na pouštní safari.
V závěrečném losování se rozhodne o hlavní ceně – sedmidenním pobytu na Mauriciu v hodnotě 170 tisíc korun, který zahrnuje ubytování ve čtyřhvězdičkovém hotelu, letenky s prémiovými aerolinkami a polopenzi.
Čtyři výhry, čtyři destinace, čtyři šance
O co se soutěží?
Luxusní 5★ pobyt pro 2 osoby na 3 noci v Istanbulu, letenky z Prahy/Vídně, transfer a snídaně
4★ hotel na 3 noci pro 2 osoby, odlet z Prahy/Vídně, soukromý transfer, snídaně a výlet na Gozo
Luxusní plážový hotel na 5 nocí s polopenzí a výletem na pouštní safari
4★ hotel na 7 nocí s polopenzí a letenkami z Prahy/Vídně
Další výhody v hodnotě 2 000 Kč
Každý nový roční předplatitel iDNES Premium navíc získává další výhodu – slevu 1 250 Kč na dovolenou v Dubaji nebo na Mauriciu, případně slevu 750 Kč na letenky zakoupené přes cestovatelský portál Pelikan.cz. Tato nabídka platí i na zlevněné letenky, takže se lze snadno dostat kamkoli po Evropě za pár stovek.
Pět měsíců předplatného zdarma
Roční předplatné je k dispozici za zvýhodněnou cenu 690 Kč namísto běžných 989 Kč – to znamená pět měsíců zdarma oproti měsíčním platbám. Čtenáři tak získají přístup k nejaktuálnějším informacím z politického zákulisí i stovkám dalších exkluzivních textů na celý rok.
Součástí předplatného je také digitální přístup k deníku MF DNES a desítkám časopisů vydavatelství Mafra včetně magazínů Téma či Žena a život, které si lze číst pohodlně na počítači i v mobilu.
Předplatitelé mají také možnost stáhnout si z rozsáhlé nabídky jednu audioknihu a e-knihu měsíčně, redakce pro ně připravuje exkluzivní soutěže o hodnotné ceny a v prémiové nabídce je také přístup k přednostnímu nákupu vstupenek.
Nyní lze získat také dva měsíce internetové televize Telly úplně zdarma.