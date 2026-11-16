Vánoční nákupy bez placení dopravy. K levnějšímu iDNES Premium je teď AlzaPlus+

Stavebnice pro děti, kniha pro rodiče a na poslední chvíli ještě baterie do hračky, která by bez nich pod stromečkem neožila. Vánoční nákupy málokdy skončí jedinou hromadnou objednávkou – některé dárky lidé vybírají už v listopadu, jiné přibývají postupně. Právě u menších a rozdělených nákupů však může poštovné tvořit znatelnou část celkové ceny.
Aktuální nabídka iDNES Premium proto spojuje informační náskok s praktickou úsporou při online nakupování. Ke zlevněnému ročnímu předplatnému za 690 korun (místo standardních 989 korun) získají čtenáři za symbolickou korunu také dvanáctiměsíční členství AlzaPlus+, jehož samostatná hodnota činí 299 korun.
Akce je přitom otevřená širokému okruhu zájemců – využít ji mohou jak noví předplatitelé, tak stávající uživatelé, kteří se rozhodnou přejít z měsíčního tarifu na roční nebo si své současné roční předplatné o další rok prodlouží.
I malá objednávka bez poplatků za dopravu
Hlavní devizou AlzaPlus+ je doručení z e-shopu Alza.cz do sítě AlzaBoxů, na pobočky a tisíce partnerských výdejních míst bez placení dopravného po celý rok. Služba nemá stanovenou žádnou minimální hodnotu objednávky ani omezený počet nákupů, takže lze vánoční dárky či zapomenuté příslušenství objednávat postupně, přičemž zboží objednané do půlnoci bývá v AlzaBoxech často připraveno k vyzvednutí už následující ráno.
Členství se navíc vyplatí i dlouho po svátcích při povánočních výprodejích nebo běžném zásobování domácnosti drogerií, kávou či krmivem pro mazlíčky, kdy odpadá nutnost přidávat do košíku další položky jen proto, aby se doprava vyplatila. Členové mají přístup i ke speciálním slevovým akcím.
Čtení na mobilech bez překrývajících reklam
Základem celého balíčku je roční přístup k prémiovému obsahu za 690 korun, což v přepočtu vychází na necelých 58 korun měsíčně. Čtenářům se tím otevírají tisíce autorských textů, které vznikají nad rámec běžného zpravodajství – od investigativních kauz a hloubkových společenských či ekonomických analýz přes otevřené rozhovory až po nezávislé spotřebitelské testy, obsahové seriály a kompletní archiv článků.
Předplatitelé si navíc veškerý obsah vychutnají v mnohem čistším prostředí. Portál iDNES.cz totiž nedávno vyslyšel nejčastější přání z uživatelských průzkumů a pro všechny přihlášené členy iDNES Premium zcela zrušil rušivé reklamy, které na mobilních zařízeních překrývaly text článků. Toto výrazné zvýšení čtenářského komfortu přitom platí nejen na iDNES.cz, ale také na webech Lidovky.cz a Expres.cz.
Předplatitelé iDNES Premium mají řadu dalších benefitů. Každý měsíc si mohou bezplatně stáhnout jednu e-knihu a audioknihu a v digitální trafice číst elektronické verze deníku MF DNES i dvacítky časopisů včetně titulů Téma či Žena a život. Nechybí ani internetová televize Telly na 60 dní zdarma, poloviční sleva na sezónní přípravu na webu Přijímačky krok za krokem (s bonusem měsíce za korunu k ročnímu tarifu), pravidelné soutěže nebo zvýhodněné a přednostní nákupy vstupenek.