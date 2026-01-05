Vyzkoušejte iDNES Premium: 3 měsíce čtení a výhod jen za 1 Kč

Ani vražda, ani sebevražda. Badatel rozkrývá smrt Jana Masaryka

Zemřel herec Pavel Nečas, boss Matějka z Okresního přeboru

Herec Pavel Nečas

Zemřel herec Pavel Nečas, bylo mu 59 let. Televizní diváci si ho pamatují například jako bosse Matějku ze seriálu a filmu Okresní přebor. Hrál například také v seriálech ZOO či Vinaři, filmech...

Hvězdami titulky Playboye jsou tři sexy vítězky castingu Hledáme Playmate

Lenka Šeflová, Sandra Taškovičová a Denisa Gudelj na obálce magazínu Playboy...

Pánský magazín otevírá rok 2026 silným symbolem. Na titulce lednového vydání Playboye se společně objevují tři vítězky castingu Hledáme Playmate - Denisa Gudelj (2022), Sandra Taškovičová (2024) a...

„Byla to jatka.“ Svědci popisují ohnivé inferno v baru, o příčině mají jasno

Tragédie ve Švýcarsku. Při požáru v lyžařském letovisku Crans-Montana zahynuly...

Děs, hrůza, zděšení. Švýcarsko se na Nový rok vzpamatovává z nejhoršího požáru za dlouhé desítky let. Při katastrofě v baru v lyžařském letovisku Crans-Montana zahynulo sedmačtyřicet lidí, sto...

Máme zraněné vojáky, pár vytáhli z ložnice. Trump ukázal fotku spoutaného Madura

Nicolas Maduro na palubě americké lodi Iwo Jima. (3 ledna 2026)

Venezuelský autoritářský vůdce Nicolás Maduro, kterého v sobotu při vojenské operaci v latinskoamerické zemi zajaly americké síly, byl přepraven na americkou válečnou loď a společně s manželkou budou...

Zajali jsme Madura, oznámil Trump. USA udeřily v Caracasu, Venezuela bouří

Spojené státy zaútočily na Venezuelu. (2. ledna 2026)

Spojené státy v sobotu zaútočily na Venezuelu, v hlavním městě Caracas se ozývaly výbuchy. Prezident Donald Trump oznámil, že tamní autoritářský vůdce Nicolás Maduro byl spolu se svou manželkou...

Ukrajinský velvyslanec nás nemá co poučovat, řekl po jednání vlády Babiš

Premiér Andrej Babiš na zasedání nové vlády ANO, SPD a Motoristů. Na schůzi se...

Ukrajinský velvyslanec nás nemá co poučovat, řekl po jednání vlády premiér Andrej Babiš. Ministra zahraničí Petra Macinku podle něj ještě v pondělíi čeká jednání s ukrajinským velvyslancem Vasilem...

5. ledna 2026  15:32

Tragédie na Lounsku. Muž zastřelil manželku a pak sebe, policie případ odloží

Kriminalisté v Ústeckém kraji vyšetřují první násilný trestný čin letošního...

Manželský pár, který našli minulý týden mrtvý v jeho domě v obci Stroupeč na Lounsku, zemřel na následky střelných poranění. Informaci zveřejnili policisté s tím, že muž nejprve zastřelil svou ženu a...

5. ledna 2026  15:16

Lidé nám volají o pomoc s bolestí zubů, podivují se strážníci. Na vině je AI

ilustrační snímek

Umělá inteligence navedla některé lidi z České Lípy, kteří potřebují zubní pohotovost, aby zavolali na číslo městské policie, tedy 156. Ve městě přitom žádná taková služba nefunguje.

5. ledna 2026  15:15

Česko může být lepší místo pro život, řekl Babiš. Nezvýšíme daně, slibuje vláda

Premiér Andrej Babiš (ANO) před zasedáním vlády, na které se mimo jiné bude...

Vláda ANO, SPD a Motoristů sobě se sešla poprvé v novém roce. Týden před hlasováním o důvěře ve Sněmovně projednala a schválila své programové prohlášení, které nová koalice připravila už v říjnu po...

5. ledna 2026,  aktualizováno  15:09

V Berlíně zůstávají bez elektřiny tisíce domácností, opravy komplikují mrazy

Výpadek elektřiny v jihozápadní části Berlína po požáru kabelů. Bez proudu...

Na jihozápadě Berlína zůstává po sobotním útoku na přenosovou soustavu bez elektřiny 30 500 domácností a 1 700 podniků. Na „ekonomiku založenou na fosilních palivech“ měli zaútočit levicoví...

5. ledna 2026  15:03

„Na přání Motoristů to tam ponesu.“ Babiš potvrdil, že Turka prezidentovi navrhne

Čestný prezident Motoristů sobě Filip Turek dorazil na Hrad za prezidentem...

Čestný prezident Motoristů sobě Filip Turek trvá na tom, že by se měl stát ministrem životního prostředí. Do této pozice ho navrhují Motoristé. Šanci by měl dostat i podle premiéra a předsedy ANO...

5. ledna 2026  9:54,  aktualizováno  15:02

Krok, jenž umocnil tragédii. Ve vyhořelém baru před lety zúžili schodiště na polovinu

Zúžení schodů během rekonstrukce ve švýcarském baru La Constellation v roce...

Švýcarský bar Le Constellation, kde na Nový rok zemřelo 40 lidí, prošel v roce 2015 rekonstrukcí. Provozovatelé během ní nechali zúžit schodiště vedoucí do baru na polovinu, upozorňuje německý...

5. ledna 2026

Strategická komunikace státu skončila. Doufám, že to Babiš napraví, říká Foltýn

Otakar Foltýn, právník a důstojník Armády České republiky. (6. října 2025)

Strategická komunikace státu (stratkom) skončila. Na sociální síti X o tom informoval sám odbor. Místopředseda ANO Karel Havlíček o zrušení mluvil již loni v dubnu. O vzniku odboru přitom rozhodla v...

5. ledna 2026  13:48,  aktualizováno  14:57

Peklo, jímž prošla známá jména. Madura odvezli k soudu z vězení plného násilí

Americká policie převáží venezuelského vládce Nicoláse Madura k soudu v New...

Sean „Diddy“ Combs, Luigi Mangione i Joaquín „Prcek“ Guzmán. Vězením v newyorském Brooklynu už kromě zadrženého venezuelského prezidenta Nicoláse Madura a jeho ženy Cilie Floresové prošla mnohá známá...

5. ledna 2026  14:12,  aktualizováno  14:47

Šéf ukrajinské tajné služby SBU Maljuk končí, zaměří se na speciální operace

Šéf ukrajinské bezpečnostní služby (SBU) Vasyl Maljuk (14. července 2025)

Ve funkci šéfa ukrajinské tajné služby SBU končí Vasyl Maljuk. Tento činitel, pod jehož vedením SBU podnikla řadu významných operací v Rusku, to oznámil po pondělní schůzce s prezidentem Volodymyrem...

5. ledna 2026  14:44

Co unést neonacistu Merze? Medveděv by přál Madurův osud i dalším lídrům

Novoroční projev bývalého ruského premiéra Dmitrije Medveděva (31. prosince...

Bývalý ruský prezident a premiér Dmitrij Medveděv uvedl, že si dokáže představit únosy dalších světových lídrů podobné akci Spojených států ve Venezuele. Konkrétně jmenoval německého kancléře...

5. ledna 2026  14:26

Zemřel Miloslav Masopust, válečnému veteránovi druhé světové války bylo 101 let

Válečný veterán Miloslav Masopust na oslavách 80. výročí osvobození Plzně...

V neděli zemřel veterán druhé světové války, generálporučík Miloslav Masopust. Prošel boji na východní frontě, sloužil jako důstojník československého dělostřelectva a do novodobých dějin se zapsal...

5. ledna 2026  14:12

