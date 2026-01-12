iDNES.cz je s vámi už 28 let. I dále bude přinášet rychlé a objektivní zpravodajství

Už první dny nového roku a intervence Spojených států ve Venezuele ukázaly, že nás čeká opět turbulentní a informacemi nabitý rok, kde opět bude víc než kdy jindy potřeba spolehlivé, rychlé a objektivní zpravodajství. Nejen to bude i letos čtenářům nabízet portál iDNES.cz, který právě slaví 28. narozeniny.
„Vysvětlíme události v kontextu, nabídneme analýzy, rozhovory, pohledy expertů i komentáře a na čtenáři necháme, ať si udělá obrázek,“ slíbil vedoucí zpravodajství a zástupce šéfredaktora Tomáš Franěk.

A připojil i plány na letošní rok. „Už teď se chystáme na podzimní komunální a senátní volby. Plánujeme, jak co nejsrozumitelněji vysvětlit všechny změny, které mohou nastat s novou vládou,“ doplnil Franěk.

Loni iDNES.cz přinesl celkem přes 66 tisíc článků, z toho téměř šest tisíc prémiových. V průměru to je více než 182 zpráv denně, nový článek tak vychází zhruba každých osm minut. Na jejich tvorbě se podílelo 673 autorů a autorek, z nichž ta nejpilnější jich napsala 806.

Celková čtenost všech loňských zpráv představovala téměř miliardu zobrazení. Do těchto součtů navíc nejsou započítány fotogalerie, diskuse, stránky online reportáží a všech databází i článkových přehledů; jde jen o čtenost samotných článků.

Redakce iDNES.cz v roce 2025 rovněž publikovala 15 tisíc videoreportáží a odvysílala 466 přímých přenosů. Vedle toho připravili reportéři také 216 hodin a 39 minut podcastů.

Volby, blackout i ostře sledované kauzy. Co vás v roce 2025 zaujalo na iDNES.cz

Zájem o iDNES.cz je rovněž na sociálních sítích. Na Instagramu nám za loňský rok přibylo přes 100 tisíc nových sledujících a patříme mezi největší zpravodajské profily na sítích vůbec.

Například v listopadu iDNES.cz dominoval trhu. V benchmarku do 35 let získal vůbec nejvíc interakcí na Facebooku a Instagramu, tedy lajků, komentářů a sdílení. Jde o nejsilnější výkon na sociálních sítích napříč všemi mediálními profily.

Právě na Instagramu máme už 217 tisíc sledujících, bezmála dvojnásobek na Facebooku a 317 tisíc na síti X. A nesmíme zapomenout TikTok, tam oslovujeme desetitisíce z vás.

„Slibuju, že se na nás můžete spolehnout, jak u velkých událostí, tak při těch drobných, každodenních. Děkujeme, že opět budete s námi!“ připojil vedoucí zpravodajství Tomáš Franěk.

