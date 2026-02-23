Dárek pro fanoušky krasobruslení: 3 měsíce iDNES Premium za 1 Kč

Služba iDNES Premium přichází se speciální nabídkou pro návštěvníky mistrovství světa v krasobruslení. Noví předplatitelé mohou získat přístup k prémiovému obsahu na tři měsíce za symbolickou jednu korunu. Pojďte okusit, jak širokou nabídku čtení a zábavy iDNES Premium přináší.
Služba iDNES Premium | foto: iDNES.cz

Mimořádná nabídka je určena pro nové předplatitele a je časově omezena – využít ji lze do 5. dubna 2026. Za jednu korunu se novým předplatitelům na čtvrt roku otevře kompletní digitální prostor pod značkou iDNES Premium.

Čtení, které jde pod povrch

Základem služby je kvalitní obsah; iDNES Premium nabízí texty, které v běžně na internetu nenajdete. Na prvním místě je seriózní zpravodajství se stoprocentně ověřenými informacemi, investigativní články, recenze a komentáře.

Významnou součástí prémiového světa je také silná sportovní rubrika, která se opírá o zkušené redaktory s vhledem do zákulisí velkých událostí.

V neposlední řadě pak iDNES Premium přináší magazínové čtení: velké profilové rozhovory, reportáže či odborné debaty s lékaři o všech možných aspektech našeho zdraví.

Digitální trafika a svět výhod

Součástí balíčku je také digitální trafika. Uživatelé mohou přímo v mobilu, tabletu nebo na počítači listovat elektronickou verzí deníku MF DNES a desítkami lifestylových časopisů, včetně titulů jako Téma nebo Žena a život.

Předplatitelé mají dále k dispozici každý měsíc jednu e-knihu a audioknihu zdarma z vybrané nabídky. Fanoušky kultury pak potěší možnost přednostního nákupu vstupenek na vybrané koncerty a sportovní události či pravidelné soutěže o hodnotné ceny.

Jak akci využít?

Nabídka 3 měsíce za 1 Kč je určena výhradně pro nové uživatele. K aktivaci stačí využít zlaté tlačítko v tomto článku a provést rychlou registraci.

Švihlíková: Odliv 600 miliard ročně z nás dělá poddané Západu. A nikdo nic nedělá

Další celebrity v kauze Epstein. Venku jsou nové fotografie a až příliš úplný seznam

Koláž snímků zachycující známé osobnosti po boku Jeffreyho Epsteina.

Ministerstvo spravedlnosti USA zveřejnilo nové fotografie a jména z Epsteinových spisů. Seznam zahrnuje členy elity od Billa Gatese přes Hillary Clintonovou až po Micka Jaggera či Donalda Trumpa....

Evropa zažije utrpení, jaké si teď neumí představit, varuje německý generál

Německý generál Wolf-Jürgen Stahl (1. července 2024)

Ruský prezident Vladimir Putin způsobí Evropě utrpení, jaké si ani nedokážeme představit, varoval německý generál Wolf-Jürgen Stahl. V neobvykle přímé analýze nebezpečí, kterým Evropa čelí, také...

Ve čtvrtek nastane v Česku zajímavá situace, těší se meteorologové

Vrchol Sněžky pokrývá nafoukaný sníh i námraza. (9. února 2026)

Zajímavá situace nastane podle meteorologů v naší zemi ve čtvrtek. Kvůli frontálnímu rozhraní bude naprosto odlišné počasí na severu a na jihu, kde by mohlo do pátečního rána napadnout až deset...

Uškrtili je při sexu a pohřbili u ranče, tvrdí spisy. V USA hledají Epsteinovy oběti

Ranč Zorro Jeffreyho Epsteina v Novém Mexiku.

Americký stát Nové Mexiko vyšetřuje obvinění, že sexuální predátor Jeffrey Epstein nechal pohřbít těla dvou dívek ze zahraničí nedaleko svého odlehlého ranče Zorro v tomto státě na jihu země. Dívky...

Kim ukázal nové byty pro rodiny vojáků padlých v cizině. Chce jim přinést útěchu

Severokorejský vůdce Kim Čong-un otevřel v Pchjongjangu novou bytovou čtvrť pro...

Severokorejský vůdce Kim Čong-un otevřel v Pchjongjangu novou bytovou čtvrť pro rodiny vojáků, kteří padli při zahraničních operacích. Podle jihokorejských a západních zpravodajských služeb Severní...

Epsteinova aféra vydala další oběť. Britská policie zatkla exministra Mandelsona

Bývalý britský ministr obchodu a velvyslanec v USA Peter Mandelson na nově...

Britská policie zadržela bývalého ministra a velvyslance v USA Petera Mandelsona, který figuruje v kauze amerického sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina. Policie uvedla, že zadržela muže, jehož...

23. února 2026  18:44,  aktualizováno  18:54

Autobus v Nepálu se řítil svahem do 300metrové hloubky. Lidi uvnitř rozdrtil

Při nehodě autobusu s turisty zahynulo ve středním Nepálu 19 lidí a dalších 25...

Při nehodě autobusu s turisty zahynulo v pondělí ve středním Nepálu 19 lidí a dalších 25 utrpělo zranění. Mezi mrtvými jsou Brit a Číňan, mezi zraněnými Japonec, Novozélanďan a Číňan.

23. února 2026  18:48

Přispívejte i finančně do muniční iniciativy, vyzval vládu expremiér Fiala

Předseda ODS Martin Kupka, bývalý premiér Petr Fiala a předseda Senátu Miloš...

Den před výročím ruské agrese vůči Ukrajině vyzval bývalý premiér Petr Fiala vládu Andreje Babiše, aby přehodnotila svůj postoj k muniční iniciativě na pomoc Ukrajině a aby se do ní i Česká republika...

23. února 2026  16:15,  aktualizováno  18:43

Leželi dlouho mrtví. Policie vyšetřuje smrt seniorského páru na Nymbursku

Policie vyšetřuje smrt seniorského páru v Lysé nad Labem (23. února 2026)

Nymburští kriminalisté vyšetřují úmrtí muže a ženy seniorského věku v Lysé nad Labem. Jejich těla ležela v bytě delší dobu. Policie u obou nařídila soudní pitvu. Těla prohledal také koroner, který...

23. února 2026  18:30

Dvojí slovenský úder Ukrajině: utnulo elektřinu, zablokovalo další sankce EU

Robert Fico (26. ledna 2026)

Slovensko zastavilo pomoc Ukrajině formou nouzových dodávek elektřiny, oznámil premiér Robert Fico. Bratislava podle něj toto opatření zruší, když Ukrajina obnoví tranzit ropy na Slovensko. Ministři...

23. února 2026  17:20,  aktualizováno  18:23

Při výcviku na Dalešické přehradě se z velké hloubky nevynořil policejní potápěč

Pátrání po policejním potápěči v Dalešické přehradě u Kramolína. Muž se z vody...

Na Dalešické přehradě na Třebíčsku od odpoledne zasahují všechny složky IZS. K večeru policisté potvrdili, že se hledá policejní potápěč. Ten se při dnešním výcviku nevynořil z vody v místě, kde je...

23. února 2026  15:43,  aktualizováno  18:21

Nebezpečné toxiny se našly v dalším mléku pro kojence. Na které si dát pozor

Kojenecké mléko Happy Mimi s nadlimitním obsahem toxinu cereulid. (23. února...

Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) našla při kontrolní akci zaměřené na sušené kojenecké výživy na českém trhu kojenecké mléko s nadlimitním obsahem toxinu cereulid. Jedná se o výrobek...

23. února 2026  18:05

Mexický Batman dusí kartely. Před mistrovstvím světa teče krev proudem

Premium
Smrt šéfa Kartelu Jalisco nová generace (CJNG) Nemesia „El Mencha“ Cervantese...

Jeden z nejhledanějších zločinců světa je po smrti. Život narkobarona Nemesia „El Mencha“ Oseguery vyhasl v neděli při zásahu mexické armády. Zemi okamžitě zachvátil nový výbuch násilí, rostou obavy...

23. února 2026  16:45

Na ministerstvu zahraničí skončila mluvčí, bude působit u ODS

Novou mluvčí ODS se stala Mariana Wernerová. (23. února 2026)

Novou mluvčí ODS se stala Mariana Wernerová, která působila sedm let v komunikačním týmu ministerstva zahraničí. Vystřídá dosavadního mluvčího Jakuba Skyvu.

23. února 2026  16:31

Na tankeru zadrženém u Francie byli dva Rusové. Dohlíželi a sbírali informace

Snímek pořízený u pobřeží francouzského přístavu Saint-Nazaire ukazuje tanker...

Na palubě tankeru Boracay, s jehož čínským kapitánem v pondělí ve Francii začal soud kvůli tomu, že se podle prokuratury odmítl podřídit výzvě armády, se nacházeli dva zaměstnanci ruské bezpečnostní...

23. února 2026  16:09

GLOSA: Lepší než Katy Perry. Hilary Duffová se hlásí po desetileté pauze

Zpěvačka Hilary Duffová

Americká herečka a zpěvačka Hilary Duffová, u nás známá z filmu Italské prázdniny, ke kterému nazpívala hit What Dreams Are Made Of, vydala 20. února 2026 šesté studiové album s názvem Luck… or...

23. února 2026  16:05

Ať si to vezmou všechno. Slova o Velkém Izraeli ukázala trhliny v Trumpově táboře

Premium
Americký velvyslanec v Izraeli Mike Huckabee a konzervativní komentátor Tucker...

Americká administrativa prožívá perné dny. Snaží se řešit situaci v Gaze, do toho neustává napětí v souvislosti s Íránem. Mezitím však musí nečekaně hasit požár založený svým velvyslancem v Izraeli....

23. února 2026  15:55

