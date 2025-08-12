iDNES Premium s HBO Max na tři měsíce za 49 Kč. Čtení i zábava za nejnižší cenu

iDNES Premium zpřístupňuje exkluzivní obsah nejen na iDNES.cz, ale také na Lidovky.cz. Předplatitelé oceňují zejména investigativní materiály, rozhovory s odborníky, analytické texty i publicistiku. Nechybí ani sekce Benefity – každý měsíc je možné stahovat e‑knihy a audioknihy zdarma, účastnit se soutěží o zajímavé ceny a číst digitální verze novin a časopisů včetně MF DNES či magazínu Téma.
HBO Max v ceně
Akce zahrnuje tříměsíční přístup ke službě HBO Max. V nabídce jsou nové filmy, seriály i dokumenty, stejně jako osvědčené klasiky. V poslední době patří k lákadlům také novinka z kin, horor Nezvratný osud: Pokrevní linie. Platforma zároveň nabízí populární seriály jako The Last of Us či Bílý lotos, filmové hity typu Minecraft nebo Hříšníci a stálice v čele s Přáteli, Hrou o trůny nebo Teorií velkého třesku. Sledovat lze na telefonu, tabletu, chytré televizi i počítači.
Jednoduchá aktivace
Po zvolení tříměsíčního předplatného iDNES Premium za 49 Kč a úhradě platby je uživatel přesměrován na stránku s kódem pro HBO Max. Kód se uplatní během krátkého procesu aktivace přímo na straně HBO Max.