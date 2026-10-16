Noviny, časopisy i prémiové čtení bez rušivých reklam s iDNES Premium

Největší výhodou pro všechny milovníky tradičního čtení je plný přístup do naší bohaté digitální trafiky. V rámci předplatného iDNES Premium získáte zcela zdarma každé nové vydání deníku MF DNES, které si můžete pohodlně prolistovat přímo ve svém mobilu, tabletu či na počítači.
Tím to ale zdaleka nekončí. Balíček obsahuje celkem 20 oblíbených titulů, mezi kterými nechybí prestižní týdeník Téma, lifestylový magazín Žena a život nebo podrobný televizní průvodce TV Max. Veškeré čtení tak máte pohodlně na jednom místě a vždy po ruce, ať už právě cestujete do práce, nebo odpočíváte doma.
Čisté zprávy bez překrývajících reklam
Pokud vás při čtení na displeji obtěžují inzertní formáty, které nepříjemně překrývají samotný text článku, iDNES Premium tento problém trvale řeší. Pro všechny předplatitele jsme tyto rušivé reklamy s okamžitou platností úplně zrušili. A platí to nejen pro celý zpravodajský portál iDNES.cz, ale i pro sesterské weby Lidovky.cz a Expres.cz. Užijete si tak mnohem čistší, plynulejší a příjemnější čtení zpráv, a to bez jakéhokoliv navýšení ceny stávajících tarifů.
Prémiové články, knihy i zábava navíc
Základem celého předplatného pochopitelně zůstává neomezený přístup k exkluzivním autorským textům. Čekají na vás unikátní investigativní kauzy, hloubkové rozhovory, detailní společenské a ekonomické analýzy i propracované spotřebitelské testy včetně kompletního archivu.
K digitální trafice a čistému zpravodajství se navíc přidávají i zajímavé benefity pro váš volný čas. Jako předplatitelé si můžete pravidelně stahovat e-knihy a audioknihy zdarma, účastnit se exkluzivních soutěží o hodnotné ceny nebo využívat výhod přednostních nákupů vstupenek na vybrané kulturní a sportovní akce.