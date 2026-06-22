Poslední šance: Získejte 7 měsíců iDNES Premium za pouhých 49 Kč

Pro všechny čtenáře, kteří předchozí nabídku nestihli využít, máme dobrou zprávu. Rozhodli jsme se vám dát ještě jednu, naprosto poslední šanci na návrat ke kvalitnímu obsahu. Akce se výjimečně prodlužuje a definitivně končí v úterý 30. června 2026.
Za jednorázový poplatek 49 korun získáte prémiové čtení až do konce letošního roku. Neochuďte se o analytické zprávy, komentáře či exkluzivní rozhovory a zafixujte si mimořádně výhodnou cenu předplatného i do budoucna.
7 měsíců za 49 Kč a sleva na další rok
Obnovení členství funguje naprosto jednoduše: za úvodních 49 Kč získáte rovnou 7 měsíců prémiového čtení i dalších výhod. A jakmile toto období vyprší, nevrátíte se k běžné ceně 99 Kč měsíčně, ale získáte zafixovanou sníženou cenu 49 Kč měsíčně na celý rok 2027.
Co všechno se vám okamžitě odemkne?
S aktivním předplatným iDNES Premium získáte nejen přístup k aktuálnímu čtení, ale čekají na vás i další benefity.
- Kompletní archiv: Okamžitý přístup k naprosto všem prémiovým článkům, které historicky vyšly.
- Texty oblíbených autorů: Investigativní čtení Václava Janouše, sportovní reportáže Tomáše Macka nebo recenze Mirky Spáčilové.
- Fotbalové MS přehledně: Exkluzivní rozhovory, reportáže a postřehy od našich redaktorů přímo z dějiště turnaje.
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Samozřejmostí zůstávají i klasické benefity, které k iDNES Premium neodmyslitelně patří – přístup k exkluzivním soutěžím o hodnotné ceny, e-knihy a audioknihy zdarma nebo přednostní nákupy vstupenek.
Tato speciální nabídka představuje poslední šanci pro vybrané bývalé předplatitele a definitivně platí jen do úterý 30. 6. 2026 včetně. Stávající uživatelé na tuto akci nemají nárok.