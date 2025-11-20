Dlouho jsme se neviděli. Získejte 5 měsíců iDNES Premium jen za 39 Kč

Vybraní čtenáři mají jedinečnou možnost získat předplatné iDNES Premium na dlouhých pět měsíců za pouhých 39 korun. Ověřené informace ze zákulisí domácí politiky, analytický pohled na dění ve světě, komentáře, rozhovory i spousta dalších benefitů — k tomu všemu lze získat přístup za mimořádně výhodnou cenu.
Ilustrační obrázek | foto: redakce s využitím AI, Midjourney

Je to už nějaký čas, co jste měli přístup k prémiovému obsahu iDNES.cz. Od té doby se mnohé změnilo — vznikly nové formáty, rozrostla se nabídka benefitů a přibyly stovky analýz, rozhovorů a exkluzivních článků, které jinde nenajdete. Pokud jste iDNES Premium dali šanci před dlouhou dobou, možná je právě teď vhodná chvíle vrátit se.

Prémiový obsah pro čtenáře, kteří chtějí víc

Služba iDNES Premium vznikla s cílem nabídnout čtenářům něco, co ve zpravodajství na internetu nebývá samozřejmostí: čas a prostor pro kvalitní novinářskou práci. Díky podpoře předplatitelů vznikají obsáhlé reportáže, analýzy, investigativní texty i rozhovory s lidmi, kteří ovlivňují dění v Česku i ve světě.

Předplatitelé mají přístup k ověřeným informacím v době, kdy je veřejný prostor zahlcený dezinformacemi a povrchními zprávami. iDNES Premium zároveň nabízí spotřebitelský obsah, který pomáhá v každodenním životě — od praktických rad po inspirativní příběhy.

iDNES Premium

Součástí předplatného je i digitální přístup k deníku MF DNES a desítkám časopisů vydavatelství Mafra včetně magazínů Téma či Žena a život, které si lze číst pohodlně na počítači i v mobilu. Předplatitelé mají také možnost stáhnout si jednu audioknihu a e-knihu měsíčně z rozsáhlé nabídky, redakce pro ně připravuje exkluzivní soutěže o hodnotné ceny a v prémiové nabídce je také přístup k přednostnímu nákupu vstupenek a řadě dalších výhod.

Pět měsíců za 39 Kč

Předplatné iDNES Premium obvykle stojí 99 korun měsíčně, případně výhodněji 989 korun za roční přístup. Vybraní čtenáři iDNES.cz však mají jedinečnou příležitost využívat všechny výhody předplatného po dobu pěti měsíců za pouhých 39 korun a ušetřit tak 456 Kč.

Kvazinávštěvy Tchaj-wanu skončí, stejně jako „havlismus“, slibuje Zahradil

Král perverze stvořil hrdou nadsamici. Feministky ho nesnášely

Helmut Newton: Sie kommen!

Rafinovaný provokatér, nebo oplzlý šovinista se slabostí pro nacistickou estetiku? Snímky Helmuta Newtona dráždí dodnes a to nejen mužské publikum, potřebu vypořádat se s nimi mají i moderní...

Duku na pohřbu uctili prezidenti i herci. Na Hradě zněl zvon Zikmund, proletěla letadla

V katedrále sv. Víta na Pražském hradě se veřejnost, církev i představitelé...

V katedrále sv. Víta na Pražském hradě se veřejnost, církev i představitelé státu rozloučili s kardinálem Dominikem Dukou. Arcibiskup Jan Graubner ho v kázání ocenil jako bojovníka za svobodu a...

Desítky zraněných při srážce vlaků na jihu Čech. Ministr Kupka promluvil o příčině

Na trati mezi Zliví a Dívčicemi na Českobudějovicku se ráno srazil rychlík s...

Na trati mezi Zliví a Dívčicemi na Českobudějovicku se ráno čelně srazil rychlík s osobním vlakem. Při nehodě se zranilo 47 lidí, z toho čtyři těžce. Podle dosavadního vyšetřování pravděpodobně...

To nebylo ani za Zemana. Pavel si přisuzuje roli, která mu nepřísluší, říká politolog

Premium
Prezident republiky Petr Pavel dnes přijal na Hradě předsedu hnutí ANO Andreje...

Prezident Petr Pavel v pondělí uvedl, že pokud by Andrej Babiš nebyl schopen vyřešit svůj střet zájmů, chtěl by, aby mu hnutí ANO nabídlo jiného kandidáta na premiéra. „Místo aby se nyní situace mezi...

OBRAZEM: Prezidenti, Turek i Kalousek s Babišem. Kdo nechyběl na Dukově pohřbu

Manželé Klausovi a prezident Petr Pavel. (15. listopadu 2025)

S kardinálem Dominikem Dukou se v sobotu v katedrále sv. Víta na Pražském hradě rozloučily stovky lidí. Jeho blízcí, politici, kněží i herci. Dorazil například prezident Petr Pavel, bývalí prezidenti...

Havárie potrubí v Praze. Desetitisíce lidí bylo bez vody, výpadek nahradil jiný zdroj

Havárie vody poškodila komunikaci u Úřadu městské části Praha 8. (29. července...

Jihovýchod Prahy ve čtvrtek zasáhla rozsáhlá porucha vodovodního potrubí. Problémy s přívodem vody mělo přibližně 30 tisíc obyvatel z několika městských částí. Mluvčí Pražských vodovodů a kanalizací...

20. listopadu 2025  10:55,  aktualizováno  16:12

Matka batolete zemřela rok po střetu se sporťákem, policie navrhla obžalovat řidiče

Řidič z neznámých důvodů sjel z vozovky a srazil maminku s kočárkem. (1. května...

Kriminalisté uzavřeli vyšetřování tragické nehody z pražských Vysočan, při níž loni řidič vozu porsche srazil ženu s kočárkem. Ta po jedenácti měsících zraněním podlehla. Policie nyní předala spis...

20. listopadu 2025  15:55

Macinka jednal o Turkovi. Pavlovi by se líbilo, kdyby na Babišově seznamu nebyl

Petr Macinka (Motoristé) na tiskové konferenci po jednání s prezidentem Petrem...

Prezident Petr Pavel přijal na Pražském hradě předsedu Motoristů Petra Macinku na jeho žádost. Macinka před schůzkou neodpověděl na otázku, zda bude chtít vědět, jestli hlava státu akceptuje Filipa...

20. listopadu 2025,  aktualizováno  15:53

Při pokusech na základní škole došlo k explozi, dvě děti jsou popálené

ilustrační snímek

Tři lidé se zranili při explozi během chemických pokusů na základní škole v Hradci Králové. Jednoho člověka zdravotníci ošetřili na místě, dvě děti záchranáři transportovali do nemocnic. Jedno na...

20. listopadu 2025  15:23,  aktualizováno  15:46

VIDEO: 431 dní ve dvou minutách. Podívejte se, jak se stavěla liberecká náplavka

Časosběrné video zachytilo proměnu liberecké náplavky.

Od pondělí 17. listopadu mohou obyvatelé a návštěvníci Liberce sejít díky nové náplavce až k Lužické Nise a dotknout se její hladiny. Stavba trvala 431 dní a vyšla na 155 milionů. Její průběh...

20. listopadu 2025  15:39

Evropa potřebuje proti Rusku taktické jaderné zbraně, boří tabu průmyslový boss

René Obermann, předseda představenstva evropského výrobce letadel Airbus. (4....

Evropa by měla mít vlastní taktické jaderné zbraně, aby odradila Rusko od jejich použití a měla čím reagovat, pokud Moskva své výhrůžky splní. Prohlásil to René Obermann, předseda představenstva...

20. listopadu 2025  15:36

Okamžiky před srážkou u Zlivi: provoz byl omezen na jednu kolej, rychlík měl počkat

U Zlivi se srazil rychlík s osobním vlakem. (21. listopadu 2025)

Na trati mezi Zliví a Dívčicemi na Českobudějovicku, kde se ráno srazily dva vlaky, dnes nebyl standardní provoz. V místě se v tu dobu jezdilo jen po jedné koleji. Situaci v inkriminovaném úseku ...

20. listopadu 2025  15:24

VIDEO: Čínská letadlová loď Fu-ťien dokončila první velké cvičení na moři

Čínské námořnictvo provedlo první ostré cvičení na letadlové lodi Fu-ťien.

Nejnovější čínská letadlová loď Fu-ťien dokončila první rozsáhlý výcvik na otevřeném moři v rámci kompletní úderné skupiny. Peking zveřejnil záběry zachycující starty palubních letounů i manévry...

20. listopadu 2025  15:06

Kotě spadlo do pětimetrové šachty, díky mňoukání se dočkalo pomoci

Malé kotě spadlo do pětimetrové jámy, díky mňoukání se dočkalo pomoci

Jen pár měsíců je na světě malý tygrovaný kocourek a už se při svých toulkách dostal do pasti, když spadl do hluboké šachty a nemohl se dostat ven. Jen díky mňoukání si jej v úterý odpoledne všimla...

20. listopadu 2025  14:58

V seriálu Simpsonovi zemřela další dlouholetá postava. Fanoušci jsou zmatení

V seriálu Simpsonovi zemřela dlouholetá postava Alice Glicková. (19. listopadu...

V seriálu Simpsonovi zemřela dlouholetá postava Alice Glicková, varhanice ve springfieldském kostele. Zkolabovala u klavíru během bohoslužby. V seriálu se objevovala 34 let. Fanoušci jsou z její...

20. listopadu 2025  14:46

V Rusku napadli polského velvyslance. Před zbitím ho zachránili bodyguardi

Polského velvyslance napadli v Petrohradu ruští aktivisté, píší média

Ruští aktivisté napadli v neděli v Petrohradu polského velvyslance Krzysztofa Krajewského. Nadávali mu do teroristů a vyčítali mu polské vyzbrojování Ukrajiny, která se čtvrtým rokem brání ruské...

20. listopadu 2025  14:26

