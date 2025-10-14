Exkluzivní nabídka pro vás: 5 měsíců iDNES Premium jen za 1 Kč

Je to už nějaký čas, co jste měli přístup k prémiovému obsahu iDNES.cz. Od té doby se ale mnohé změnilo — vznikly nové formáty, rozrostla se nabídka benefitů a přibylo stovky analýz, rozhovorů a exkluzivních článků, které jinde nenajdete. Pokud jste nám dali šanci v začátcích iDNES Premium, možná je právě teď vhodná chvíle vrátit se.
Prémiový obsah pro čtenáře, kteří chtějí víc
iDNES Premium vzniklo s cílem nabídnout čtenářům něco, co na zpravodajském internetu nebývá samozřejmostí: čas a prostor pro poctivou novinařinu. Díky podpoře předplatitelů vznikají rozsáhlé reportáže, analýzy, investigativní texty i rozhovory s lidmi, kteří ovlivňují dění v Česku i ve světě.
Předplatitelé mají přístup k ověřeným informacím v době, kdy je veřejný prostor zahlcený dezinformacemi a povrchními zprávami. iDNES Premium zároveň nabízí spotřebitelský obsah, který pomáhá v každodenním životě — od praktických rad po inspirativní příběhy.
Součástí členství je i digitální přístup k deníku MF DNES a desítkám časopisů vydavatelství Mafra včetně magazínu Téma, které si lze číst pohodlně na počítači i v mobilu. Předplatitelé mají také možnost stáhnout si jednu audioknihu a e-knihu měsíčně z rozsáhlé nabídky, možnost účastnit se exkluzivních soutěží jako o nové telefony iPhone 17, která nedávno skončila, přístup k přednostnímu nákupu vstupenek a řadě dalších výhod.
Pět měsíců za 1 Kč
iDNES Premium obvykle stojí 99 korun měsíčně, případně výhodněji 989 korun za roční předplatné. Vybraní čtenáři iDNES.cz ale mají jedinečnou příležitost využívat všechny výhody předplatného po dobu pěti měsíců za pouhou jednu korunu a ušetřit tak 495 Kč.