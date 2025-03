13:00

Příjmy hudebního průmyslu v České republice loni vzrostly o 20 procent na 2,241 miliardy korun. Oznámila to Česká národní skupina Mezinárodní federace hudebního průmyslu (ČNS IFPI). Tahounem byly streamovací platformy. Nejprodávanějším loňským albem byla Planeta opic od Viktora Sheena, singlem pak The Sound of Silence od skupiny Disturbed.