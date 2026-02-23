Dárek pro fanoušky krasobruslení: 3 měsíce iDNES Premium za 1 Kč

Mimořádná nabídka je určena pro nové předplatitele a je časově omezena – využít ji lze do 5. dubna 2026. Za jednu korunu se novým předplatitelům na čtvrt roku otevře kompletní digitální prostor pod značkou iDNES Premium.
Čtení, které jde pod povrch
Základem služby je kvalitní obsah; iDNES Premium nabízí texty, které v běžně na internetu nenajdete. Na prvním místě je seriózní zpravodajství se stoprocentně ověřenými informacemi, investigativní články, recenze a komentáře.
Významnou součástí prémiového světa je také silná sportovní rubrika, která se opírá o zkušené redaktory s vhledem do zákulisí velkých událostí.
V neposlední řadě pak iDNES Premium přináší magazínové čtení: velké profilové rozhovory, reportáže či odborné debaty s lékaři o všech možných aspektech našeho zdraví.
Digitální trafika a svět výhod
Součástí balíčku je také digitální trafika. Uživatelé mohou přímo v mobilu, tabletu nebo na počítači listovat elektronickou verzí deníku MF DNES a desítkami lifestylových časopisů, včetně titulů jako Téma nebo Žena a život.
Předplatitelé mají dále k dispozici každý měsíc jednu e-knihu a audioknihu zdarma z vybrané nabídky. Fanoušky kultury pak potěší možnost přednostního nákupu vstupenek na vybrané koncerty a sportovní události či pravidelné soutěže o hodnotné ceny.
Jak akci využít?
Nabídka 3 měsíce za 1 Kč je určena výhradně pro nové uživatele. K aktivaci stačí využít zlaté tlačítko v tomto článku a provést rychlou registraci.