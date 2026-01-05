Vyzkoušejte iDNES Premium: 3 měsíce čtení a výhod jen za 1 Kč

Tato nabídka je ideální startovní čárou pro všechny, kteří doposud váhali. Za symbolickou korunu se jim na čtvrt roku otevře digitální prostor bez zamykání článků.
Čtení, které jde pod povrch
Základem služby je obsah. iDNES Premium nabízí texty, které v běžném zpravodajství nenajdete. Jde o velké reportáže, investigativní materiály, zahraniční analýzy a rozhovory, které jdou skutečně do hloubky. Ať už čtenáře zajímají moderní technologie, historie, zdraví, nebo společenská témata, v archivu iDNES Premium najdou tisíce článků, které jim pomohou pochopit souvislosti.
Digitální trafika a svět výhod
iDNES Premium však není jen o čtení článků na webu. Součástí balíčku je kompletní digitální trafika. Přímo v mobilu, tabletu nebo na počítači lze listovat elektronickou verzí deníku MF DNES a desítkami časopisů vydavatelství Mafra, včetně titulů jako Téma, Cosmopolitan nebo Žena a život.
Předplatitelé mají také přístup k řadě dalších benefitů. Každý měsíc si mohou zdarma stáhnout e-knihu a audioknihu z vybrané nabídky. Fanoušky kultury pak potěší možnost přednostního nákupu vstupenek na vybrané koncerty či pravidelné soutěže o hodnotné ceny, které jsou určeny výhradně pro členy.
Jak akci využít?
Nabídka 3 měsíce za 1 Kč je určena výhradně pro nové uživatele, kteří službu iDNES Premium ještě nevyužívají. K aktivaci stačí využít zlaté tlačítko zde, provést rychlost registraci a jedna koruna pak odemkne čtvrt roku zábavy, informací a výhod.