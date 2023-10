Jak jsme předávali byt v centru Prahy výherci z iDNES Premium. Staňte se dalším

Členství v iDNES Premium nabízí nespočet výhod za velmi atraktivní cenu. Nejenže můžete číst prémiové články na serverech iDNES.cz, Lidovky.cz a Expres.cz za jednu cenu, ale jako člen máte také přístup k řadě bonusů. Mezi nimi najdete e-knihy a audioknihy zdarma, přístup k přednostnímu nákupu vstupenek, různé slevy a exkluzivní soutěže o cenné odměny.

Celé léto probíhala soutěž, v níž mohl jeden výherce získat luxusní apartmán v centru Prahy na šest měsíců zdarma. Byt je plně vybaven a nachází se v budově Franz v Opletalově ulici, což je jen pár minut chůze od Václavského náměstí. Každý pokoj a apartmán v této budově nabízí velkou postel s pohodlnými matracemi, vysokorychlostní internet, plně vybavenou kuchyň, 24 hodin denně fungující recepci a mnoho dalšího.

Na výherce čekalo i přání

Soutěže se účastnilo téměř 10 000 členů iDNES Premium. Vítězem se stal David Záhorský, který byt věnoval svému synovi. David je členem iDNES Premium od jeho počátku v roce 2019. Během let se účastnil více než 50 soutěží a dosud nic nevyhrál. Štěstí se na něj usmálo až tentokrát.

Vstupní kartička v kanálu

Předání bytu proběhlo za účasti zástupce společnosti Zeitraum s.r.o., výherce dostal kartičku pro vstup jak do svého pokoje, tak i do budovy a když náš fotograf poprosil o slavností fotku s ní, synovi Davida Záhorského hnedka pár minut po jejím obdržení spadla do kanálu.

David Záhorský se svým synem, pro kterého byt vyhrál Předání bytu čtenáři iDNES Premium

Tento nečekaný incident dodal celému slavnostnímu předání nádech komedie, na který žádný z účastníků asi jen tak nezapomene. Vše se vyřešilo vyjmutím víka kanálu a exhumací nebohé karty, při které jsme mohli prozkoumat, jaké krásy skýtají kanály u chodníku v centru Prahy.

Gratulujeme Davidovi Záhorskému k výhře! Pokud byste chtěli zažít něco podobného, stačí se stát členem iDNES Premium a sledovat sekci se soutěžemi. Každý má šanci vyhrát.

Výhru poskytla společnost Zeitraum s.r.o.