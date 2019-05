Čtvrtfinále hokejového MS bylo druhým nejsledovanějším přenosem historie ČT

Nejvyšší sledovanost měla poslední třetina, kterou si nenechalo ujít téměř 2,4 milionu lidí, oznámila Česká televize v tiskové zprávě.

Vyřazovací utkání Česka s Německem se stalo doposud nejsledovanějším duelem letošního šampionátu a současně druhým nejsledovanějším přenosem v historii ČT sport. Zápas nejvíce oslovil mužské publikum, viděly jej tři pětiny všech mužů, kteří měli v danou dobu zapnutou televizi.

Ve skupině do čtyřiadvaceti let jich bylo dokonce 83 %, v totožné věkové skupině žen pak takřka 73 %. Dívalo se i nejmladší publikum, utkání si nenechalo ujít 121 tisíc dětí ve věku od čtyř do čtrnácti let.

Zápasy českého týmu na letošním mistrovství sledovalo průměrně 1,5 milionu lidí, nejvíce ze šampionátů, které od roku 2011 hostí obrazovky ČT sport. Slovenské mistrovství tak ve sledovanosti překonává i to dosud nejsledovanější, tuzemské z roku 2015. Rekordní je také průměrná sledovanost čtvrtfinálových zápasů, která poprvé v historii ČT sport překonala hranici jednoho milionu diváků.

Šampionát si do pátku v televizi pustilo více než 5,8 milionu lidí, v divácké kategorii 15+, a 679 tisíc dětí (4 až 14 let).

Vysoký zájem vykazuje i sledování přes internet, mobilní aplikace či platformu HbbTV. Úterní zápas českého týmu se Švýcarskem se s více než 1,3 milionu spuštěných videí stal nejsledovanějším živým on-line sportovním přenosem od počátku měření v lednu 2018 – zápas v průměru sledovalo 179 tisíc diváků, v divácké skupině 4+, ve špičkách až 260 tisíc lidí.