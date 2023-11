MF DNES a iDNES.cz posílí Hejl Hromková i Mánert, tým reportérů povede Janouš

Vizitky: Václav Janouš

Investigativní reportér, který v médiích pracuje od roku 2000, začínal v redakci regionálního deníku. Po dvou letech, v roce 2002, začal psát pro krajskou českobudějovickou redakci MF DNES. Od roku 2015 pracuje v reportérském oddělení celostátní redakce domácího zpravodajství MF DNES v Praze a specializuje se na investigativní kauzy. Dominika Hejl Hromková

Ještě při studiu nastoupila do jihomoravské přílohy MF DNES. Od roku 2018 do roku 2021 byla součástí celostátního reportérského oddělení MF DNES v Praze. Následně publikovala pro zpravodajský portál Aktuálně.cz, kde získala Novinářskou cenu za Solutions Journalism – žurnalistiku zaměřenou na řešení. Vystudovala Mediální studia a žurnalistiku na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně. Oldřich Mánert

Dlouholetý redaktor zahraničního oddělení iDNES.cz. Jako zpravodaj mapoval uprchlickou krizi na Sicílii i ve Švédsku, volby a klíčové referendum o brexitu ve Velké Británii či zasedání Evropského parlamentu ve Štrasburku a Bruselu. Prošel si pozicemi editora a také šéfeditora. Do iDNES.cz se vrací z Aktuálně.cz.