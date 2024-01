iDNES.cz slaví 26. narozeniny. Posílí tým a vylepší grafiku

„Víc než kdy jindy musíme přinášet ověřené informace a dávat prostor všem relevantním úhlům pohledu. I proto v letošním roce plánujeme posilovat tým o další novináře, pro které je právě vysoký standard normou,“ doplnil šéfredaktor.

„Narozeniny iDNES.cz přichází v době, kdy čelíme překotnému vývoji v Česku i ve světě. Masová střelba v Praze, válka na Ukrajině nebo konflikt na Blízkém východě, to je jen ukázka událostí, u kterých se čtenářům snažíme nabídnout nejen základní fakta, ale také kontext a pohled za oponu. A o to se budeme snažit i nadále, jen doufáme, že v následujícím roce, než bude iDNES.cz zase slavit, to budou zprávy pozitivnější a lepší,“ uvedl vedoucí redakce zpravodajství Tomáš Franěk.

Loni, podle statistiky k 30. prosinci, portál iDNES.cz nabídl více než 76 tisíc článků. Napříč všemi rubrikami od zpravodajství přes odborné texty až po volnočasová témata tak vycházel v průměru každých sedm minut nový článek. K tomu je potřeba připočíst téměř 800 hodin videí, sto tisíc fotografií, dále online reportáže, kvízy, soutěže.

„Připravujeme i nadále jasné, rychlé, srozumitelné a přehledné zpravodajství, analýzy, rozhovory a komentáře k událostem, které naše čtenáře zajímají. Chceme ještě více posílit obsah pro předplatitele iDNES Premium, plánujeme rozvoj podcastů a videoobsahu a neustále doplňujeme náš tým zkušených reportérů o mladé talenty,“ nastínil plány do budoucna vedoucí zpravodajství.

Celková čtenost všech loňských zpráv byla 1,1 miliardy zobrazení. Do těchto součtů ale nejsou započítány fotogalerie, diskuse, stránky online reportáží a všech databází, jde jen o čtenost samotných článků. Na tvorbě redakčního obsahu se loni podílelo 548 autorů.

„Těší mě, že naší plnohodnotnou součástí je velmi kvalitní redakce sportu. Letos budou naši reportéři na všech důležitých událostech,“ připomněl šéfredaktor.

Upřesnil, že iDNES.cz nabídne obsáhlý servis jak z hokejového mistrovství světa v Praze, tak mistrovství Evropy ve fotbale, které se koná od 14. června do 14. července 2024 v deseti německých městech. „Pomyslným vrcholem pak budou letní olympijské hry v Paříži. Můžete se těšit na online reportáže, analýzy, rozhovory i propracovaný datový servis,“ slíbil Kaiser.

iDNES.cz vznikl 12. ledna 1998 jako online magazín MF DNES. Postupně se ze zpravodajství rozrostl o sportovní rubriku a přidávaly se i specializované weby pro motoristy či skupina portálů o bydlení a o cestování. Následovaly odborné weby Mobil.cz, Bonusweb.cz nebo Technet. V roce 2019 portál rozšířil nabídku o podcasty a otevřel placenou sekci iDNES Premium. Rok nato se objevily stránky s kvízy nebo recepty, vznikla nová rubrika Zdraví.

„Naší přirozenou součástí je iDNES Premium, tedy exkluzivní placený obsah. Rád bych poděkoval všem čtenářům, kteří jsou ochotni za kvalitu zaplatit. Věřte, že jde o velký závazek a my si ho dobře uvědomujeme. Právě díky získaným prostředkům dokážeme stále nejen zlepšovat kvalitu, ale také rozšiřovat obsahovou nabídku,“ podotkl Matyáš Kaiser.

Nový majitel i grafika

Do dalšího roku jde iDNES opět s elánem a pro čtenáře chystá i další vylepšení. „Portál iDNES.cz projde v letošním roce grafickou úpravou a přirozenou evolucí nabídne přehledné zpravodajství, čistou a moderní grafiku i nové obsahové prvky. Očekáváme, že nového vzhledu by si čtenáři mohli dočkat ještě do konce první poloviny roku,“ doplnil šéfredaktor.

Začátkem ledna 2024 pak Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) rozhodl ve věci prodeje vydavatelství Mafra, jehož součástí je i portál iDNES.cz, od koncernu Agrofert. Miliardář Karel Pražák po rozhodnutí antimonopolního úřadu může firmu převzít. Vydavatelství se tak stává součástí jeho skupiny Kaprain.

Web iDNES.cz ke konci prosince 2023 zveřejnil už 1 627 622 článků, pod nimiž jsou podpisy 2 188 různých autorů. Jedničkou redakčního žebříčku je filmová kritička Mirka Spáčilová, která publikovala už neuvěřitelných 13 476 článků! Přes deset tisíc se dostali také fotbalový expert Miloslav Novák (11 630) a redaktor domácího politického zpravodajství Josef Kopecký (10 804).