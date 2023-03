Součástí iDNES Premium jsou audioknihy zdarma. Ročně v hodnotě 4800 Kč

Nejúspěšnější audioknihy na iDNES Premium Divoké karty od tvůrce Hry o trůny George R. R. Martin není jen tvůrcem známé fantasy série Píseň ledu a ohně, ale napsal také sci-fi povídkovou knihu Divoké karty o životě na Zemi zasažené smrtícím mimozemským virem. Jistě, pane ministře Určitě znáte kultovní komediální seriál z produkce BBC z prostředí vysoké politiky, který sice vznikal v 80. letech, ale když se na něj dívá člověk dnes, zjistí, že se politika zase tak nemění a jako komentář společnosti a politiků funguje i v moderní době. Seriál byl přepracován i do série audioknih, členové iDNES Premium měli k dispozici první díl a druhý s 60% slevou. Muži, kteří nenávidí ženy Trilogie Milénium od autora Stiega Larssona patří k nejúspěšnějším a nejznámějším dílům severské krimi literatury, která vlastně spustila obrovský zájem o tento žánr po celém světě. V prvním díle trilogie známý novinář dostane příležitost objasnit čtyřicet let staré zmizení praneteře bohatého průmyslníka a zaplete se do věcí, které pro něj začnou být velice nebezpečné. Totální rauš: Drogy ve Třetí říši Co brali nacisté? Na to odpovídá knižní zpracování komplexní studie drogové problematiky ve třetí říši, kterou napsal německý autor Norman Ohler. Světové kritiky o této knize napsali, že je stejně strhující jako dobrý thriller. Věděli jste například, že wehrmacht měl pilulky pervitinu na příděl?