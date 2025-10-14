Exkluzivní nabídka pro vás: 5 měsíců iDNES Premium jen za 1 Kč

Kvalitní žurnalistika, analýzy, rozhovory, přístup k ověřeným informacím, ale i spousta dalších benefitů — to vše nyní mohou vybraní čtenáři získat zpět. iDNES Premium spouští speciální akci „5 za 1“, díky které lze získat pět měsíců členství jen za jednu korunu.

Je to už nějaký čas, co jste měli přístup k prémiovému obsahu iDNES.cz. Od té doby se ale mnohé změnilo — vznikly nové formáty, rozrostla se nabídka benefitů a přibylo stovky analýz, rozhovorů a exkluzivních článků, které jinde nenajdete. Pokud jste nám dali šanci v začátcích iDNES Premium, možná je právě teď vhodná chvíle vrátit se.

Prémiový obsah pro čtenáře, kteří chtějí víc

iDNES Premium vzniklo s cílem nabídnout čtenářům něco, co na zpravodajském internetu nebývá samozřejmostí: čas a prostor pro poctivou novinařinu. Díky podpoře předplatitelů vznikají rozsáhlé reportáže, analýzy, investigativní texty i rozhovory s lidmi, kteří ovlivňují dění v Česku i ve světě.

Předplatitelé mají přístup k ověřeným informacím v době, kdy je veřejný prostor zahlcený dezinformacemi a povrchními zprávami. iDNES Premium zároveň nabízí spotřebitelský obsah, který pomáhá v každodenním životě — od praktických rad po inspirativní příběhy.

Součástí členství je i digitální přístup k deníku MF DNES a desítkám časopisů vydavatelství Mafra včetně magazínu Téma, které si lze číst pohodlně na počítači i v mobilu. Předplatitelé mají také možnost stáhnout si jednu audioknihu a e-knihu měsíčně z rozsáhlé nabídky, možnost účastnit se exkluzivních soutěží jako o nové telefony iPhone 17, která nedávno skončila, přístup k přednostnímu nákupu vstupenek a řadě dalších výhod.

Pět měsíců za 1 Kč

iDNES Premium obvykle stojí 99 korun měsíčně, případně výhodněji 989 korun za roční předplatné. Vybraní čtenáři iDNES.cz ale mají jedinečnou příležitost využívat všechny výhody předplatného po dobu pěti měsíců za pouhou jednu korunu a ušetřit tak 495 Kč.

Babiš bude lepší premiér než Fiala, ten ani vládu neřídil, říká Václav Klaus

Je tam opravdu tak draho? Podívejte se, co a za kolik prodává Lidl v USA

Jsou potraviny v USA tak drahé, jak se všeobecně traduje? Aby bylo srovnání co nejvěrnější, připravili jsme prohlídku americké prodejny řetězce Lidl. Část sortimentu je shodná s tím evropským,...

Kde je ta humanitární pomoc? Izraelci prohledali lodě Thunbergové, nic jsme nenašli, tvrdili

Kde je ta humanitární pomoc, kterou údajně vezli aktivisté v čele s Gretou Thunbergovou do Pásma Gazy v konvoji lodí? Izraelská armáda prohledala všechna zadržená plavidla, ale žádnou pomoc prý...

Fotky z masakru otevřely Americe oči. Tohle už neututláme, lamentoval Pentagon

Masakr civilistů ve vietnamské vesnici My Lai z března 1968 je jednou z nejtemnějších kapitol americké moderní historie. Svět se o hrůzné události dozvěděl i díky mladému fotografovi Ronaldovi...

„Měla jsem smazat všechno.“ Sedláčková hájí Turkovy facebookové příspěvky

Poslankyně za Motoristy Gabriela Sedláčková v minulosti dostala od Filipa Turka heslo k jeho Facebooku, aby smazala nevhodné příspěvky. V rozhovoru pro iDNES.cz řekla, že měla být v mazání...

Zemřela Dana Drábová, vedla Státní úřad pro jadernou bezpečnost

Ve věku 64 let zemřela po vážné nemoci česká jaderná fyzička a politička Dana Drábová. V čele Státního úřadu pro jadernou bezpečnost (SÚJB) stála od roku 1999. Zapojila se také do komunální politiky....

Pokračuje Dovhomiljova výpověď v Dozimetru. U vyplácení Hlubučkovi prý nikdy nebyl

V úterý je na programu hlavního líčení v kauze Dozimetr pokračování výpovědi Pavla Dovhomilji. Ten nyní před soudem působí jako svědek, protože se státním zástupcem Adamem Borgulou v dubu uzavřel...

14. října 2025,  aktualizováno  12:16

Motoristé sobě mají vést dva výbory ve Sněmovně, i klíčový rozpočtový

Motoristé sobě, kteří jednají o vzniku vlády s hnutím ANO a SPD, by měli ve Sněmovně vést dva výbory. „Ústavně-právní a rozpočtový,“ řekl iDNES.cz předseda poslaneckého klubu Boris Šťastný před...

14. října 2025  11:38,  aktualizováno  12:15

Bude vojna povinná? ptali se prezidenta Pavla studenti ve Šluknově

Prezident Petr Pavel a jeho manželka Eva v úterý zahájili dvoudenní návštěvu Ústeckého kraje. První zastávkou byl Šluknov, kde debatovali se studenty a prošli se sociálně vyloučenou lokalitou. Během...

14. října 2025,  aktualizováno  12:08

RECENZE: 40 let pod vobraz. Fotokniha Tří sester se čte jako zábavný román

Nebýt pevné kapelnické ruky baskytaristy Tomáše Doležala, řečeného Ing. Magor, možná bychom si dnes kapelu Tři sestry pamatovali jen jako prachem zapadané jméno odněkud z počátku devadesátých let. A...

14. října 2025  11:59

Na dálnici D11 u Chlumce hořel kamion, auta už projedou jedním pruhem

Policie a hasiči od rána zasahují u požáru kamionu na dálnici D11 ve směru na Prahu na 50,5 kilometru. Po 9. hodině jednotky oznámily, že požár lokalizovaly a začaly přečerpávat naftu. Doprava v...

14. října 2025  7:37,  aktualizováno  11:47

Nový trend letošního podzimu se jmenuje Puding s vidličkou. Šíří se z Německa

Davy lidí se začaly scházet ve veřejných prostorech, aby společně jedly pudink. Vidličkou. Ano, opravdu. Bez lžíce. Takzvaný „Pudding mit Gabel“ (pudink s vidličkou) je nový virální fenomén, který si...

14. října 2025  11:42

Ranní bouračky na jihu Čech kvůli mlze, auto se srazilo s koněm

Ranní hustá mlha dnes ráno pořádně komplikovala provoz na jihu Čech. Policisté od půlnoci do deváté ranní evidovali celkem 20 střetů vozidel se zvěří, na Jindřichohradecku dokonce srážku VW Golf s...

14. října 2025  11:33

Sedmnáctiletého mladíka soudí za vraždy prodavaček. Dnes odmítl vypovídat

U krajského soudu začalo hlavní líčení v případu únorové vraždy dvou prodavaček v Hradci Králové. Pachatel, jemuž je podle informací iDNES.cz aktuálně sedmnáct let, se policii k činu přiznal a kvůli...

14. října 2025,  aktualizováno  11:28

Kdo je Filip Turek, hlavní tvář Motoristů

Podnikatel a amatérský automobilový závodník Filip Turek do politiky vstoupil v roce 2024 jako hlavní tvář strany Motoristé sobě. Poprvé kandidoval jako nestraník v čele kandidátky koalice Motoristů...

14. října 2025  11:23

Velikonoce 2026

Termín Velikonoc je pohyblivý, protože závisí na datu prvního úplňku měsíce po jarní rovnodennosti. Velikonoční neděle nastává hned po tomto úplňku, což může být od 21. března do 25. dubna....

14. října 2025  11:17

Dívka zkolabovala při vystupování z autobusu v Radějovicích, museli ji oživovat

Nezletilá dívka v pondělí večer zkolabovala při vystupování z autobusu v obci Radějovice v okrese Praha-východ. Při pádu utrpěla vážná zranění a policisté, kteří byli na místě jako první, ji...

14. října 2025  8:31,  aktualizováno  11:15

Jste krásná, velebil Trump Meloniovou. Ztrapnil Starmera a tahal se s Macronem

Italská premiérka Giorgia Meloniová se na summitu v Egyptě dočkala chvály od amerického prezidenta Donalda Trumpa, který ji označil za krásnou. Její zjev pochválil i turecký prezident Recep Tayyip...

14. října 2025  11:13

