Výjimečná nabídka jen pro vás! iDNES Premium i s HBO Max za 49 Kč na 3 měsíce

Autor:
  15:25
iDNES Premium přichází se speciální nabídkou, tentokrát pro čtenáře, kteří si už projekt vyzkoušeli v minulých akcích - získat můžete na další tři měsíce přístup jak k iDNES Premium, tak i ke streamovací službě HBO Max. Jen za 49 korun. iDNES Premium už znáte, na HBO Max najdete stovky filmů, seriálů a dokumentů. Brzy tam bude například nový Superman, který byl nedávno v kinech.

Ilustrační orbázek | foto: redakce s využitím AI, Midjourney

VSTUPTE

Za cenu jedné kávy získáte na tři další měsíce, na co jste byli celý rok zvyklí. Stovky exkluzivních článků, rozhovorů, komentářů, publicistiky nebo investigativních zjištění. To vše včetně sekce Benefity, kde si můžete stáhnout e-knihu či audioknihu zdarma každý měsíc, účastnit se soutěží a číst digitální vydání novin a časopisů jako MF DNES a magazín Téma.

HBO Max na podzimní večery

Pokud už si budete od celodenního čtení chtít odpočinout, v balíčku získáte na 3 měsíce také streamovací službu HBO Max se stovkami filmů, seriálů a dokumentů. Za toto samotné předplatné byste zaplatili 657 korun, vy jej získáte zcela zdarma.

Z filmu Superman

HBO Max nabízí širokou paletu obsahu pro každou náladu — od filmů přes dokumenty, od nostalgických oblíbených klasik po novinky. Zanedlouho na službě přibude Superman od Jamese Gunna, který byl nedávno v kinech nebo hororový seriál TO: Vítejte v Derry ze světa Stephena Kinga, který atmosférou připomíná úspěšné Stranger Things.

Stačí kliknout na tlačítko VSTUPTE a zaplatit 49 korun, čímž získáte na tři měsíce iDNES Premium. Po platbě budete přesměrováni na speciální stránku, kde si přes další zlaté tlačítko můžete zobrazit kód na tři měsíce HBO Max zdarma.

VSTUPTE

Letiště Praha plánuje Airport City: ve hře je i národní fotbalový stadion

Nejčtenější

Deset tisíc vojáků na přehlídce v Číně. Si, Putin a Kim se prošli po červeném koberci

V čínském Pekingu se v noci z úterý na středu uskutečnila vojenská přehlídka u příležitosti 80. výročí kapitulace císařského Japonska na konci druhé světové války. Přehlídky se dle odhadů účastnilo...

Erotický portál zveřejňuje fotky italských političek. V galeriích je i Meloniová

Italské političky kritizují erotický portál, který bez svolení zveřejňuje jejich fotografie. Pod snímky jsou pak často komentáře uživatelů s jasným sexuálním podtextem. Nejméně dvě političky již...

Lékaři mi radí klid, ruším program, vzkázal Babiš po napadení na mítinku

Předsedu hnutí ANO Andreje Babiše napadl muž berlí. K incidentu došlo na setkání s voliči v Dobré na Frýdecko-Místecku. Podle různých svědectví ho zasáhl do hlavy či krku. Policie na místě pachatele...

V Lisabonu vykolejila slavná lanovka. Vůz se roztříštil o dům u trati, zahynulo 16 lidí

V Lisabonu vykolejila a havarovala lanovka Glória, která patří mezi oblíbené turistické atrakce. Počet úmrtí vzrostl na šestnáct, v nemocnici jsou dvě desítky lidí. Příčina nehody je zatím...

Tragédie na Klatovsku. Smrt hocha na brigádě řeší policie jako ublížení na zdraví

Kriminalisté z Klatov se zabývají tragickou událostí, která se ve středu ráno stala ve firmě ve Velkých Hydčicích. Teprve patnáctiletý chlapec tam zemřel po vážném pracovním úrazu. Podle Deníku ho...

Křičí na Lipavského i Fialu. Kde se vzali propalestinští aktivisté, narušující mítinky

Premium

Postoj českých politiků k izraelsko-palestinskému konfliktu na výsledky voleb patrně mít vliv nebude. V předvolební kampani ministra zahraničí Jana Lipavského i lídra SPOLU, premiéra Petra Fialy, se...

4. září 2025

Jak tedy mám to parkování zaplatit? Chyby při výměně online služeb matou řidiče v Brně

Kdo chce v Brně parkovat v modrých zónách, má několik možností, jak za to zaplatit. Jedna ze služeb teď však na obrazovce telefonu hlásí, že je nedostupná, a vyzývá motoristy ke stažení jiné...

4. září 2025  15:57

Piráti jdou do voleb se vším, co mají. O Hřibovi mám pochybnosti, říká politolog

Polovina poslaneckého klubu, většina členů rady hlavního města, předsedové hned dvou stran. Česká pirátská strana v Praze posílá do sněmovních voleb většinu známých tváří, které ve svých řadách má....

4. září 2025  15:46

Fotka romského prvňáka spustila nenávistné komentáře, řeší je policie

Pochlubit se fotkou malého školáka chtěla na sociální síti jeho matka. Vzápětí se však romský prvňák z Brna stal terčem hanlivých a urážlivých komentářů, které se začaly v příspěvcích sdílející jeho...

4. září 2025  12:36,  aktualizováno  15:40

Museum Kampa slaví. Návštěvníky láká na vystavená díla, koncert i dílny pro děti

Pražské Museum Kampa zve na oslavu svého 22. výročí otevření a zároveň nedožitých 106. narozenin zakladatelky galerie Medy Mládkové. Při této příležitosti připravilo na pondělí 8. září kulturní...

4. září 2025  15:36

Koalice ochotných si volala s Trumpem. Macron slibuje dokončit záruky Ukrajině

Zástupci takzvané koalice ochotných, tedy zemí podporujících Ukrajinu v konfliktu s Ruskem, se ve čtvrtek společně s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským telefonicky spojili s americkým...

4. září 2025  15:31

Zapíjení svatby v baru se zvrtlo, kvůli bitce soudí novomanžela i jeho příbuzné

Jen pár hodin po svatebním obřadu se novomanžel Petr L. zapletl do potyčky v baru v centru Boru na Tachovsku. Na bití a kopání do dalšího muže se podle státního zástupce podíleli i jeho dva příbuzní...

4. září 2025  15:30

Výjimečná nabídka jen pro vás! iDNES Premium i s HBO Max za 49 Kč na 3 měsíce

iDNES Premium přichází se speciální nabídkou, tentokrát pro čtenáře, kteří si už projekt vyzkoušeli v minulých akcích - získat můžete na další tři měsíce přístup jak k iDNES Premium, tak i ke...

4. září 2025  15:25

Víte, jaký je práh škodlivosti hrabošů v českých polích? Už ho překročili

Počet hrabošů na českých polích se v srpnu po sklizni obilovin a řepky zdvojnásobil a průměrně činil 221 východů z nor na hektar. Tím mírně překročil hranici škodlivosti stanovenou na 200. Oproti...

4. září 2025

Své si tam najde každý, ale půjde to bez vyšších daní? Expert hodnotí program ANO

ANO představilo program pro sněmovní volby. Slibuje levnější energie, zastropování důchodového věku i bezúročné půjčky pro mladé. Na nákladné kroky chce vzít peníze znovuzavedením EET i potíráním...

4. září 2025  14:53

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

AfD zneužívá smrti svých sedmi kandidátů ke konspiracím, kritizuje ji deník

V posledních několika týdnech zemřelo sedm lidí, kteří chtěli kandidovat za stranu Alternativa pro Německo (AfD) v komunálních volbách v Severním Porýní-Vestfálsku. Ačkoli jejich smrt nebyla nijak...

4. září 2025  14:31

Je Stačilo! koalice? Bude to řešit Ústavní soud, obrátí se na něj Volt Česko

Ústavní soud bude řešit, zda je hnutí Stačilo! nepřiznanou koalicí, a co z toho pro uskupení, za které kandidují společně komunisté, sociální demokraté, zástupci ČSNS, SD-SN a strany Moravané,...

4. září 2025  11:23,  aktualizováno  14:12

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.