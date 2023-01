iDNES.cz slaví 25. narozeniny, v archivu má přes 1,5 milionu článků

„Dívat se čtvrtstoletí zpátky je jako pohled do hlubokého vesmíru, vidím, to co už dávno není. A v tom dalekohledu mne nepřestává udivovat, že z malého, skoro pirátského projektu, který vznikl v malém kanclíku někde jen tak bokem reportérského sálu velkých papírových novin, v partě naivních nadšenců, co jich spočítáš na jedné ruce, vyrostl iDNES.cz do dnešní podoby,“ zavzpomínal jeden ze zakladatelů portálu Jan Josef Kubíček.

iDNES.cz vznikl 12. ledna 1998 jako online magazín MF DNES. Postupně se ze zpravodajství rozrostl o sportovní rubriku, specializované weby pro motoristy či skupinu portálů o bydlení a o cestování. Následovaly odborné weby Mobil.cz, Bonusweb.cz nebo Technet. V roce 2019 portál rozšířil nabídku o podcasty a otevřel placenou sekci iDNES Premium. Rok na to se objevily stránky s kvízy nebo recepty, vznikla nová rubrika Zdraví.

„Radost mi dělá, že za ty roky prošly redakcí iDNES desítky šikovných, úžasných, kreativních novinářů, projekťáků a programátorů, které jsme dokázali nakazit tím startovním nadšením z lednové noci na konci devadesátek, a i když se pak lidé rozprchli jinam do mediálního světa, tak většině z nich zůstal z iDNES v srdci alespoň střípek…“ svěřil se Kubíček.

V roce 2022 na stránky iDNES.cz zavítalo každý měsíc v průměru 6,2 milionu unikátních návštěvníků. Celý rok si portál držel v oficiálních statistikách českého internetu pozici čísla dvě. Zpravodajství loni vládlo téma války na Ukrajině, pět loňských nejčtenějších článků vyšlo na přelomu února a března a týkaly se ruské agrese.

„Vzpomínám, jak mě fascinovaly tiché postavy, které se prosmykly zpravodajským sálem v MF DNES na Senovážném náměstí, aby zmizely v podivné tmavé noře bez oken. Editovala jsem tehdy domácí zpravodajství v novinách a činnost těchto postav mi byla dlouho tajemně nepochopitelná,“ připomněla si začátky projektu iDNES.cz jeho současná šéfredaktorka Naďa Petrová.

Do 30. prosince byla čtenost článků na iDNES.cz, bez fotogalerií, diskusí, online reportáží a všech databází, za loňský rok 1 226 523 319.

„Pak ale tento tým ukázal, na čem pracuje, a většině z nás spadla brada. Hle, internetové zpravodajství! Chvíli trvalo, než se redakce alespoň trochu sžily a já nakonec také změnila dres a v roce 2000 přešla do iDNES.cz. Byla to jízda, fajn roky, fajn kolegové, spousta událostí a adrenalinu. A vlastně to stále trvá…,“ dodala Petrová.